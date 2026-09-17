Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η χειμερινή ώρα επιστρέφει φέτος νωρίτερα, καθώς η καθιερωμένη αλλαγή των ρολογιών θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου 2026.

Όπως προβλέπει η διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου, ενώ παράλληλα η διάρκεια του φυσικού φωτός κατά τις απογευματινές ώρες θα μειώνεται σταδιακά.

Η φετινή ημερομηνία αποτελεί την νωρίτερη δυνατή Κυριακή για την αλλαγή ώρας, καθώς η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου συμπίπτει με τις 25 του μήνα.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείξουν 02:00. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά επίσημα η περίοδος της χειμερινής ώρας, με το φως της ημέρας να εμφανίζεται νωρίτερα το πρωί και το σκοτάδι να έρχεται πιο γρήγορα το απόγευμα.

Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η επόμενη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όταν τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά για την επιστροφή στη θερινή ώρα.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 1996, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1975.

Διαβάστε ακόμη

Αλλαγή μοντέλου για την ακτοπλοΐα λόγω της ενεργειακής κρίσης – Το δύσκολο στοίχημα του χειμώνα

Εποχικό επίδομα 2026: Οι εργαζόμενοι που μπορούν να λάβουν την ενίσχυση και πώς κάνουν αίτηση

Πετρέλαιο στα ύψη και φυσικό αέριο σε άνοδο: Η Ευρώπη εξετάζει νέα μέτρα ενεργειακής στήριξης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ