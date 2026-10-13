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Η έντονη άνοδος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτυπώνεται μόνο στις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας. Το τρίτο τρίμηνο έφερε και ένα κύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων από κορυφαία στελέχη και μεγαλομετόχους, την ώρα που οι επενδυτές άρχισαν να επανεξετάζουν το κόστος και τις προοπτικές της παγκόσμιας έκρηξης της AI.

Μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων insider-πωλητών ήταν ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Mark Stevens, η CEO της Arista Networks, Jayshree Ullal, αλλά και ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos.

Η συνολική περιουσία των τριών υπολογίζεται σε περίπου 302 δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις τους εντάσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικές μετοχές εμφάνισαν μεγάλες διακυμάνσεις και οι ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην AI εντάθηκαν.

Οι 10 μεγαλύτεροι insiders-πωλητές

Η κατάταξη περιλαμβάνει στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων που γνωστοποίησαν πωλήσεις μετοχών, ενώ δεν υπολογίζονται συναλλαγές insiders που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δημόσιων προσφορών.

1. Mark Stevens – Nvidia

Ιδιότητα: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Μετοχές που πούλησε: 4.236.740

Αξία πωλήσεων: 946,6 εκατ. δολάρια

Ο Mark Stevens ήταν ο μεγαλύτερος insider-πωλητής του τριμήνου, ρευστοποιώντας μετοχές της Nvidia αξίας σχεδόν 947 εκατ. δολαρίων.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, με εκτιμώμενη περιουσία 12,2 δισ. δολαρίων, παραμένει ένας από τους σημαντικότερους μεμονωμένους μετόχους της Nvidia και βρίσκεται στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της παγκόσμιας επενδυτικής κούρσας για την AI.

Η μετοχή της Nvidia έχει καταγράψει άνοδο περίπου 30% από την αρχή του έτους. Η επίδοση αυτή, ωστόσο, υπολείπεται σημαντικά εκείνης άλλων μεγάλων εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Intel και η Advanced Micro Devices, οι οποίες έχουν υπερτριπλασιάσει την αξία τους.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων και των κερδών της Nvidia, η Wall Street εξακολουθεί να παρακολουθεί με προσοχή την αποτίμηση της εταιρείας και το κατά πόσο οι υψηλές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να διατηρηθούν.

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI, θεωρώντας ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.

2. Jayshree Ullal – Arista Networks

Ιδιότητα: Πρόεδρος και CEO

Μετοχές που πούλησε: 2.226.435

Αξία πωλήσεων: 446 εκατ. δολάρια

Η Jayshree Ullal βρέθηκε στη δεύτερη θέση, έχοντας πουλήσει μετοχές της Arista Networks αξίας περίπου 446 εκατ. δολαρίων.

Η Ullal, με εκτιμώμενη περιουσία 8,7 δισ. δολαρίων, πραγματοποίησε τις συναλλαγές τον Αύγουστο, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Arista κατέγραφε άνοδο.

Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν βάσει προκαθορισμένων σχεδίων 10b5-1, τα οποία επιτρέπουν στα εταιρικά στελέχη να καθορίζουν εκ των προτέρων το χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών τους.

Παρά τις πωλήσεις, η Ullal εξακολουθεί να κατέχει περίπου 2% της Arista Networks.

Η εταιρεία αποτελεί έναν από τους ωφελημένους από την ανάπτυξη της AI, καθώς η δημιουργία νέων data centers και η αυξανόμενη ανάγκη για υποδομές τεχνολογίας ενισχύουν τη ζήτηση για δικτυακό εξοπλισμό. Η Arista είχε προβλέψει έσοδα περίπου 3,3 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο.

3. Keith Meister – Illumina

Ιδιότητα: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Μετοχές που πούλησε: 2.060.202

Αξία πωλήσεων: 436,2 εκατ. δολάρια

Ο ακτιβιστής επενδυτής Keith Meister, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Illumina, πούλησε μετοχές αξίας περίπου 436,2 εκατ. δολαρίων.

Ο Meister εντάχθηκε στη διοίκηση της εταιρείας βιοεπιστημών τον Μάρτιο του 2025 και άρχισε φέτος να μειώνει μέρος της συμμετοχής του μέσω της Corvex Management, του hedge fund που ίδρυσε.

Η Illumina είχε ενισχύσει τις προβλέψεις της για έσοδα και κέρδη και εντάχθηκε στον δείκτη S&P 500. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Meister εξακολουθούσε να διαθέτει προσωπικά 6.780 μετοχές της εταιρείας, αξίας περίπου 1,86 εκατ. δολαρίων.

4. Xuning Wang – SharkNinja

Ιδιότητα: Πρόεδρος

Μετοχές που πούλησε: 2.668.200

Αξία πωλήσεων: 401,2 εκατ. δολάρια

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Xuning Wang της SharkNinja, με πωλήσεις μετοχών συνολικής αξίας 401,2 εκατ. δολαρίων.

Ο Wang, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 10,6 δισ. δολάρια, έλαβε τον Ιούλιο ειδική άδεια από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για να προχωρήσει σε πωλήσεις μέρους των μετοχών του.

Η SharkNinja αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πωλητές μικροσυσκευών κουζίνας στις ΗΠΑ και εμφάνισε έσοδα περίπου 6,4 δισ. δολαρίων το 2025.

Ο Wang εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 35% της εταιρείας, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρευστοποίηση δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη θέση του ως βασικού μετόχου.

5. Michael Intrator – CoreWeave

Ιδιότητα: Πρόεδρος και CEO

Μετοχές που πούλησε: 4.061.793

Αξία πωλήσεων: 347,2 εκατ. δολάρια

Ο Michael Intrator, επικεφαλής της CoreWeave, πούλησε μετοχές αξίας περίπου 347,2 εκατ. δολαρίων.

Η CoreWeave έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεράστιας ζήτησης που έχει δημιουργήσει η ανάπτυξη των data centers.

Μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2025, η μετοχή της παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Ο Intrator και άλλα στελέχη έχουν προχωρήσει σε πωλήσεις μετοχών δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω προκαθορισμένων σχεδίων 10b5-1.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές αποτελούν μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη διαχείριση της προσωπικής ρευστότητας των στελεχών και δεν αντανακλούν αλλαγή στις εκτιμήσεις τους για την εταιρεία.

Ο Intrator είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στη μαζική κατασκευή data centers δεν έχει επηρεάσει τη ζήτηση της CoreWeave, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει μείωση στις παραγγελίες.

6. Jeff Bezos – Amazon

Ιδιότητα: Πρόεδρος

Μετοχές που πούλησε: 1.209.649

Αξία πωλήσεων: 346,5 εκατ. δολάρια

Ο Jeff Bezos εξακολουθεί να μειώνει σταδιακά τη συμμετοχή του στην Amazon, με πωλήσεις άνω των 346,5 εκατ. δολαρίων κατά το τρίτο τρίμηνο.

Ο ιδρυτής της Amazon είχε ήδη πουλήσει 25 εκατ. μετοχές το 2025 και συνέχισε τις ρευστοποιήσεις φέτος, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου συναλλαγών. Τον Αύγουστο γνωστοποίησε σχέδιο για την πώληση έως και 15 εκατ. επιπλέον μετοχών, συνολικής αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Η Amazon ξεπέρασε πρόσφατα τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ενισχυμένη από τις ισχυρές επιδόσεις της δραστηριότητας cloud. Μαζί με τη Nvidia, την Alphabet, τη Microsoft και την Apple, αποτελεί μία από τις πέντε εταιρείες που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο αποτίμησης.

Παρά την ισχυρή πορεία της επιχείρησης, η μετοχή εμφανίζει μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το τεράστιο κόστος ανάπτυξης υποδομών AI.

Ο Bezos παραμένει ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία περίπου 281 δισ. δολαρίων.

7. Martine Rothblatt – United Therapeutics

Ιδιότητα: Πρόεδρος και CEO

Μετοχές που πούλησε: 608.000

Αξία πωλήσεων: 314,1 εκατ. δολάρια

Η Martine Rothblatt, ιδρύτρια της United Therapeutics, προχώρησε σε πωλήσεις μετοχών αξίας περίπου 314,1 εκατ. δολαρίων.

Οι συναλλαγές έγιναν επίσης βάσει προκαθορισμένου σχεδίου 10b5-1, το οποίο παραμένει ενεργό έως την άσκηση 1,7 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών ή έως το τέλος του έτους.

Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο κατά την οποία η United Therapeutics πέτυχε σημαντική δικαστική νίκη σε υπόθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας απέναντι στη Liquidia, σχετικά με θεραπείες για πνευμονικές παθήσεις.

8. John Oyler – BeOne Medicines

Ιδιότητα: Πρόεδρος και CEO

Μετοχές που πούλησε: 904.384

Αξία πωλήσεων: 293,5 εκατ. δολάρια

Ο John Oyler, πρόεδρος και CEO της BeOne Medicines, ρευστοποίησε 904.384 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας περίπου 293,5 εκατ. δολαρίων.

Και στην περίπτωση αυτή οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν βάσει προκαθορισμένου σχεδίου 10b5-1. Ο Oyler εξακολουθεί να κατέχει σχεδόν 5% της εταιρείας, ενώ η μετοχή της BeOne έχει καταγράψει άνοδο περίπου 20% μέσα στο έτος.

Η εταιρεία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των νέων συμφωνιών της κυβέρνησης Trump για τις τιμές των φαρμάκων.

9. Peter Beck – Rocket Lab

Ιδιότητα: Πρόεδρος και CEO

Μετοχές που πούλησε: 3.275.779

Αξία πωλήσεων: 286,4 εκατ. δολάρια

Ο Peter Beck της Rocket Lab εμφανίζεται στην ένατη θέση, με πωλήσεις μετοχών αξίας 286,4 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων, καθώς στα τέλη Ιουνίου συμφώνησε να εξαγοράσει την Iridium Communications, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο των δορυφορικών επικοινωνιών και επιδιώκοντας να διευρύνει τον ανταγωνισμό με τη Starlink της SpaceX.

Οι συναλλαγές του Beck και άλλων στελεχών πραγματοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, σε μια περίοδο κατά την οποία η Rocket Lab επιχειρεί να επεκτείνει σημαντικά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα.

10. Frank Slootman – Snowflake

Ιδιότητα: Πρόεδρος

Μετοχές που πούλησε: 908.191

Αξία πωλήσεων: 282,7 εκατ. δολάρια

Τη δεκάδα συμπληρώνει ο Frank Slootman της Snowflake, ο οποίος πούλησε μετοχές αξίας περίπου 282,7 εκατ. δολαρίων.

Ο Ολλανδός επιχειρηματίας, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του CEO της Snowflake το 2024, συνεχίζει να ρευστοποιεί δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών της εταιρείας μέσω προκαθορισμένου σχεδίου.

Η περιουσία του υπολογίζεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις δεν αποτελούν απαραίτητα σήμα εξόδου από την AI

Η εικόνα των συναλλαγών του τρίτου τριμήνου δεν αφορά αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι οι AI-linked εταιρείες κυριάρχησαν μεταξύ των μεγαλύτερων πωλητών το προηγούμενο τρίμηνο, αυτή τη φορά αυξήθηκαν σημαντικά και οι ρευστοποιήσεις στελεχών από τους κλάδους της υγείας και της βιοτεχνολογίας.

Παράλληλα, αρκετές από τις συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω προκαθορισμένων σχεδίων 10b5-1, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν από μόνες τους να ερμηνευθούν ως ένδειξη ότι τα στελέχη θεωρούν υπερτιμημένες τις εταιρείες τους.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Η αγορά περνά από μια περίοδο έντονης επανεκτίμησης των επενδύσεων στην AI, καθώς τα κεφάλαια που κατευθύνονται σε ημιαγωγούς, data centers, υπολογιστική ισχύ και υποδομές αυξάνονται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Οι μετοχές του κλάδου δέχθηκαν πιέσεις μέσα στο καλοκαίρι, ενώ στη συνέχεια ανέκαμψαν χάρη σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και προϊόντα. Η μεταβλητότητα, πάντως, παραμένει υψηλή και οι επενδυτές εξετάζουν πλέον με μεγαλύτερη προσοχή όχι μόνο την αύξηση των εσόδων, αλλά και το κόστος που απαιτείται για να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

Το τρίτο τρίμηνο, επομένως, έφερε ένα παράδοξο: η επενδυτική ιστορία της AI παραμένει ισχυρή, αλλά ορισμένοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην καρδιά της επιλέγουν να μετατρέψουν μέρος των συμμετοχών τους σε μετρητά.

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