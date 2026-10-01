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Οι ευρωπαϊκές αρχές ζητούν εξηγήσεις από την Binance σχετικά με τη χρήση νομικής εξαίρεσης που της επιτρέπει να συνεχίζει να εξυπηρετεί πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας και της έχει δοθεί εντολή να περιορίσει σταδιακά τις δραστηριότητές της στην Ένωση, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, υπέστη σημαντικό πλήγμα όταν απέτυχε το καλοκαίρι να λάβει άδεια βάσει του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τα crypto. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων που δεν διαθέτουν άδεια θα έπρεπε από την 1η Ιουλίου να έχουν λάβει «άμεσα μέτρα» για τον τερματισμό των δραστηριοτήτων τους στην ΕΕ και να έχουν σταματήσει να εξυπηρετούν πελάτες, με εξαίρεση υπηρεσίες που διευκολύνουν τη μεταφορά ή την πώληση των crypto περιουσιακών στοιχείων τους.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), μαζί με εθνικές εποπτικές αρχές, μεταξύ των οποίων εκείνες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, εξετάζουν τη χρήση από την Binance του λεγόμενου «reverse solicitation».

Πρόκειται για νομική εξαίρεση που επιτρέπει σε εταιρείες με έδρα εκτός ΕΕ να παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε πελάτες εντός της Ένωσης, εφόσον οι ίδιοι οι πελάτες επιδιώξουν τη συγκεκριμένη σχέση αποκλειστικά με δική τους πρωτοβουλία. Ορισμένες εποπτικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει πληροφορίες από την εταιρεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στις ρυθμιστικές περιπέτειες της Binance, η οποία εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει ζητήματα αδειοδότησης και έρευνες από εποπτικές αρχές. Το 2023, η εταιρεία τιμωρήθηκε στις ΗΠΑ με πρόστιμο-ρεκόρ 4,3 δισ. δολαρίων και δήλωσε ένοχη για ποινικές κατηγορίες που σχετίζονταν με το ξέπλυμα χρήματος και την παραβίαση διεθνών οικονομικών κυρώσεων.

Η πρακτική του «reverse solicitation» βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στην Ευρώπη μετά το Brexit, όταν εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο επιχείρησαν να τη χρησιμοποιήσουν προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πελάτες στην ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν ξεχωριστή ευρωπαϊκή άδεια.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι οι εταιρείες crypto πρέπει να κάνουν μόνο «περιορισμένη» χρήση της συγκεκριμένης εξαίρεσης, ενώ επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς ακόμη και στις περιπτώσεις όπου αυτή επιτρέπεται.

Εάν οι εποπτικές αρχές δεν κρίνουν ικανοποιητικές τις απαντήσεις της Binance, θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμων, ανέφεραν οι πηγές των Financial Times. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν επίσης και άλλες, μικρότερες εταιρείες του κλάδου, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

«Η εξαίρεση του reverse solicitation πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα πολύ στενά καθορισμένο πλαίσιο. Θα πρέπει να θεωρείται εξαίρεση και να μη χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των απαιτήσεων του MiCA», ανέφερε η ESMA, αναφερόμενη στον ευρωπαϊκό κανονισμό Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Η Autoriteit Financiële Markten (AFM), η εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών της Ολλανδίας, ανέφερε: «Θεωρούμε σημαντική την αντιμετώπιση της παράνομης παροχής υπηρεσιών crypto και τη λήψη των κατάλληλων εποπτικών μέτρων, όπως η επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές και να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού». «Οι πάροχοι υπηρεσιών crypto δεν μπορούν απλώς να επικαλούνται το reverse solicitation: υπάρχουν σαφείς απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να πληρούνται», πρόσθεσε η AFM.

Οι εποπτικές αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η ESMA και η AFM αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν ειδικά την υπόθεση της Binance.

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