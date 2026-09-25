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Σε μια επιθετική αναδιάρθρωση του φυσικού της δικτύου στη Βόρεια Αμερική προχωρά η Starbucks, ανακοινώνοντας το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 250 καταστημάτων που παρουσίαζαν χαμηλές οικονομικές επιδόσεις. Η απόφαση αυτή, η οποία αφορά λίγο περισσότερο από το 1% των 18.000 και πλέον σημείων που διατηρεί ο κολοσσός του καφέ στην περιοχή, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξαλειφθούν οι εστίες υποαπόδοσης που επιβαρύνουν τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Mike Grams, μέσω επίσημου ενημερωτικού σημειώματος προς το προσωπικό, κατέστησε σαφές ότι η εταιρεία δεν είναι πλέον διατεθειμένη να διατηρεί σημεία που αδυνατούν να προσφέρουν σταθερά επαρκή οικονομική απόδοση ή τη ζητούμενη εμπειρία εξυπηρέτησης στους καταναλωτές. Για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται, η Starbucks δεσμεύτηκε να προσφέρει δυνατότητες μετεγκατάστασης σε άλλα καταστήματα όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση θα καταβληθούν αποζημιώσεις αποχώρησης.

Η στρατηγική «Back to Starbucks» και το σχέδιο αναγέννησης

Πίσω από το κύμα των λουκέτων κρύβεται το φιλόδοξο σχέδιο ανασύνταξης με την ονομασία «Back to Starbucks». Στόχος της διοίκησης δεν είναι η συρρίκνωση, αλλά η ανακατανομή των κεφαλαίων προς σημεία που μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό περιθώριο κέρδους. Παράλληλα με το κλείσιμο των προβληματικών καφετεριών, ο όμιλος επιταχύνει ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ανακαινίσεων που περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση 1.500 καταστημάτων, με στόχο την επιστροφή των καταναλωτών στη σάλα και την ενίσχυση του προσδοκώμενου customer experience, σύμφωνα με το Business Insider.

Ο Mike Grams διαβεβαίωσε την επενδυτική κοινότητα και το προσωπικό ότι οι δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική έχουν ήδη καταγράψει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, χάρη στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης και την καθιέρωση των νέων προτύπων λειτουργίας «Green Apron». Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, το τακτικό κλείσιμο αδύναμων κρίκων και το παράλληλο άνοιγμα νέων, πιο σύγχρονων καταστημάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργού διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Starbucks, η οποία παραμένει προσηλωμένη στην μακροπρόθεσμη επέκταση της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά.

Το Πλήρες Σημείωμα του CEO, Mike Grams, προς τους Εργαζόμενους

«Συνάδελφοι,

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια απόφαση που λάβαμε στο πλαίσιο της στρατηγικής μας “Back to Starbucks”.

Εξετάσαμε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιο των καφετεριών μας στη Βόρεια Αμερική και εντοπίσαμε καταστήματα στα οποία δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε με συνέπεια την εμπειρία που επιθυμούμε για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας ή στα οποία δεν διαβλέπουμε προοπτική για αποδεκτή οικονομική απόδοση. Ως αποτέλεσμα, θα κλείσουμε περίπου 250 καφετέριες αργότερα αυτή την εβδομάδα. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 1% των πάνω από 18.000 καφετεριών μας στη Βόρεια Αμερική.

Όπως αναφέραμε στις πιο πρόσφατες τηλεδιασκέψεις για τα οικονομικά μας αποτελέσματα, η επιχείρησή μας στη Βόρεια Αμερική έχει επιστρέψει σε ισχυρή ανάπτυξη. Οι πελάτες απολαμβάνουν ταχύτερη εξυπηρέτηση, μια πιο συνεπή εμπειρία και πιο ζεστές, πιο φιλόξενες καφετέριες. Επιταχύνουμε το ρυθμό μας προς την ολοκλήρωση 1.500 ανακαινίσεων καταστημάτων, ενώ η υπηρεσία “Green Apron” έχει καταστεί το καθοριστικό μας πρότυπο. Η στρατηγική μας “Back to Starbucks” αποδίδει καρπούς.

Αυτή η πρόοδος μας έχει δώσει μια σαφέστερη εικόνα της απόδοσης κάθε καταστήματος. Ενώ τα περισσότερα επωφελούνται από αυτή τη γενική δυναμική, ορισμένα καταστήματα συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση παρά τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευση όλων σας.

Κάθε χρόνο κλείνουμε ορισμένα καφέ και ανοίγουμε άλλα, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μας. Και όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, παραμένουμε ενθουσιασμένοι για τις σημαντικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης που μας περιμένουν στη Βόρεια Αμερική. Αναπτύσσουμε ενεργά ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο νέων καφέ και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική.

Το κλείσιμο οποιουδήποτε καφέ είναι μια δύσκολη απόφαση και γνωρίζουμε ότι τα σημερινά νέα θα είναι σκληρά για τους συνεργάτες, τους πελάτες και τις κοινότητες που επηρεάζονται.

Επικοινωνούμε απευθείας με τους συνεργάτες που επηρεάζονται και θα τους υποστηρίξουμε κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών μετάθεσης όπου είναι δυνατόν. Για τους συνεργάτες που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε σε άλλο καφέ, θα παρέχουμε αποζημίωση αποχώρησης.

Στους συνεργάτες των καφέ που επηρεάζονται από τα σημερινά νέα, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Starbucks για τη δουλειά που έχετε κάνει. Δεσμευόμαστε να σας υποστηρίξουμε κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης.

Θα βοηθήσουμε επίσης τους πελάτες να συνεχίσουν τις συνήθειες και τις σχέσεις τους με τη Starbucks, κατευθύνοντάς τους σε κοντινά καφέ.

Λαμβάνουμε αυτή την απόφαση για έναν απλό λόγο: θέλουμε κάθε καφέ της Starbucks να είναι ένας χώρος που οι πελάτες αγαπούν και οι συνεργάτες είναι περήφανοι που εργάζονται εκεί.

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για να μας βοηθήσετε να επιστρέψουμε στη Starbucks.

Mike Grams

Διευθύνων Σύμβουλος»

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