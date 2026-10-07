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Ο πρώην CEO της BitMEX, Άρθουρ Χέις, εκτιμά ότι η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ακολουθήσει μια γνώριμη ιστορική διαδρομή: υπερβολικές επενδύσεις, κραχ, κρατική διάσωση και τελικά νέα άνοδος των κρυπτονομισμάτων.

Ο Χέις, συνιδρυτής και διευθυντής επενδύσεων της εταιρείας crypto επενδύσεων Maelstrom, δήλωσε στο CNBC, στο περιθώριο του συνεδρίου Gamma Prime Investing Conference στη Σιγκαπούρη, ότι η ανθρωπότητα «σπαταλά τρισεκατομμύρια δολάρια» για την κατασκευή υποδομών και data centers που απαιτούνται για την ανάπτυξη της AI.

Κατά την εκτίμησή του, η μαζική ανάπτυξη των data centers θα οδηγήσει τελικά σε υπερπροσφορά υπολογιστικής ισχύος, με αποτέλεσμα το computing να γίνει «εξαιρετικά φθηνό και εξαιρετικά άφθονο».

Η άποψη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σημερινό επενδυτικό κύμα στην AI, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία ολοένα πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το ιστορικό μοτίβο των τεχνολογικών επενδύσεων

Ο Χέις θεωρεί ότι η τεράστια ανάπτυξη των υποδομών AI θα καταλήξει κάποια στιγμή σε υπερεπένδυση και πλεονάζουσα δυναμικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη διόρθωση.

«Αν μελετήσεις την οικονομική ιστορία και κάθε μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη, είναι πάντα υπερκατασκευασμένη. Πάντα υπάρχει κραχ και πάντα υπάρχει διάσωση», υποστήριξε.

Κατά την άποψή του, όσοι επενδυτές τοποθετηθούν εγκαίρως ενόψει μιας μελλοντικής διάσωσης μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά. Ως παραδείγματα ανέφερε την περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αλλά και άλλα επεισόδια των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Χέις, θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα θετικό για το Bitcoin και την αγορά crypto.

«Ευτυχώς, έχουμε το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα για να απορροφήσουν αυτή την πλεονάζουσα ρευστότητα και έτσι γνωρίζουμε ποιο περιουσιακό στοιχείο θα αποδώσει καλύτερα όταν έρθει η διάσωση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «απλώς πρέπει να είσαι υπομονετικός».

SpaceX, OpenAI και Anthropic στο επίκεντρο

Ο Χέις υποστήριξε ότι εταιρείες όπως η SpaceX, η OpenAI και η Anthropic αποτελούν μεταξύ των βασικών τελικών χρηστών που τροφοδοτούν τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, ενώ, όπως είπε, καμία από αυτές δεν είναι κερδοφόρα.

Όταν ολοκληρωθούν τα data centers που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, οι πάροχοι υποδομών θα αρχίσουν να απαιτούν πληρωμές για την υπολογιστική ισχύ που έχουν δεσμεύσει αυτές οι εταιρείες.

Ο ίδιος τοποθετεί αυτή τη διαδικασία χρονικά προς το τέλος του 2027 ή το 2028, όταν αναμένεται να έχει παραδοθεί μεγάλο μέρος της νέας δυναμικότητας των data centers.

Το θετικό σενάριο, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό. Ο Χέις εκτιμά ότι εάν η AI αποδειχθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες τόσο χρήσιμη ώστε η ζήτηση να αυξηθεί σημαντικά, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστούν κερδοφόρες.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ορισμένοι προμηθευτές της AI ήδη καταγράφουν κέρδη, όπως οι εταιρείες παραγωγής τσιπ μνήμης και η Nvidia. Το ερώτημα για τους επενδυτές, σύμφωνα με τον Χέις, είναι εάν οι τρέχουσες αποτιμήσεις αντανακλούν σωστά τα μελλοντικά κέρδη αυτών των εταιρειών.

Δεν ποντάρει στην πτώση της AI

Παρά την απαισιόδοξη εκτίμησή του για την υπερβολική ανάπτυξη των υποδομών AI, ο Χέις διευκρίνισε ότι δεν επιλέγει να ποντάρει στην πτώση των μετοχών του κλάδου.

Δεν θεωρεί το short selling των εταιρειών AI «ιδιαίτερα καλή επενδυτική ευκαιρία», παρότι υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές μεταβάσεις έχουν ιστορικά οδηγήσει σε υπερβολικές επενδύσεις και υπερπροσφορά.

Η άφθονη και φθηνή υπολογιστική ισχύς που αναμένεται να δημιουργήσει η ανάπτυξη των data centers βρίσκεται επίσης πίσω από το νέο εγχείρημα του Χέις στον χώρο των crypto.

Το νέο στοίχημα με το Flop

Ο Χέις προετοιμάζει το Flop, ένα project πληρωμών για AI agents, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η λογική του εγχειρήματος βασίζεται ακριβώς στην υπόθεση ότι η υπολογιστική ισχύς θα γίνει φθηνότερη και περισσότερο διαθέσιμη, επιτρέποντας την ταχεία εξάπλωση των AI agents.

Το Flop φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια spot αγορά για υπολογιστική ισχύ, στην οποία οι συμμετέχοντες θα ανταμείβονται με tokens Flop για την παροχή GPUs και την εκτέλεση διαδικασιών AI inference.

Ο Χέις υποστηρίζει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα ειδικό δίκτυο πληρωμών σχεδιασμένο για AI agents και ότι το Flop θέλει να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό.

«Αν οι agents μπορούν να μετατρέπουν ένα νόμισμα απευθείας σε computing, το οποίο είναι αυτό που χρειάζονται και καταναλώνουν, τότε θα χρησιμοποιούν αυτό το νόμισμα», δήλωσε. «Αυτό είναι το στοίχημά μας».

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