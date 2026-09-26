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Νέα προειδοποίηση για πιθανή ενεργειακή κρίση απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις πιέσεις στις αγορές φυσικού αερίου και απειλεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών ενόψει του χειμώνα.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν κάλεσε τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν επειγόντως για τη χειμερινή περίοδο, ζητώντας να εξετάσουν μέτρα που θα περιορίσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να συνεχίσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης των αποθεμάτων.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των 27 χωρών της ΕΕ, ο Γιόργκενσεν ανέφερε ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα την αφήνει εκτεθειμένη στις αναταράξεις των διεθνών ενεργειακών αγορών.

«Αντιμετωπίζουμε μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού», επεσήμανε ο Επίτροπος στην επιστολή του.

Σημειωτέον ότι η αρμόδια Ομάδα Συντονισμού Αερίου της ΕΕ (Gas Coordination Group) συνεδρίασε εκ νέου χθες, Παρασκευή, για να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου. Πρόκειται για το όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συντονίζει τα κράτη-μέλη σε θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και εξετάζει πιθανούς κινδύνους για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης. Η GCG θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και μάλιστα όρισε νέα σύσκεψη για τις 8 Οκτωβρίου.

Ο Γιόργκενσεν, από την πλευρά του, ζήτησε από τις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν την ευελιξία που προσφέρει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την αποθήκευση φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του στόχου πλήρωσης των αποθηκών από το 90% στο 80% μπορεί να περιορίσει τις άμεσες πιέσεις στις τιμές και στο κόστος αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν ή να διατηρήσουν μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχιση των εισαγωγών φυσικού αερίου στις αποθήκες ή θα μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».

Η ανησυχία στις Βρυξέλλες εντείνεται καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Οι αποθήκες της ΕΕ ήταν γεμάτες κατά περίπου 63% την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, έναντι μέσου όρου περίπου 80% τα προηγούμενα χρόνια για την ίδια περίοδο.

Τα επίπεδα αυτά συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ για τέτοια εποχή και, με τους σημερινούς ρυθμούς πλήρωσης, η Ευρώπη κινδυνεύει να εισέλθει στον χειμώνα με αποθέματα περίπου 20% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2013.

Η χαμηλή στάθμη των αποθεμάτων αυξάνει τον κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο, ιδιαίτερα σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή περιορισμένης παραγωγής από αιολικές μονάδες που θα ενίσχυε τη ζήτηση για φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η αγορά φυσικού αερίου έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι ευρωπαϊκές τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Παράγοντες που επιβάρυναν την κατάσταση ήταν επίσης ο ψυχρότερος από το συνηθισμένο περσινός χειμώνας και η αυξημένη χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των θερινών καυσώνων στην Ευρώπη.

Η εικόνα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών. Η Ιταλία και η Πολωνία έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα αποθέματά τους πάνω από το 80%, ενώ στη Γερμανία, που διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι εγκαταστάσεις είναι μόνο κατά το ήμισυ γεμάτες.

Χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται στο Βέλγιο και την Ολλανδία, όπου οι αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 51% και 45% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αναμένει άμεσες ελλείψεις φυσικού αερίου τον χειμώνα, οι αγορές προεξοφλούν υψηλότερο κόστος, καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί την Ασία για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τα 71 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που συνιστά υψηλό τριετίας και υπερδιπλάσιο από την αρχή του έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή, οι πιέσεις στην αγορά ενδέχεται να ενταθούν περαιτέρω, καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί να προσφέρει υψηλότερες τιμές για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες για τον χειμώνα.

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