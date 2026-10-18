Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αντίστροφη μέτρηση για τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα των σχολείων έχει ξεκινήσει, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προετοιμάζονται για το καθιερωμένο διάλειμμα από τις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις.

Το φετινό εορταστικό πρόγραμμα προβλέπει 15 ημέρες χωρίς μαθήματα, προσφέροντας στις οικογένειες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις διακοπές και τις μετακινήσεις τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία

Η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί την τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές, ενώ η επίσημη περίοδος των σχολικών διακοπών αρχίζει την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου.

Οι σχολικές αίθουσες θα παραμείνουν κλειστές έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται τρεις σημαντικές εορτές, τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιτρέπει στους γονείς να οργανώσουν εγκαίρως τις οικογενειακές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τις ημέρες άδειας κατά την εορταστική περίοδο.