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Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει πλέον και στον πυρήνα της εκδοτικής βιομηχανίας, δημιουργώντας ένα πρόβλημα που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε θεωρητικό: πώς μπορεί ένας εκδότης να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι το χειρόγραφο για το οποίο ετοιμάζεται να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό έχει πράγματι γραφτεί από τον συγγραφέα που το υπογράφει;

Η αβεβαιότητα αυτή αρχίζει να επηρεάζει ακόμη και μεγάλες συμφωνίες έκδοσης βιβλίων, καθώς εκδοτικοί οίκοι και λογοτεχνικοί ατζέντηδες εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι σε έργα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι δημιουργήθηκαν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, με τη βοήθεια γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Περιπτώσεις συμφωνιών που καταρρέουν λόγω τέτοιων υποψιών έχουν εντείνει την ανησυχία στον χώρο. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο το εάν επιτρέπεται η χρήση ενός chatbot κατά τη συγγραφή. Αγγίζει τη φύση της ίδιας της δημιουργικής εργασίας, την εμπιστοσύνη μεταξύ συγγραφέα, ατζέντη και εκδότη, αλλά και την εμπορική αξία ενός βιβλίου που παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό ως ανθρώπινο δημιούργημα.

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ακόμη κοινή γραμμή για το ποιος πρέπει να ελέγχει τα χειρόγραφα, ποια χρήση της AI θεωρείται αποδεκτή και πού ακριβώς βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην τεχνολογική υποβοήθηση και στη συγγραφή από μηχανή.

Η κόκκινη γραμμή των αναγνωστών

Προς το παρόν, ένα σημαντικό τμήμα του κοινού παραμένει αρνητικό απέναντι στα βιβλία που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η στάση είναι περισσότερο ελαστική όταν η AI χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο, για παράδειγμα για έρευνα, αναζήτηση πληροφοριών ή άλλες υποστηρικτικές εργασίες.

Η διάκριση αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον του κλάδου. Εάν οι αναγνώστες αρχίσουν σταδιακά να αποδέχονται βιβλία που έχουν παραχθεί με σημαντική συμμετοχή της AI, οι εκδότες ενδέχεται να προσαρμόσουν ανάλογα την πολιτική τους. Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως η επιστημονική φαντασία, η μετάβαση θα μπορούσε να αποδειχθεί ταχύτερη.

Για την ώρα, όμως, οι εκδοτικοί οίκοι έχουν να διαχειριστούν έναν σοβαρό κίνδυνο αξιοπιστίας. Ένα βιβλίο που προωθείται ως έργο συγκεκριμένου συγγραφέα μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εάν αποκαλυφθεί αργότερα ότι σημαντικό μέρος του κειμένου δημιουργήθηκε από κάποιο εργαλείο AI.

Μία από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στις ΗΠΑ είναι η δημιουργία πιστοποίησης «Human Authored», μέσω της οποίας οι συγγραφείς μπορούν να δηλώνουν ότι το βιβλίο τους έχει γραφτεί από άνθρωπο. Για να χρησιμοποιηθεί η σχετική ένδειξη, ο δημιουργός καλείται να δεσμευτεί επίσημα ότι το έργο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια διαδικασία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υπεύθυνη δήλωση και στην εμπιστοσύνη. Για αρκετούς ανθρώπους της αγοράς αυτό δεν αποτελεί επαρκή μηχανισμό προστασίας, ειδικά όταν γύρω από ένα βιβλίο μπορεί να διακυβεύονται προκαταβολές, δικαιώματα και συμφωνίες σημαντικής οικονομικής αξίας.

Οι διαφορετικές γραμμές των λογοτεχνικών ατζέντηδων

Η απουσία ξεκάθαρων κανόνων έχει οδηγήσει και τους λογοτεχνικούς ατζέντηδες σε διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ορισμένοι αποφεύγουν να θέσουν στους συγγραφείς ευθείες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση AI, θεωρώντας ότι η ευθύνη για την αυθεντικότητα του έργου ανήκει πρωτίστως στον δημιουργό. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολιτική εμπιστοσύνης, η οποία όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εάν προκύψουν αμφιβολίες αφού το χειρόγραφο έχει ήδη φτάσει σε έναν εκδότη.

Άλλοι ακολουθούν πολύ αυστηρότερη στάση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εκπροσωπούν συγγραφείς που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και όταν η χρήση περιορίζεται στην έρευνα ή στην προετοιμασία του έργου.

Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία επαγγελματιών, οι οποίοι στρέφονται στην ίδια την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Χρησιμοποιούν λογισμικό ανίχνευσης κειμένου που ενδέχεται να έχει παραχθεί από AI, επιχειρώντας να ελέγξουν τα χειρόγραφα πριν αυτά προωθηθούν στους εκδοτικούς οίκους.

Ωστόσο, ούτε αυτή η λύση προσφέρει βεβαιότητα. Η αξιοπιστία των AI detectors αμφισβητείται, καθώς τα εργαλεία μπορεί να χαρακτηρίσουν λανθασμένα ένα ανθρώπινο κείμενο ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή να αποτύχουν να αναγνωρίσουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με AI και στη συνέχεια υποστεί εκτεταμένη ανθρώπινη επεξεργασία.

Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο: η εκδοτική βιομηχανία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανακαλύψει εάν ένας συγγραφέας χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να διαθέτει ακόμη ένα αλάνθαστο εργαλείο για να το διαπιστώσει.

Η μεγάλη γκρίζα ζώνη των πνευματικών δικαιωμάτων

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πρόκληση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα. Η ανθρώπινη δημιουργία βρίσκεται στον πυρήνα της προστασίας που παρέχει το copyright, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα όταν ένα έργο ή σημαντικό μέρος του έχει παραχθεί από γενετική AI.

Για έναν εκδοτικό οίκο, το θέμα είναι κατεξοχήν οικονομικό. Η απόκτηση των δικαιωμάτων ενός βιβλίου βασίζεται στην προσδοκία ότι ο εκδότης θα μπορεί να εκμεταλλευτεί εμπορικά το συγκεκριμένο έργο και να προστατεύσει την επένδυσή του. Εάν τμήματα του περιεχομένου δεν καλύπτονται από την ίδια προστασία επειδή δεν αποτελούν ανθρώπινη δημιουργία, η αξία και η ασφάλεια μιας εκδοτικής συμφωνίας μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά.

Η ανησυχία έχει ήδη κινητοποιήσει τους ίδιους τους δημιουργούς. Δεκάδες συγγραφείς στις ΗΠΑ έχουν καλέσει τους εκδοτικούς οίκους να δεσμευτούν ότι δεν θα κυκλοφορούν βιβλία τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μηχανές, επιχειρώντας να διατηρήσουν σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρώπινης και αυτοματοποιημένης δημιουργίας.

Οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί όμιλοι, ωστόσο, εμφανίζονται πολύ πιο προσεκτικοί απέναντι σε απόλυτες απαγορεύσεις. Οι Simon & Schuster, Penguin Random House, HarperCollins, Hachette Book Group και Macmillan καλούνται να διαμορφώσουν πολιτικές για μια τεχνολογία που μεταβάλλεται ταχύτατα και ενσωματώνεται σε ολοένα περισσότερα εργαλεία καθημερινής εργασίας.

Μια καθολική απαγόρευση θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί όταν η AI χρησιμοποιείται ήδη για αναζήτηση, μετάφραση, επιμέλεια, οργάνωση υλικού και άλλες εργασίες που βρίσκονται γύρω από την καθαυτό συγγραφική διαδικασία.

Το μεγάλο ερώτημα για την παγκόσμια αγορά βιβλίου είναι επομένως πού θα χαραχθεί τελικά η γραμμή. Άλλο η χρήση ενός εργαλείου για έρευνα και άλλο η παραγωγή ολόκληρων κεφαλαίων από έναν αλγόριθμο. Ανάμεσα στα δύο, όμως, υπάρχει μια τεράστια γκρίζα περιοχή που γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη.

Για έναν κλάδο που στηρίζεται στην ταυτότητα, τη φωνή και την πρωτοτυπία του δημιουργού, το πρόβλημα είναι βαθύτερο από μια ακόμη τεχνολογική ανατροπή. Η τεχνητή νοημοσύνη αναγκάζει πλέον εκδότες, συγγραφείς και ατζέντηδες να απαντήσουν σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: τι ακριβώς σημαίνει να έχει γράψει κάποιος ένα βιβλίο στην εποχή της AI;

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