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Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο, μια μεγάλη καθυστέρηση δεν σημαίνει απλώς ταλαιπωρία. Αν το πρόβλημα οφείλεται στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, ο επιβάτης μπορεί, ανάλογα με τη διάρκεια και τις συνθήκες της καθυστέρησης, να δικαιούται από πλήρη επιστροφή του ναύλου έως αποζημίωση που φτάνει το 50% της αξίας του εισιτηρίου ή ακόμη και υψηλότερη αποζημίωση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το ύψος και το είδος της αποζημίωσης δεν είναι ίδιο σε κάθε περιστατικό. Διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται όταν το πλοίο δεν αναχωρεί στην ώρα του λόγω βλάβης ή ζημιάς, όταν η καθυστέρηση προκύπτει αφού έχει ξεκινήσει το ταξίδι ή όταν η αναχώρηση δεν πραγματοποιείται εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όταν η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερα από 90 λεπτά και η αιτία αποδίδεται στην εταιρεία, ο επιβάτης έχει δύο βασικές επιλογές. Μπορεί να ακυρώσει το ταξίδι και να ζητήσει επιστροφή ολόκληρου του ποσού που κατέβαλε για το εισιτήριο ή να περιμένει την αναχώρηση και να μεταφερθεί τελικά στον προορισμό του με μέριμνα του μεταφορέα.

Στη δεύτερη περίπτωση, προβλέπεται και παροχή ελαφρών γευμάτων ή αναψυκτικών, ανάλογα με τη διάρκεια της αναμονής και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Τι ισχύει όταν η καθυστέρηση ξεπερνά τις τέσσερις ώρες

Αν η αναμονή παραταθεί πάνω από τέσσερις ώρες και προκύψει ανάγκη διανυκτέρευσης, η εταιρεία οφείλει, όπου αυτό είναι εφικτό, να εξασφαλίσει γεύμα και κατάλυμα, είτε πάνω στο πλοίο είτε σε ξενοδοχείο.

Στην περίπτωση ξενοδοχείου, καλύπτεται και η μεταφορά του επιβάτη από το λιμάνι προς το κατάλυμα και обратно, ενώ το προβλεπόμενο κόστος διαμονής μπορεί να φτάνει έως τα 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση, για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις.

Εφόσον ο επιβάτης φτάσει τελικά στον προορισμό του, είτε με το ίδιο πλοίο είτε με άλλο, μπορεί να ενεργοποιηθεί δικαίωμα αποζημίωσης 25% επί της τιμής του εισιτηρίου, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η καθυστέρηση στην άφιξη.

Τα χρονικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

μία ώρα για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας έως τεσσάρων ωρών,

για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας έως τεσσάρων ωρών, δύο ώρες για ταξίδια διάρκειας από τέσσερις έως οκτώ ώρες,

για ταξίδια διάρκειας από τέσσερις έως οκτώ ώρες, τρεις ώρες για διαδρομές από οκτώ έως 24 ώρες,

για διαδρομές από οκτώ έως 24 ώρες, έξι ώρες για ταξίδια διάρκειας άνω των 24 ωρών.

Αν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον διπλάσια από τα παραπάνω όρια, η αποζημίωση αυξάνεται στο 50% του ναύλου.

Ακόμη μεγαλύτερη προστασία προβλέπεται όταν, με ευθύνη της εταιρείας, ο επιβάτης δεν έχει προωθηθεί στον προορισμό του μέσα σε 24 ώρες από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δικαιούται αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου επιβάτη, καθώς και επιστροφή του ποσού που είχε καταβληθεί για τη μεταφορά οχήματος.

Βλάβη αφού έχει ξεκινήσει το ταξίδι

Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί αφού το πλοίο έχει ήδη αποπλεύσει, ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει να διακόψει το ταξίδι.

Σε αυτή την περίπτωση έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του τμήματος του ναύλου που αντιστοιχεί στη διαδρομή που δεν πραγματοποιήθηκε, τόσο για τον ίδιο όσο και για το όχημά του, εφόσον υπάρχει.

Αν, αντίθετα, αποφασίσει να συνεχίσει το ταξίδι και φτάσει τελικά στον προορισμό του, εφαρμόζονται τα ίδια ποσοστά αποζημίωσης 25% ή 50%, ανάλογα με τη συνολική καθυστέρηση.

Παρόμοια αντιμετώπιση μπορεί να υπάρξει και όταν το ταξίδι διακοπεί σε ενδιάμεσο λιμάνι, αλλά ο επιβάτης μεταφερθεί στη συνέχεια στον τελικό προορισμό του με το ίδιο ή με άλλο πλοίο.

Διαφορετικοί κανόνες για απαγορευτικό

Άλλο καθεστώς ισχύει όταν η μη αναχώρηση οφείλεται σε απαγόρευση απόπλου λόγω κακοκαιρίας. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η ευθύνη δεν βαραίνει την ακτοπλοϊκή εταιρεία, δεν εφαρμόζονται τα ίδια δικαιώματα αποζημίωσης που προβλέπονται για βλάβες ή άλλες υπαιτιότητες του μεταφορέα.

Ο επιβάτης μπορεί να τροποποιήσει το εισιτήριό του για άλλη ημερομηνία, να παραμείνει στο πλοίο εφόσον το επιτρέψει ο πλοίαρχος ή να ακυρώσει την κράτηση και να ζητήσει την επιστροφή του αναλογούντος ναύλου.

Πώς ζητείται η επιστροφή ή η αποζημίωση

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή καταβολής αποζημίωσης, ο επιβάτης πρέπει να απευθυνθεί στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα που έχει οριστεί στο λιμάνι.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του εισιτηρίου ή του σχετικού αποκόμματος, ενώ η σχετική διαδικασία πρέπει να κινηθεί εντός επτά ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης.

Η διατήρηση του εισιτηρίου, των αποδεικτικών κράτησης και κάθε σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά όταν η καθυστέρηση είναι μεγάλη και γεννά δικαίωμα για οικονομική αποζημίωση.

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