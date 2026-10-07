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Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχωρώντας στην κατάσχεση 7,4 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, με τα καπνικά προϊόντα να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες και να είναι ήδη συσκευασμένα για διανομή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές προχώρησαν σε συντονισμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων, καθώς και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, καθώς και ένα φορτηγό βαρέου τύπου με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ένα δίκυκλο και ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).

Σύμφωνα με τις αρχές, ο τρόπος με τον οποίο είχε στηθεί η επιχείρηση παραπέμπει σε ένα μεθοδικά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και αλλοιωμένα στοιχεία αναγνώρισης, αλλά και διαφορετικών μεταφορικών μέσων, δείχνει ότι είχε δημιουργηθεί ολόκληρη υποδομή για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων στην αγορά.

Οι ειδικές κάσες για να «ξεγελούν» το x-ray

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος απόκρυψης των λαθραίων τσιγάρων. Τα προϊόντα είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ξύλινες κάσες, έτοιμα προς διανομή.

Οι κάσες είχαν μάλιστα επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με στόχο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα καπνικά προϊόντα να μην ανιχνεύονται από συστήματα x-ray.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, σε συνδυασμό με τις πλαστές πινακίδες και τα παραποιημένα στοιχεία των οχημάτων, ενισχύει την εικόνα ενός δικτύου που είχε λάβει οργανωμένα μέτρα για να περιορίσει τον κίνδυνο εντοπισμού του.

Πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Δείγματα από τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα αποστέλλονται στη Χημική Υπηρεσία, καθώς και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, προκειμένου να εξεταστεί εάν τα προϊόντα είναι γνήσια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα αλλά και διασυνδεδεμένα κυκλώματα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην αποθήκευση και τη διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων.

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