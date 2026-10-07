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Την ένταξη της στέγασης στον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής των δήμων προτείνει η μελέτη του της BluPeak Estate Analytics «Στεγαστική κρίση και δήμοι». Με ελληνικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα, η μελέτη παρουσιάζει παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση κενών ακινήτων, την κοινωνική μίσθωση και τη στέγαση εργαζομένων κρίσιμων υπηρεσιών, συνδέοντας την προσιτή κατοικία με την τοπική ανάπτυξη και τη δημογραφική ανθεκτικότητα.

Κεντρική θέση της πρότασης είναι ότι οι δήμοι πρέπει να εξασφαλίζουν κατά προτεραιότητα ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας και να σχεδιάζουν τις πολιτιστικές τους δράσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες, τη συμμετοχή των κατοίκων και το διαρκές δημόσιο όφελος. Η πολιτιστική ζωή αποτελεί μέρος της ποιότητας ζωής και χρειάζεται χρηματοδότηση με σαφείς στόχους και απολογισμό.

Πίνακας 1 Προτεινόμενη σειρά δημοτικών προτεραιοτήτων

Προτεραιότητα Τι χρηματοδοτείται Αποτέλεσμα που μετριέται 1. Αξιοπρεπής στέγη και βασική κοινωνική προστασία Έκτακτη στέγαση, κοινωνική μίσθωση, κατοικίες υπηρεσίας, υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών Νοικοκυριά που στεγάστηκαν και διατήρησαν τη στέγη 2. Ενεργοποίηση περιουσίας Καταγραφή, νομικός/τεχνικός έλεγχος, ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες που τέθηκαν σε χρήση, χρόνος και κόστος ανά κατοικία 3. Πολιτισμός με δημόσια αξία Προσβάσιμα, τοπικά, συμμετοχικά προγράμματα και διατήρηση πολιτιστικών υποδομών Συμμετοχή κατοίκων, πρόσβαση, τοπική απασχόληση και διάρκεια οφέλους 4. Μη στοχευμένες εκδηλώσεις υψηλού κόστους Επανεξέταση, συγχρηματοδότηση ή μείωση όπου δεν τεκμηριώνεται δημόσιο αποτέλεσμα Κόστος ανά συμμετέχοντα και σαφής απολογισμός

Η στεγαστική επιβάρυνση απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που παρατίθενται στη μελέτη, το 2024 το 29% του πληθυσμού των ελληνικών πόλεων ζούσε σε νοικοκυριά με συνολικό κόστος στέγασης άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματος, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι ενοικιαστές διέθεταν κατά μέσο όρο το 17,1% της μηνιαίας καταναλωτικής τους δαπάνης για ενοίκιο, ενώ το χαμηλότερο εισοδηματικό 20% των νοικοκυριών κατεύθυνε το 55,9% του προϋπολογισμού του σε τρόφιμα και στέγαση μαζί. Οι δείκτες έχουν διαφορετικούς ορισμούς και δεν συγκρίνονται απευθείας.

Πίνακας 2 Η στεγαστική επιβάρυνση στις ελληνικές πόλεις

Δείκτης Ελλάδα ΕΕ / σύγκριση Πληθυσμός πόλεων με κόστος στέγασης >40% διαθέσιμου εισοδήματος (2024) 29% Σχεδόν 10% στην ΕΕ Μέσο μερίδιο ενοικίου στη μηνιαία καταναλωτική δαπάνη ενοικιαστών (2024) 17,1% Δεν αποτελεί δείκτη εισοδήματος ή ποσοστό ενοικίου επί μισθού Χαμηλότερο 20% νοικοκυριών: δαπάνες τροφίμων και στέγασης μαζί 55,9% του προϋπολογισμού Υψηλότερο 20%: 24,7%

Σημείωση. Οι δύο πρώτοι δείκτες έχουν διαφορετικό ορισμό και δεν πρέπει να συγκρίνονται απευθείας. Πηγές — Eurostat, Housing in Europe 2025 και ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024.

Η έλλειψη προσιτής κατοικίας επηρεάζει τη στελέχωση σχολείων και δομών υγείας, τη λειτουργία επιχειρήσεων και τη δυνατότητα των νέων να παραμείνουν σε νησιά και στην περιφέρεια. Οι δήμοι μπορούν να μετριάσουν τη στεγαστική επισφάλεια, με εθνική χρηματοδότηση και συντονισμό για τις ευρύτερες παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Πίνακας 3 Έλεγχος πριν από την έγκριση νέας δαπάνης

Ερώτηση Αν ναι Αν όχι Υπάρχει κίνδυνος έλλειψης στέγης ή αδυναμία κρίσιμων εργαζομένων να εγκατασταθούν; Προτεραιότητα σε στεγαστική λύση και κοινωνική υπηρεσία Προχωρά η αξιολόγηση λοιπών αναγκών Υπάρχει ώριμο δημοτικό/δημόσιο ακίνητο ή δυνατότητα να ενεργοποιηθεί ιδιωτικό κενό ακίνητο; Σχέδιο κόστους, χρόνου, φορέα λειτουργίας και δικαιούχων Αναζήτηση συνεργασίας/μίσθωσης και παράλληλη ωρίμανση περιουσίας Η πολιτιστική δαπάνη έχει καθορισμένο κοινό και μετρήσιμο αποτέλεσμα; Έγκριση με στόχους, προσβασιμότητα και δημόσιο απολογισμό Ανασχεδιασμός, συγχρηματοδότηση ή περικοπή της μη τεκμηριωμένης δαπάνης

Ελληνικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα

Η μελέτη παρουσιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα ανακαίνισης 70 κλειστών κατοικιών στην Αθήνα, την κοινωνική κατοικία σε δημοτικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, το «Σπίτι του Γιατρού» στη Χάλκη και την πρωτοβουλία στέγασης εκπαιδευτικών στον Αποκόρωνα. Διακρίνει τις αποφάσεις και τους στόχους από τις κατοικίες που έχουν πράγματι παραδοθεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης.

Πίνακας 4 Ελληνικά παραδείγματα στεγαστικής πολιτικής

Δήμος / τόπος Τι έκανε ή εφαρμόζει Τι μπορεί να διδαχθεί Κατάσταση τεκμηρίωσης Αθήνα Πιλοτικό πρόγραμμα ανακαίνισης 70 κλειστών κατοικιών, επιδότηση έως €10.055 ανά κατοικία και διάθεση με μίσθωμα περίπου 30% χαμηλότερο από την αγορά για τέσσερα έτη. Συμμετοχή στο «Κάλυψη» για νέους 25–39 ετών. Χρήση ιδιωτικού αδρανούς αποθέματος με δημόσια χρηματοδότηση, όρους μίσθωσης και στόχευση ευάλωτων νοικοκυριών. Να δημοσιεύονται πραγματικά παραδοθέντα σπίτια, πληρότητα και διάρκεια μισθώσεων. Επίσημες δημοτικές και κρατικές σελίδες· τα 70 είναι στόχος/μέγεθος πιλοτικού προγράμματος, όχι από μόνα τους επιβεβαίωση ολοκλήρωσης όλων. Θεσσαλονίκη Πιλοτική κοινωνική κατοικία σε δημοτικό ακίνητο στην Αλεξανδρείας 59, στο πλαίσιο συνεργασίας δήμου και Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Ο δήμος διαθέτει επίσης υπηρεσίες/δράσεις για το δικαίωμα στη στέγη. Δημοτική γη ή κτίριο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική κατοικία, με αξιοποίηση προγραμμάτων και σύμπραξη φορέων. Χρειάζονται συνέχεια, διαχείριση και απολογισμός. Υπουργείο/δημοτικοί φορείς αναφέρουν ολοκληρωμένες κατοικίες· η κλίμακα του έργου δεν λύνει συνολικά την κρίση. Χάλκη Το «Σπίτι του Γιατρού» εγκαινιάστηκε το 2026 δίπλα στο Περιφερειακό Ιατρείο, με δημοτική παραχώρηση οικοπέδου και δωρεά €170.000 από την Ομάδα Αιγαίου. Στοχευμένη κατοικία υπηρεσίας μπορεί να βοηθήσει κρίσιμη υπηρεσία υγείας και να στηρίξει τη δυνατότητα παραμονής εργαζομένου σε μικρό νησί. Είναι πρότυπο ειδικού σκοπού, όχι γενικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Επιβεβαιώνεται από ΕΡΤ και δημοσιεύματα· χρηματοδότηση δωρεάς, όχι επαναλαμβανόμενη δημοτική δαπάνη. Αποκόρωνας Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα πρωτοβουλία για στέγαση εκπαιδευτικών με συνεργασία τοπικών φορέων και διαθέσιμων ιδιοκτητών. Η σύμπραξη μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα, ιδίως σε περιοχές όπου η αγορά εποχικής μίσθωσης αποκλείει εκπαιδευτικούς. Η απόφαση χρειάζεται παρακολούθηση μέχρι να παραδοθούν κατοικίες. Επίσημη δημοτική ανακοίνωση τεκμηριώνει απόφαση/πρωτοβουλία· δεν τεκμηριώνει από μόνη της ολοκληρωμένη λύση.

Από την Ευρώπη αναδεικνύονται το σταθερό σύστημα δημοτικών και επιδοτούμενων κατοικιών της Βιέννης, οι κανόνες του Άμστερνταμ για τις τουριστικές μισθώσεις και η πρωτοβουλία 15 ευρωπαϊκών πόλεων για χρηματοδότηση προσιτής κατοικίας. Η εφαρμογή αντίστοιχων εργαλείων στην Ελλάδα χρειάζεται προσαρμογή στο θεσμικό πλαίσιο και στα διαθέσιμα αποθέματα. Τα αιτήματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης διακρίνονται από τα εγκεκριμένα κονδύλια.

Πίνακας 5 Ευρωπαϊκά παραδείγματα προσιτής κατοικίας

Πόλη Μέτρο Χρήσιμο δίδαγμα Όριο / προσοχή Βιέννη Περίπου 220.000 δημοτικές και 200.000 συνεταιριστικές/επιδοτούμενες κατοικίες. Μεγάλο, σταθερό και ευρύ σύστημα προσιτής μίσθωσης. Η προσιτή κατοικία χρειάζεται δεκαετίες σταθερής πολιτικής, γη, χρηματοδότηση, επαγγελματική διαχείριση και συνέχεια πέρα από εκλογικούς κύκλους. Δεν μεταφέρεται αυτούσιο στην Ελλάδα: διαφορετικό φορολογικό σύστημα, απόθεμα και θεσμική ιστορία. Άμστερνταμ Άδεια, εγγραφή και προαναγγελία για τουριστική μίσθωση κατοικίας· γενικό όριο 30 διανυκτερεύσεων ετησίως (15 σε συγκεκριμένες περιοχές). Η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνδέεται με έλεγχο και πραγματική επιβολή, όχι μόνο με διακηρύξεις. Το δημοτικό εργαλείο εξαρτάται από εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και δεν υποκαθιστά παραγωγή νέων/προσιτών κατοικιών. Βαρκελώνη και συμμαχία 15 ευρωπαϊκών πόλεων Πόλεις πρότειναν χρηματοδότηση €80 δισ. για κοινωνική/προσιτή κατοικία και ανακαινίσεις, μαζί με άμεση πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια και κοινό πλαίσιο ρύθμισης. Οι δήμοι αποκτούν ισχύ όταν συντονίζονται και ζητούν πόρους με κοινά, μετρήσιμα έργα. Αθήνα συμμετείχε στην πρωτοβουλία των δημάρχων. Οι προτάσεις χρηματοδότησης είναι αιτήματα και όχι εγκεκριμένα κονδύλια για κάθε δήμο.

Παράλληλα, ελεγκτικά ευρήματα για το Proposition HHH στο Λος Άντζελες και τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και κληροδοτημάτων αναδεικνύουν την ανάγκη ελέγχου κόστους, χρόνου υλοποίησης και πραγματικού αποτελέσματος.

Πίνακας 6 Αρνητικά παραδείγματα και παγίδες

Περίπτωση Τεκμηριωμένο πρόβλημα Τι πρέπει να αλλάξει Λος Άντζελες – Proposition HHH Δημοτικός ελεγκτής ανέφερε ότι σε πέντε χρόνια ολοκληρώθηκαν λιγότερες από 1.200 μονάδες, με υψηλό κόστος ανά μονάδα και καθυστερήσεις. Η κατασκευή βοήθησε, αλλά ο ρυθμός και το κόστος δεν αντιστοιχούσαν στην επείγουσα ανάγκη. Πριν από την εκκίνηση: συγκριτικό κόστος ανά λύση, κατανομή κονδυλίων σε άμεση στέγαση/ανακαίνιση/νέα κατασκευή και δημόσια παρακολούθηση χρόνου και κόστους. Αθήνα – πρόγραμμα 70 κατοικιών Η δημοτική πρόσκληση δείχνει σχεδιασμένη δυνατότητα και όρους, όχι από μόνη της ολοκλήρωση 70 κατοικιών ή κάλυψη ολόκληρης της ανάγκης. Να δημοσιεύονται χωριστά: αιτήσεις, εγκρίσεις, συμβάσεις, κατοικίες που παραδόθηκαν, κατοικίες που κατοικούνται, ωφελούμενοι και λήξεις μίσθωσης. Δημόσια περιουσία και κληροδοτήματα Το Ελεγκτικό Συνέδριο βρήκε σε ελεγχθέν δείγμα ελλιπή καταχώριση, ανεπαρκή οικονομική επαλήθευση και μη καθολική κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης/αξιοποίησης. Κανένα κτίριο δεν χαρακτηρίζεται «αδρανές προς αξιοποίηση» χωρίς πλήρη ιδιοκτησιακό, λογιστικό, τεχνικό και κοινωνικό έλεγχο. Κάθε φορέας δημοσιεύει σχέδιο και ετήσιο αποτέλεσμα. Δημοτική περιουσία χωρίς τεκμηριωμένο μητρώο Όταν ο δήμος δεν έχει επαληθεύσει ιδιοκτησία, χρήση, ΚΑΕΚ, κατάσταση και κόστος, δεν μπορεί να κοστολογήσει ούτε στέγαση ούτε αξιοποίηση. Η έλλειψη δημόσιας εικόνας δεν αποδεικνύει από μόνη της κακοδιαχείριση. Δημοσίευση ανά δήμο ελεγμένου αποθέματος και ελλείψεων καταγραφής. Μέχρι τότε, όχι αυθαίρετες καταγγελίες ή αριθμοί «διαθέσιμων σπιτιών».

Σχέδιο εφαρμογής με συγκεκριμένους ορίζοντες

Προτείνεται κάθε δήμος να δημοσιεύσει μέσα σε έξι μήνες στεγαστικό προφίλ και μητρώο ακινήτων. Σε ορίζοντα 6–18 μηνών προτεραιότητα δίνεται σε ανακαινίσεις, κοινωνικές μισθώσεις και προσωρινή στέγαση εργαζομένων. Σε ορίζοντα 2–5 ετών προβλέπεται ωρίμανση δημοτικών κτιρίων και οικοπέδων, δημιουργία μόνιμου αποθέματος προσιτής κατοικίας και οργάνωση της διαχείρισής του.

Πίνακας 7 Από το ακίνητο στην αναγέννηση του τόπου

Βήμα Εργασία Μετρήσιμο παραδοτέο 1. Καταγραφή Ε9/μητρώο παγίων, τίτλοι, ΑΤΑΚ–ΚΑΕΚ, χρήση, θέση Ελεγμένο μητρώο και ποσοστό αντιστοίχισης 2. Ωρίμανση Νομικός, πολεοδομικός, τεχνικός, ενεργειακός και κοστολογικός έλεγχος Κατάλογος ακινήτων έτοιμων/υπό ωρίμανση/μη κατάλληλων 3. Επιλογή χρήσης Αντιστοίχιση με ζήτηση: ευάλωτα νοικοκυριά, εργαζόμενοι, νέοι, φοιτητές Σχέδιο κατανομής ανά ομάδα και γεωγραφία 4. Χρηματοδότηση και λειτουργία Εθνικά/ευρωπαϊκά προγράμματα, δημοτικοί πόροι, συνέργειες, κοινωνική μίσθωση Συμβάσεις, κόστος ανά μονάδα, υπεύθυνος διαχείρισης 5. Μέτρηση Παρακολούθηση κατοίκησης, συντήρησης και αποτελέσματος για τοπικές υπηρεσίες Ετήσιος απολογισμός και αναθεώρηση στόχων

Η κατοικία συνδέεται με εργασία, υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, ψηφιακή πρόσβαση, παιδική φροντίδα και πολιτιστική ζωή. Η πρόταση δεν προβλέπει ενιαίο ποσοστό προϋπολογισμού για όλους τους δήμους. Προβλέπει δημόσια σχέδια και συγκρίσιμους απολογισμούς ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τόπου.

Πολιτισμός με συμμετοχή και δημόσιο απολογισμό

Για τις πολιτιστικές δράσεις προτείνεται ετήσια αξιολόγηση με δημοσιοποίηση συνολικού κόστους, πηγών χρηματοδότησης, προσέλευσης, δωρεάν πρόσβασης, συμμετοχής τοπικών δημιουργών και αποτελέσματος που παραμένει μετά την εκδήλωση. Για τη στέγαση, η λογοδοσία περιλαμβάνει κόστος ανά κατοικία, χρόνο παράδοσης, μήνες κατοίκησης και αριθμό ωφελούμενων νοικοκυριών. Δαπάνες χωρίς τεκμηριωμένο αποτέλεσμα πρέπει να επανεξετάζονται.

Πίνακας 8 Δείκτες λογοδοσίας για κάθε δήμο

Πεδίο Ελάχιστοι δείκτες Στεγαστική ανάγκη Αιτήσεις και νοικοκυριά σε επισφάλεια· χρόνος αναμονής· στεγαστικό κόστος ως μερίδιο διαθέσιμου εισοδήματος όπου υπάρχουν δεδομένα Δημοτική περιουσία Ακίνητα απογεγραμμένα· αντιστοίχιση Ε9/ΑΤΑΚ/ΚΑΕΚ· ποσοστό με γνωστή χρήση και τεχνική κατάσταση· ακίνητα χωρίς σαφή τίτλο Παραγωγή προσιτής κατοικίας Κατοικίες που παραδόθηκαν και κατοικούνται· μίσθωμα έναντι αγοράς· διάρκεια σύμβασης· χρόνος/κόστος ανά μονάδα Κοινωνική ένταξη Ωφελούμενα νοικοκυριά· οικογένειες/άτομα που διατήρησαν κατοικία στους 12 και 24 μήνες· παραπομπή σε εργασία/υγεία/εκπαίδευση Στέγαση εργαζομένων Κενές θέσεις υπηρεσιών που καλύφθηκαν· χρόνος παραμονής εργαζομένων· σπίτια υπηρεσίας σε λειτουργία Πολιτισμός Κόστος ανά συμμετέχοντα· ποσοστό κατοίκων/τοπικών φορέων· δωρεάν πρόσβαση· τοπική απασχόληση και υποδομή που παραμένει Δημοσιονομική διαφάνεια Προϋπολογισμός έναντι απολογισμού για στέγαση και πολιτισμό· χρηματοδότηση ανά πηγή· μη απορροφημένα κονδύλια

Μεγαλόπολη και διαφάνεια στις δημοτικές προτεραιότητες

Ειδική αναφορά γίνεται στη Μεγαλόπολη, με αίτημα δημοσιοποίησης της σημερινής κατάστασης του δικτύου ύδρευσης, των μελετών αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων, των πηγών χρηματοδότησης και των χρονοδιαγραμμάτων. Η μελέτη παραθέτει αναφορές σε έργα και αποφάσεις του 2012 και του 2015, διευκρινίζοντας ότι αυτές δεν αποδεικνύουν τη σημερινή κατάσταση του δικτύου ούτε ότι 14 οικισμοί υδροδοτούνται ακόμη από αμιαντοσωλήνες.

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 περιλαμβάνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξετάζεται στη μελέτη, πάνω από 40 δράσεις σε 18 κοινότητες και συνολικά 13 παραστάσεις Καραγκιόζη. Οι συναυλίες της Γλυκερίας και της Πέγκυς Ζήνα αναφέρονται ως χορηγίες και δεν παρουσιάζονται ως δημοτικές αμοιβές. Ζητείται αναλυτικός απολογισμός ανά εκδήλωση, με συμβάσεις, κόστος, χορηγίες και στοιχεία συμμετοχής.

Η μελέτη δεν τεκμηριώνει ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις χρηματοδοτήθηκαν εις βάρος της ύδρευσης. Ζητεί συγκρίσιμα στοιχεία για δαπάνες και αποτελέσματα, ώστε οι δημότες να μπορούν να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες του δήμου.

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