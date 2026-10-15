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Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί με εντυπωσιακή ταχύτητα νέες περιουσίες στην Ευρώπη, καθώς μεγάλοι γύροι χρηματοδότησης, στρατηγικές επενδύσεις και εξαγορές εκτοξεύουν τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών startups. Όπως αναφέρει το Forbes, μεσα σε μόλις πέντε μήνες, οκτώ επιχειρηματίες πέρασαν το κατώφλι του δισεκατομμυριούχου, ενώ ακόμη έξι είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται σημαντικά.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η ElevenLabs, η startup φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη την ολοκλήρωση πώλησης μετοχών ύψους 300 εκατ. δολαρίων από εργαζομένους της. Η συναλλαγή οδήγησε σε διπλασιασμό της αποτίμησης της εταιρείας, στα 22 δισ. δολάρια.

Οι Πολωνοί συνιδρυτές της, Μάτι Στανισέφσκι και Πιοτρ Νταμπκόφσκι, κατέχουν περίπου 15% ο καθένας, γεγονός που ανεβάζει πλέον την εκτιμώμενη καθαρή περιουσία τους στα 3,3 δισ. δολάρια έκαστος, έναντι 1,6 δισ. δολαρίων νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Από την κακή μεταγλώττιση σε μια εταιρεία 22 δισ. δολαρίων

Οι δύο επιχειρηματίες γνωρίζονται από τα μαθητικά τους χρόνια και μεγάλωσαν παρακολουθώντας ταινίες με χαμηλής ποιότητας μεταγλώττιση. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μία από τις αφορμές για τη δημιουργία της ElevenLabs.

Το 2022 εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στην Palantir και την Google, αντίστοιχα, ένωσαν τις αποταμιεύσεις τους και ίδρυσαν την εταιρεία, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την AI για τη δημιουργία πολύ πιο φυσικών συνθετικών φωνών.

Σήμερα, η ElevenLabs, με παρουσία στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, αναφέρει ότι εταιρικοί πελάτες, μεταξύ των οποίων η Klarna και η Revolut, αντιπροσωπεύουν το 55% των εσόδων της. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε ανακοινώσει ετήσια έσοδα 200 εκατ. δολαρίων, ενώ βρίσκεται σε τροχιά διπλασιασμού τους μέσα στο 2026. Παράλληλα, οι AI agents της εταιρείας διαχειρίζονται πλέον 15 εκατ. συνομιλίες την εβδομάδα.

Το ευρωπαϊκό AI ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι

Η ElevenLabs αποτελεί μόνο ένα κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης τάσης. Μια σειρά από mega-deals στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης έχει επαναφέρει την Ευρώπη στο επενδυτικό προσκήνιο, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα ομάδα δισεκατομμυριούχων.

Ένα από τα πρώτα μεγάλα deals του τελευταίου κύματος αφορούσε την n8n, τη startup λογισμικού με έδρα το Βερολίνο, η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εργαλεία αυτοματοποίησης ροών εργασίας μέσα από περισσότερα από 12.000 πρότυπα.

Τον Μάιο, στρατηγική επένδυση από τη SAP διπλασίασε την αποτίμησή της στα 5,2 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή έφερε τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Γιαν Όμπερχαουζερ στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων. Σύμφωνα με γερμανικά εταιρικά έγγραφα, το ποσοστό του υπολογίζεται περίπου στο 45%, αξίας 2,3 δισ. δολαρίων.

Ο 25χρονος που έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Ευρώπης

Στις αρχές Αυγούστου, ο 25χρονος Βρετανός Τζέιμς Ντάκομπ απέκτησε τον τίτλο του νεότερου αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου στην Ευρώπη.

Η startup μικροτσίπ Olix συγκέντρωσε 312 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, με αποτίμηση 3,3 δισ. δολαρίων. Ο Ντάκομπ, ο οποίος είχε εγκαταλείψει το σχολείο για να δημιουργήσει την πρώτη του επιχείρηση, κατέχει περίπου το 30% της Olix, σύμφωνα με το Forbes.

Λίγες ημέρες αργότερα, η σουηδική Lovable άντλησε άλλα 400 εκατ. δολάρια, με την αποτίμηση της εταιρείας δημιουργίας εφαρμογών και ιστοσελίδων με AI να ξεπερνά τα 13,3 δισ. δολάρια. Η νέα αποτίμηση ανέβασε την αξία των συμμετοχών των συνιδρυτών Άντον Όσικα και Φάμπιν Χέντιν στα 3,1 δισ. δολάρια για τον καθένα.

Το deal του Μασκ που διπλασίασε μια περιουσία

Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Σουηδού επιχειρηματία Άρβιντ Λούνεμαρκ, η περιουσία του οποίου διπλασιάστηκε μετά την εξαγορά της Cursor από τον Έλον Μασκ.

Ο Λούνεμαρκ είχε συνιδρύσει την startup προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης μαζί με τρεις φίλους του από το MIT το 2022. Η συμφωνία αποτίμησε την Cursor σε πάνω από 60 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας την αξία της συμμετοχής του σε περισσότερα από 2,7 δισ. δολάρια.

Ο πρώην πρωταθλητής μαθηματικών Ολυμπιάδων είχε ήδη αποχωρήσει από την Cursor το 2025 για να δημιουργήσει την Integrous Research, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλέστερη τεχνητή νοημοσύνη.

Τρεις νέοι δισεκατομμυριούχοι από τα data centers

Το επόμενο μεγάλο deal ήρθε από την Fluidstack. Σύμφωνα με το Forbes, η εταιρεία ολοκλήρωσε το καλοκαίρι γύρο χρηματοδότησης 1,5 δισ. δολαρίων, ο οποίος την αποτίμησε σε περισσότερα από 18 δισ. δολάρια.

Η Fluidstack ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και διατηρούσε την έδρα της στο Λονδίνο μέχρι τη μεταφορά της στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Δεκέμβριο. Για φέτος προβλέπει αύξηση των εσόδων της στα 660 εκατ. δολάρια.

Η συμφωνία μετέτρεψε τους συνιδρυτές Γκάρι Γου, Τζέιμι Κοξ και Σεζάρ Μάκλαρι σε δισεκατομμυριούχους, με εκτιμώμενη περιουσία 1 δισ. δολαρίων έκαστος.

Οι Γου και Κοξ γνωρίστηκαν ως φοιτητές στην Οξφόρδη και ίδρυσαν τη Fluidstack το 2017. Ο Μάκλαρι, ο οποίος είχε εργαστεί προηγουμένως στον τομέα της αεροδυναμικής για ομάδα της Formula 1, εντάχθηκε στην εταιρεία το 2020.

Αρχικά, η Fluidstack λειτουργούσε ως πλατφόρμα μέσω της οποίας gamers μπορούσαν να ενοικιάζουν τις GPU τους σε ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον κατασκευάζει data centers, έχοντας την Anthropic μεταξύ των σημαντικότερων πελατών της.

Η Mistral και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό deal

Τον Σεπτέμβριο ακολούθησε ο μεγαλύτερος γύρος χρηματοδότησης που έχει πραγματοποιήσει ευρωπαϊκή startup, σύμφωνα με το Forbes.

Η γαλλική Mistral συγκέντρωσε περίπου 3,5 δισ. δολάρια, φτάνοντας σε αποτίμηση 24,3 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Παρίσι το 2023 από τον πρώην ερευνητή της Google DeepMind Αρτίρ Μενς και τους βετεράνους του Facebook Τιμοτέ Λακρουά και Γκιγιόμ Λαμπλ. Στόχος τους ήταν η ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα κορυφαία αμερικανικά εργαστήρια AI και τα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα.

Μετά τον νέο γύρο χρηματοδότησης, η αξία της συμμετοχής καθενός από τους τρεις συνιδρυτές υπολογίζεται από το Forbes στα 2,7 δισ. δολάρια, έναντι 1,8 δισ. δολαρίων τον Απρίλιο.

Η εξαγορά της Hugging Face από τη Nvidia

Στην εκτόξευση των περιουσιών δεν συνέβαλαν μόνο οι χρηματοδοτήσεις αλλά και οι μεγάλες εξαγορές.

Η Nvidia συμφώνησε τον περασμένο μήνα να εξαγοράσει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Hugging Face έναντι 12,9 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία έφερε τους τρεις Γάλλους συνιδρυτές της εταιρείας, Κλεμάν Ντελάνγκ, Ζιλιέν Σομόν και Τομά Βολφ, στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, η καθαρή περιουσία τους ανέρχεται πλέον σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια για τον καθένα.

Η αλληλουχία αυτών των συμφωνιών δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός χάρτης. Μέσα σε λίγους μήνες, δισεκατομμύρια δολάρια νέων κεφαλαίων έχουν κατευθυνθεί σε εταιρείες AI, μικροτσίπ και υποδομών, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές περιουσίες και ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης σε έναν κλάδο στον οποίο μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν κυρίως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

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