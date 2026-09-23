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Σχεδόν τρεις δεκαετίες, αμέτρητα ταξίδια και περισσότερες από 20.500 επισκέψεις σε καταστήματα Starbucks έχει αφιερώσει ένας Αμερικανός προγραμματιστής στην προσπάθειά του να καταγράψει ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα καφέ.

Ο Winter, ο οποίος έχει αλλάξει νόμιμα το όνομά του και χρησιμοποιεί πλέον μόνο ένα όνομα, ξεκίνησε το εγχείρημά του το 1997, όταν η Starbucks διέθετε περίπου 1.500 καταστήματα. Σήμερα, η αλυσίδα αριθμεί περισσότερα από 29.000 σημεία παγκοσμίως και ο στόχος της επίσκεψης σε κάθε κατάστημα έχει γίνει πολύ δυσκολότερος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει επισκεφθεί περισσότερα καταστήματα Starbucks από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στον κόσμο, ακόμη και από εργαζόμενους της εταιρείας. Μέχρι πριν από λίγους μήνες είχε φτάσει τα 20.563 καταστήματα, ενώ έχει ταξιδέψει σε 74 χώρες στο πλαίσιο της αποστολής του.

Από τη συλλογή αντικειμένων στα Starbucks

Η ιδέα γεννήθηκε από την αγάπη του για τη συλλογή αντικειμένων. Μετά τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ντάλας, στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1990, ακριβώς την περίοδο που η Starbucks άρχισε να επεκτείνεται δυναμικά στην περιοχή.

Κάθε λίγους μήνες έβλεπε ένα καινούργιο κατάστημα να ανοίγει και, ακολουθώντας το ένστικτο του συλλέκτη, αποφάσιζε να το επισκεφθεί. Σταδιακά γεννήθηκε ένα ερώτημα: θα μπορούσε άραγε να επισκεφθεί κάθε κατάστημα Starbucks στον κόσμο;

Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπική πρόκληση εξελίχθηκε σε μια αποστολή ζωής. Ο Winter θεωρεί ότι το εγχείρημα του επιτρέπει παράλληλα να προβάλλει μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Όπως εξηγεί, θέλει να δείξει ότι μια ζωή με σκοπό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την αδιάκοπη αναζήτηση υλικών αγαθών.

Η αναγνωρισιμότητα της Starbucks λειτούργησε, κατά τον ίδιο, ως όχημα για να μεταφέρει αυτή την ιδέα σε ένα ευρύτερο κοινό, μέσα από φωτογραφίες και ιστορίες από τα ταξίδια του.

Τα ταξίδια και η αλλαγή της Starbucks

Το ταξιδιωτικό του πρόγραμμα απέχει αρκετά από εκείνο ενός κλασικού τουρίστα. Στόχος του δεν είναι να γνωρίσει σε βάθος κάθε χώρα, αλλά να εντοπίσει και να επισκεφθεί όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα Starbucks.

Η Ονδούρα, για παράδειγμα, ήταν η 74η χώρα που επισκέφθηκε. Έφτασε περίπου στις 2 το μεσημέρι και το επόμενο μεσημέρι βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο για την επιστροφή.

Όσο η Starbucks επεκτεινόταν, ωστόσο, η αποστολή γινόταν ολοένα πιο απαιτητική. Το 1997, όταν υπήρχαν περίπου 1.500 καταστήματα, θεωρούσε εφικτό να τα επισκεφθεί όλα. Δεν μπορούσε τότε να προβλέψει την παγκόσμια ανάπτυξη της εταιρείας.

Σήμερα, νέα καταστήματα ανοίγουν και άλλα κλείνουν με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον που μπορεί να ακολουθήσει. Ως αποτέλεσμα, ο αρχικός στόχος έχει μετατραπεί σε μια διαρκή προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά.

Η ίδια η Starbucks έχει επίσης αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτών των σχεδόν 30 ετών. Μία από τις πιο εμφανείς αλλαγές, σύμφωνα με τον Winter, ήταν η εξάπλωση των drive-through καταστημάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζει, απομάκρυναν μέρος του χαρακτήρα του καταστήματος ως χώρου συνάντησης.

Αντίθετα, βλέπει θετικά στοιχεία στη στρατηγική «Back to Starbucks» του διευθύνοντος συμβούλου Μπράιαν Νίκολ. Από περίπου 1.000 καταστήματα που έχει επισκεφθεί από τότε που ανέλαβε η νέα διοίκηση, έχει παρατηρήσει περισσότερα κεραμικά σκεύη, περισσότερες πρίζες, περισσότερα τραπέζια και πιο άνετες καρέκλες.

Κατά την εκτίμησή του, οι αλλαγές αυτές φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στην ανάγκη των πελατών να παραμένουν στον χώρο και να τον χρησιμοποιούν ως σημείο συνάντησης.

Ωστόσο, θεωρεί σημαντική αρνητική εξέλιξη το κλείσιμο 568 καταστημάτων τον Σεπτέμβριο του 2025, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό κατάστημα καβουρδίσματος στο Σιάτλ.

Η σχέση με τη Starbucks

Η εταιρεία είχε αντιληφθεί την προσπάθειά του ήδη από το 1999, λίγο μετά τη δημιουργία της ιστοσελίδας του. Τότε θέλησε να διαπιστώσει εάν υπήρχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα πίσω από το εγχείρημα. Ο Winter απάντησε αρνητικά.

Όταν η προσπάθειά του απέκτησε μεγαλύτερη δημοσιότητα, η Starbucks τού έστειλε ένα πακέτο με ευχαριστήριο σημείωμα, ένα υπογεγραμμένο βιβλίο του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Χάουαρντ Σουλτς, καφέ, κούπες και ένα γλυκό.

Αυτή ήταν, όπως λέει, η τελευταία φορά που η Starbucks στη Βόρεια Αμερική αναγνώρισε επίσημα την προσπάθειά του. Σε άλλες χώρες, ωστόσο, η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Starbucks UK, Κλιφ Μπάροουζ, συναντήθηκε μαζί του και του έδωσε επιστολή την οποία μπορούσε να παρουσιάζει στα καταστήματα, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι η επίσκεψή του ήταν πραγματική και όχι προσπάθεια να εξασφαλίσει δωρεάν καφέ.

Περισσότερα από 180.000 δολάρια και ένας νέος στόχος

Το κόστος της αποστολής έχει ξεπεράσει τα 180.000 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που έχασε ή το γεγονός ότι συχνά, μόλις ολοκλήρωνε μια επαγγελματική δουλειά, επέλεγε να ταξιδέψει αντί να αναζητήσει αμέσως την επόμενη.

Το Starbucking έχει επηρεάσει και τις προσωπικές του σχέσεις. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπήρξαν εντάσεις γύρω από την αφοσίωσή του στην αποστολή, αν και παράλληλα δημιούργησε νέες φιλίες και σχέσεις που δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν.

Σήμερα, πάντως, το μέλλον του εγχειρήματος είναι αβέβαιο εξαιτίας χρόνιου πόνου στο χέρι και προβλημάτων στον καρπό. Ελπίζει ότι οι ιατρικές παρεμβάσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να εργάζεται και να ταξιδεύει με λιγότερη ενόχληση.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος του είναι πλέον οι 25.000 επισκέψεις.

Ο αγαπημένος καφές και το αγαπημένο κατάστημα

Η παραγγελία του παραμένει απλή: κλασικός καφές φίλτρου, στη μικρότερη διαθέσιμη ποσότητα.

Αγαπημένο του κατάστημα, μέχρι πρόσφατα, ήταν το Starbucks Casa Bou στο Ελ Σαλβαδόρ, ένα τριώροφο κατάστημα με βιβλιοθήκη στον δεύτερο όροφο και γκαλερί τέχνης στον τρίτο.

Αντίθετα, λιγότερο αγαπημένα είναι τα καταστήματα αποκλειστικά για drive-through ή πελάτες που παραλαμβάνουν χωρίς να κάθονται.

Ως ανταγωνιστή της Starbucks στον καφέ θεωρεί την 7 Brew, ενώ για την εμπειρία παραμονής θεωρεί ότι οι ανεξάρτητες specialty coffee shops έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Σε αρκετές αγορές, όπως παρατηρεί, τα Starbucks μπορεί να είναι σχεδόν άδεια, ενώ ένα κοντινό ανεξάρτητο καφέ να είναι γεμάτο.

Κοιτάζοντας πίσω, πάντως, θεωρεί ότι θα μπορούσε να είχε οργανώσει καλύτερα το εγχείρημα από την αρχή. Στα πρώτα χρόνια έκανε μεγάλα οδικά ταξίδια μόνο και μόνο για να επισκεφθεί λίγα καταστήματα, κάτι που σήμερα αναγνωρίζει ότι ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό και αναποτελεσματικό.

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