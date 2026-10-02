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Η απρόσμενη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ έδωσε ώθηση στη Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve μπορεί να μην χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον.

Τα στοιχήματα αυτά τροφοδότησαν τη διάθεση για ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου, με τους δείκτες να περιορίζουν έτσι τις εβδομαδιαίες απώλειες τους.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,49% στις 51.176 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,73% στις 7.722 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,19% φτάνοντας τις 17.190 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά “έπιασε” πρόσκαιρα και νέα υψηλά.

Παρά τα κέρδη αυτά, Dow και S&P 500 κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης 1,3% και 0,2% αντιστοίχως, εν μέσω του παγκόσμιου sell-off στην αγορά ομολόγων. Ειδικά δε, για τον Dow ήταν η τέταρτη καθοδική εβδομάδα μέσα στις τελευταίες πέντε. Αντίθετα, ο Nasdaq ήταν ο μόνος από τους κύριους δείκτες που παρέμεινε σε θετικό έδαφος με πενθήμερη αύξηση περίπου 0,5%.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις διατήρησαν τα κέρδη τους παραμένοντας σε πολυετή υψηλά. Η απόδοση του 30ετούς κινήθηκε στο 5,636% και του 10ετούς στο 5,283%.

Η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ενόψει της συνεδρίασης της Fed, στα τέλη του μηνός.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες τον Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα επιβραδύνθηκε η αύξηση των μισθών, ένδειξη ότι οι εργοδότες εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί εν μέσω αυξανόμενου κόστους.

Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά μόλις 29.000 τον περασμένο μήνα, μετά και την καθοδική αναθεώρηση των στοιχείων για τους δύο προηγούμενους μήνες. Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%, εξέλιξη που αντανακλά εν μέρει τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού.

«Μια έκθεση για την απασχόληση ασθενέστερη από τις προβλέψεις θα πρέπει να βάλει ξεκάθαρα σε δεύτερο πλάνο μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο», υποστήριξε η Σίμα Σαχ της Principal Asset Management. «Η ασθενέστερη αύξηση των θέσεων εργασίας, η ηπιότερη άνοδος των μισθών και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας δείχνουν όλα προς μια αγορά εργασίας που ψύχεται αντί να επιταχύνεται εκ νέου».

Στις αγορές χρήματος, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 28/10 υποχώρησαν κοντά στο 23%, ενώ οι πιθανότητες διατήρησής τους στα σημερινά επίπεδα αυξήθηκαν περίπου στο 77%.

«Παρότι η Fed μπορεί να μην αυξήσει τα επιτόκια αυτή τη στιγμή, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Ο συνδυασμός επιβράδυνσης της ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού κινδυνεύει να εξελιχθεί σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού» προειδοποίησε, από την πλευρά του, ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στη Jones Trading.

Σημειωτέον πως τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τον Σεπτέμβριο, θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και αναμένεται να αποτυπώσουν τις συνέπειες του νέου ράλι στις πετρελαϊκές τιμές.

Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση το πετρέλαιο παρουσίασε τάσεις σταθεροποίησης μετά και την απόφαση των κρατών μελών του G7 να απελευθερώσουν έως 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες για να περιοριστούν οι τιμές.

Μετά την ανακοίνωση της είδησης, οι τιμές υποχώρησαν σημαντικά με το Brent να πέφτει κάτω από το όριο των 100 δολαρίων, ωστόσο σταδιακά η αγορά ισορρόπησε με το Brent να «κλείνει» τελικά στα 102,25 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά περιμένει να διαπιστώσει πως θα εφαρμοστεί η απόφαση, αλλά και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που δεν έχουν αποσαφηνιστεί όσον αφορά τα επίπεδα συμμετοχής.

Σε σύνολο εβδομάδας, το Brent υποχώρησε κατά 4,4% και το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε απώλειες 3,2%.

Σε επίπεδο μετοχών ο τεχνολογικός κλάδος πρωταγωνίστησε κρατώντας έτσι και τον Nasdaq σε θετικό έδαφος σε επίπεδο εβδομάδας.

Στις κερδισμένες ξεχώρισε η Νvidia που έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Μάιο, διευρύνοντας έτσι τα κέρδη της από τα χαμηλά του Ιουλίου σχεδόν στο 25%. Μάλιστα, η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώθηκε περίπου στα 5,7 τρισ. δολάρια, λιγότερο από 300 δισ. δολάρια μακριά από το ιστορικό ορόσημο των 6 τρισ. δολαρίων.

Νέα ιστορικά υψηλά άγγιξαν, επίσης, οι μετοχές της Crowdstrike, της Palo Alto Networks, αλλά και της AMD, με άνοδο κοντά στο 3%.

Άλμα άνω του 5% και για την Tesla, καθώς οι παραδόσεις 486.532 οχημάτων στο τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν αισθητά τις εκτιμήσεις της αγοράς σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η Amazon.com Inc. μετά τις πληροφορίες πως εξετάζει συμφωνία για τη μεταφορά μικροτσίπ υψηλών προδιαγραφών της Nvidia Corp., αξίας περίπου 8 δισ. δολαρίων, εκτός του ισολογισμού της.

Ισχυρά κέρδη πάνω από το 6% και για την ON Semiconductor, μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Synaptics έναντι 5,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Στον αντίποδα, μεγάλες απώλειες της τάξεως του 10% κατέγραψαν οι Western Digital Corp. και Seagate Technology Holdings Plc μετά από δημοσίευμα της Nikkei ότι η Toshiba σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 60 δισ. γεν για να διπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα στους σκληρούς δίσκους.

Εκτεταμένες ρευστοποιήσεις έπληξαν και τη Nike Inc, καθώς τα απογοητευτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε δοκιμάζουν την υπομονή της Wall Street απέναντι στον διευθύνοντα σύμβουλο Έλιοτ Χιλ και την αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων που ετοιμάζει.

Mεταξύ των σημαντικών χαμένων βρέθηκε επίσης η Rivian, παρότι οι παραδόσεις του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις, καθώς η θετική επίδοση δεν ήταν αρκετή για να καθησυχάσει την αγορά σχετικά με τις ευρύτερες προοπτικές της εταιρείας EV.

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