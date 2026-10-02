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Δύο στρατιωτικοί φαίνεται πως ήταν οι «διευθυντές» της εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη οποίας κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν χιλιάδες πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποκόμισαν κέρδος πάνω από οκτώ εκατομμύρια δολάρια.

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης και σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). Από το πρωί του Σαββάτου οι κατηγορούμενοι θα ξεκινήσουν να περνούν το «κατώφλι» του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται κι ακόμα εννέα άτομα που δεν έχουν συλληφθεί.

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, φαίνεται ότι ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2025 σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ με πρόσχημα τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου με χαμηλό ή ακόμα και μηδενικό ρίσκο φαίνεται πως κατάφερε να εξαπατήσει 10.000 επενδυτές και να αποκομίσει παράνομο όφελος ύψους οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων.

Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της, λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, παραπλανώντας τους επενδυτές με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί διπλασιασμού του αρχικού τους κεφαλαίου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Πρέβεζας, Αττικής και Καβάλας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και εννέα στρατιωτικοί και σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα εννέα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή. Επιπλέον, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Όπως έχει εξακριβωθεί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8.000.000 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό χρηματικό ποσό να ανέρχεται στις 55.970 ευρώ.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν: 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Πηγή protothema.gr