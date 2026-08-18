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Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για την ανάπτυξη αδήλωτων τουριστικών καταλυμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και τις καταγγελίες για ακίνητα που αξιοποιούνται χωρίς να δηλώνονται στις αρμόδιες αρχές, ο Stama Greece – Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υπογραμμίζει ότι η παραοικονομία δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη νόμιμη βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο Σύνδεσμος τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της διαφάνειας, της τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών και της ισότιμης φορολογικής αντιμετώπισης όλων των καταλυμάτων. Παράλληλα, καταδικάζει κάθε πρακτική που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, είτε αυτή αφορά ακίνητα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες δηλώσεις και προϋποθέσεις είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή τουριστικής δραστηριότητας εκτός του θεσμικού πλαισίου.

«Δεν μπορεί να φταίει η αγορά επειδή ο έλεγχος δεν είναι εφικτός ή αποτελεσματικός», σημειώνει ο πρόεδρος του Stama Greece, Βασίλης Αργυράκης. «Αν υπάρχουν ακίνητα που εκμισθώνονται παράνομα, χωρίς να δηλώνονται, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και χωρίς να αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι, αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αποτελεί πρόβλημα ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας».

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, είναι κρίσιμο να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη βραχυχρόνια μίσθωση και στη δραστηριότητα που αναπτύσσεται εκτός του θεσμικού πλαισίου. Η δεύτερη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τη συλλήβδην αμφισβήτηση ενός κλάδου που έχει πλέον ενταχθεί στο φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας.

«Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά κανόνες που εφαρμόζονται για όλους και αποτελεσματικούς ελέγχους. Δεν μπορεί ο συνεπής επαγγελματίας, ο οποίος δηλώνει το ακίνητο, φορολογείται, τηρεί τις υποχρεώσεις του και επενδύει στην ασφάλεια και την ποιότητα της φιλοξενίας, να ανταγωνίζεται κάποιον που λειτουργεί αποκλειστικά εκτός συστήματος», προσθέτει ο κ. Αργυράκης.

Βασίλης Αργυράκης, πρόεδρος Stama Greece

«Η λύση δεν είναι να χτυπηθεί η νόμιμη αγορά» Για τον Stama Greece, η αντιμετώπιση της παραοικονομίας απαιτεί στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους, αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και διασταύρωση στοιχείων, αντί για οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν και τους νόμιμους επαγγελματίες.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, της ΑΑΔΕ, των δήμων και των φορέων του τουρισμού, ώστε να εντοπίζονται οι περιπτώσεις πραγματικής παράνομης δραστηριότητας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει και το ζήτημα της ασφάλειας των επισκεπτών. Η τήρηση των νόμιμων προδιαγραφών, η πυρασφάλεια, η ασφαλής λειτουργία των ακινήτων και η προστασία των επισκεπτών δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και ακριβώς γι’ αυτό, ο έλεγχος των καταλυμάτων που λειτουργούν εκτός πλαισίου είναι απαραίτητος.

Στο επίκεντρο του Short Stay Thessaloniki Conference

Το ζήτημα της νομιμότητας, των ελέγχων, της φορολογικής συμμόρφωσης και του αθέμιτου ανταγωνισμού θα βρεθεί στο επίκεντρο του Short Stay Thessaloniki Conference, που διοργανώνεται στις 14 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Philoxenia–Hotelia στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η συζήτηση για το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν μπορεί να περιορίζεται στο πόσα ακίνητα λειτουργούν ή στο ποια περιοχή αντιμετωπίζει μεγαλύτερη τουριστική πίεση. Πρέπει να αφορά πρωτίστως το πώς διασφαλίζεται ότι κάθε κατάλυμα που δραστηριοποιείται στην αγορά λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες.

«Θέλουμε μια αγορά καθαρή, διαφανή και βιώσιμη. Θέλουμε να απομονώσουμε όσους λειτουργούν εκτός νόμου και όχι να στοχοποιείται συλλήβδην ένας ολόκληρος κλάδος. Αυτός θα είναι και ο βασικός άξονας της συζήτησης στο Short Stay Thessaloniki Conference: κανόνες, έλεγχοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους», καταλήγει ο κ. Αργυράκης.

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