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Οι πρωτοφανείς επενδύσεις που απαιτεί η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζουν να αφήνουν έντονο αποτύπωμα στα οικονομικά μεγέθη των μεγαλύτερων τεχνολογικών επιχειρήσεων του κόσμου. Παρά την ισχυρή κερδοφορία τους, εταιρείες όπως οι Alphabet, Amazon και Meta βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντική επιδείνωση της ελεύθερης ταμειακής ροής, καθώς αυξάνουν διαρκώς τις δαπάνες για data centers, προηγμένα τσιπ και νέες υποδομές AI.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η μητρική εταιρεία της Google αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα ελεύθερης ταμειακής ροής 4,96 δισ. δολαρίων, ενώ στην περίπτωση της Amazon η αντίστοιχη αρνητική επίπτωση υπολογίζεται στα 28,2 δισ. δολάρια. Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που επενδύουν επιθετικά στην τεχνολογία, μεταξύ των οποίων οι Alibaba, Oracle και Tesla.

Η περίπτωση της Alphabet είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τεχνολογικό κλάδο. Η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα-ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο, με τα καθαρά κέρδη της να καταγράφουν εκρηκτική αύξηση 298% σε ετήσια βάση. Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση των επενδυτών ήταν αρνητική, με τη μετοχή της να υποχωρεί περισσότερο από 7% στη Γουόλ Στριτ την αμέσως επόμενη ημέρα.

Αυτό που ανησύχησε την αγορά δεν ήταν η κερδοφορία, αλλά η νέα αύξηση στις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η Alphabet εκτιμά πλέον ότι οι σχετικές επενδύσεις για ολόκληρο το έτος θα κινηθούν μεταξύ 195 και 205 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 190 δισ. δολάρια.

Η αλλαγή αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στα διαθέσιμα μετρητά. Μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών, η ελεύθερη ταμειακή ροή της Alphabet μετακινήθηκε από τα 67,5 δισ. δολάρια σε προβλεπόμενο έλλειμμα 4,96 δισ. δολαρίων, αποτυπώνοντας το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτεί πλέον η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Γιατί είναι κρίσιμη η ελεύθερη ταμειακή ροή

Η ελεύθερη ταμειακή ροή αποτελεί ουσιαστικά το ποσό των μετρητών που απομένει σε μια εταιρεία αφού καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα και τις απαραίτητες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό δείκτη της πραγματικής χρηματοοικονομικής δυνατότητας μιας επιχείρησης. Τα διαθέσιμα αυτά κεφάλαια μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες επενδύσεις, εξαγορές, αποπληρωμή χρέους, επαναγορές μετοχών ή καταβολή μερισμάτων στους μετόχους.

Για τους επενδυτές και τους αναλυτές, επομένως αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση όχι μόνο της κερδοφορίας μιας εταιρείας, αλλά και της αποτελεσματικότητας με την οποία μετατρέπει τα έσοδα και τα λογιστικά κέρδη της σε πραγματικά διαθέσιμα μετρητά. Η συρρίκνωσή του μπορεί να προκαλεί ανησυχία ακόμη και όταν τα καθαρά κέρδη εξακολουθούν να αυξάνονται.

Η έκρηξη των κεφαλαιουχικών δαπανών

Η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου στη Wall Street ανέδειξε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι αγορές αξιολογούν πλέον τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Oι εισηγμένες εταιρείες να παρουσιάζουν αυξανόμενα έσοδα και κέρδη από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 2,5 τρισ. δολαρίων έως το 2027, προκειμένου να δημιουργήσουν τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των νέων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για ποσά πρωτοφανούς μεγέθους, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να διαβρώνουν την ελεύθερη ταμειακή ροή των μεγαλύτερων πολυεθνικών του κλάδου. Με άλλα λόγια, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος των πραγματικών μετρητών που παράγουν οι εταιρείες επιστρέφει άμεσα σε επενδύσεις για νέες υποδομές.

Η επίδραση είναι ήδη ιδιαίτερα αισθητή. Οι Alphabet, Amazon και Meta εμφανίζουν συνολικά επιδείνωση της προβλεπόμενης ελεύθερης ταμειακής ροής κατά περισσότερα από 166 δισ. δολάρια σε σχέση με τις εκτιμήσεις που επικρατούσαν στην αγορά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Από τις αρχές του έτους, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας αναθεωρούν επανειλημμένα προς τα πάνω τους προϋπολογισμούς που προορίζονται για υποδομές AI. Την ίδια στιγμή βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξανόμενο κόστος των προηγμένων ημιαγωγών, καθώς οι ελλείψεις σε τσιπ υψηλών επιδόσεων εντείνουν ακόμη περισσότερο τις πιέσεις.

Data centers και τσιπ ανεβάζουν τον λογαριασμό

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί ένα τεράστιο και ιδιαίτερα δαπανηρό οικοσύστημα υποδομών. Οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν σε data centers, προηγμένους επεξεργαστές, δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, συστήματα ψύξης και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν και να λειτουργούν ολοένα μεγαλύτερα μοντέλα AI.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων ομίλων δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο επενδύσεων. Καμία εταιρεία δεν θέλει να διακινδυνεύσει να μείνει πίσω τεχνολογικά, γεγονός που οδηγεί σε συνεχείς αναθεωρήσεις των επενδυτικών σχεδίων και σε ακόμη μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και επιχειρήσεις με τεράστια έσοδα και υψηλή λειτουργική κερδοφορία καλούνται να διαθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να διατηρήσουν τη θέση τους στην παγκόσμια κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μπροστά στις αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες, οι τεχνολογικοί όμιλοι στρέφονται όλο και περισσότερο στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ώστε να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται χωρίς να εξαντλήσουν τα διαθέσιμα μετρητά τους.

Μόνο η Alphabet έχει αντλήσει μέσω δανεισμού περισσότερα από 80 δισ. δολάρια, καθώς οι απαιτήσεις χρηματοδότησης της επενδυτικής κούρσας αυξάνονται. Παρά τα τεράστια αποθέματα ρευστότητας που διαθέτουν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, το κόστος της ανάπτυξης των υποδομών AI είναι τόσο υψηλό ώστε η προσφυγή στις πιστωτικές αγορές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 725 δισ. δολάρια μέσα στο έτος.

Το υψηλό κόστος για την προμήθεια προηγμένων τσιπ και την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων ασκεί αυξανόμενη πίεση στην ελεύθερη ταμειακή ροή. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και εταιρείες που μέχρι πρόσφατα χρηματοδοτούσαν με μεγάλη άνεση τις επενδύσεις τους από τα δικά τους ταμεία βασίζονται περισσότερο στις παγκόσμιες πιστωτικές αγορές.

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