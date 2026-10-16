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Τρεις μαθητές ηλικίας 5, 8 και 11 ετών και μία δασκάλα έχασαν τη ζωή τους από την ένοπλη επίθεση 16χρονου σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον των ΗΠΑ, ενώ ένα 7χρονο παιδί και μία ακόμη εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία αποκαλύπτουν ότι ο δράστης, ο οποίος εισέβαλε στο σχολείο πυροβολώντας τις κλειδωμένες πόρτες, έπεσε νεκρός από τα πυρά πολίτη που τον καταδίωξε μέσα στο κτίριο, προτού φτάσουν οι αστυνομικοί.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον χαρακτήρισε ηρωική την παρέμβασή του, τονίζοντας ότι απέτρεψε την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών.

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/9KnGY4LIEv — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 15, 2026

Πώς ο 16χρονος εισέβαλε στο σχολείο και πώς τον σταμάτησε ο πολίτης

Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη (15/10), περίπου στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary School, στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, όπου φοιτούν περίπου 400 έως 450 παιδιά.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, ο δράστης ήταν ένας 16χρονος κάτοικος της πόλης, ο οποίος έφερε μακρύκαννο πυροβόλο όπλο. Ο ανήλικος πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του σχολείου για να παραβιάσει την είσοδο και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί μέσα στο κτίριο.

Η πρώτη κλήση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφορούσε έναν άγνωστο άνδρα που είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο σχολείο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κλήσεις που ενημέρωναν ότι ένοπλος είχε εισέλθει στο σχολικό συγκρότημα και πυροβολούσε.

Εκείνη τη στιγμή, ένας πολίτης που είδε τον 16χρονο να μπαίνει στο σχολείο αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Όπως εξήγησε ο Κραντς, ο πολίτης καταδίωξε τον δράστη μέσα στο σχολικό κτίριο και τον πυροβόλησε θανάσιμα, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σχολείο, ο 16χρονος ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, παραμένει άγνωστο πόσο βαθιά κατάφερε να προχωρήσει μέσα στο κτίριο πριν εξουδετερωθεί.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που καταγράφει τις πρώτες στιγμές της επίθεσης, ακούγεται η αναφορά: «Φαίνεται ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί, πιθανότατα πυροβολήθηκε από έναν πατέρα στο σχολείο».

Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι ο πολίτης που σκότωσε τον δράστη ήταν γονέας μαθητή. Στη συνέντευξη Τύπου τον περιέγραψαν μόνο ως μέλος της τοπικής κοινότητας, χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά του ή τη σχέση του με το σχολείο.

A 5-year-old, 8-year-old, 11-year-old and one teacher were killed in the shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon on Thursday, authorities said in a press conference. Two other victims, a 7-year-old and a 54-year-old teacher were taken to a hospital with injuries. Officers responded to the scene three minutes after a person in a vehicle called 911 to report being shot at multiple times. Moments later, authorities reported that a community member shot and killed the suspect, after seeing them enter the school. https://t.co/qGxwIUGmBJ — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Τρία παιδιά και μία δασκάλα νεκροί – Δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Ο επίσημος απολογισμός της επίθεσης είναι τέσσερις νεκροί, εκτός του δράστη, και δύο σοβαρά τραυματίες. Τα θύματα είναι τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 11 ετών και μία εκπαιδευτικός, ενώ ένα 7χρονο παιδί και μία ακόμη δασκάλα, ηλικίας 54 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του 16χρονου, ούτε έχει διευκρινίσει εάν είχε κάποια σχέση με το σχολείο. Παράλληλα, δεν είχαν ανακοινωθεί τα κίνητρά του, ο ακριβής τύπος του μακρύκαννου όπλου που χρησιμοποίησε ή ο αριθμός των πυροβολισμών που έριξε.

Το σχολείο τέθηκε αμέσως σε καθεστώς αποκλεισμού, ενώ οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις. Η αστυνομία δημιούργησε ειδικό χώρο επανένωσης των παιδιών με τις οικογένειές τους στην κοντινή εκκλησία Journey Church, όπου αργότερα έφτασαν σχολικά λεωφορεία μεταφέροντας μαθητές και εργαζομένους.

BREAKING: At least four people were killed in a shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon, multiple law enforcement sources told CBS News. The suspect was shot and killed. https://t.co/NOOdnwERXr https://t.co/9gzwcekDkW — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 15, 2026

Η κυβερνήτης του Όρεγκον μιλά για ηρωική παρέμβαση

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, εξήρε τη στάση του πολίτη που αντιμετώπισε τον δράστη, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι «παρενέβη για να αποτρέψει την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών».

Η Κότεκ αναφέρθηκε και στη δική της επίσκεψη στο Silver Rail Elementary School πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν είχε συναντηθεί με εκπαιδευτικούς και μέλη της σχολικής κοινότητας και είχε επικοινωνήσει με γονείς για να τους συγχαρεί για τη συνέπεια των παιδιών τους στη σχολική φοίτηση.

«Θυμάμαι τη χαρά και τον ενθουσιασμό εκείνων των γονέων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας», είπε, προσθέτοντας: «Γι’ αυτό σήμερα είμαι απολύτως συντετριμμένη και οι καρδιές μας θα παραμείνουν ραγισμένες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

«Προστάτευσαν τα παιδιά μας» – Συγκλονισμένος ο επικεφαλής των σχολείων

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο επικεφαλής της σχολικής περιφέρειας Bend-La Pine, Στίβεν Κουκ, ο οποίος δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κουκ ευχαρίστησε τους εργαζομένους του σχολείου που, όπως είπε, «βοήθησαν τους μαθητές μας και προστάτευσαν τα παιδιά μας σήμερα», περιγράφοντας το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία.

«Είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που ακούς ότι συμβαίνουν σε άλλα μέρη και προσεύχεσαι να μη συμβούν ποτέ εδώ. Και όμως, σήμερα συνέβη εδώ», δήλωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα διατεθούν ειδικοί σύμβουλοι ψυχολογικής υποστήριξης από ολόκληρη την περιοχή για τους μαθητές, τις οικογένειές τους, τους εργαζομένους της σχολικής περιφέρειας και οποιονδήποτε κάτοικο της κοινότητας χρειάζεται βοήθεια.

Όλα τα σχολεία της περιφέρειας Bend-La Pine θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή (16/10), ενώ ακυρώνονται επίσης οι προγραμματισμένες σχολικές δραστηριότητες και οι αθλητικές εκδηλώσεις.

🚨🇺🇸 Reporter breaks down live as MULTIPLE CHILDREN KILLED in Oregon elementary school shooting Footage showed long lines of school buses parked on the street as emergency crews flooded the scene and evacuated surviving students. Police confirmed the gunman is DEAD. Unconfirmed reports indicate an armed parent on campus may have stepped in and shot the gunman before officers arrived. More to follow, this is heartbreaking 💔 Writer: Bri https://t.co/Pb0znj3Mrd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2026

«Αντί για τα γέλια των παιδιών, ακούγονταν σειρήνες»

Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με δεκάδες αστυνομικούς, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να σπεύδουν στο σχολείο. Έξω από το συγκρότημα συγκεντρώθηκαν γονείς και κάτοικοι, περιμένοντας με αγωνία πληροφορίες για την τύχη των παιδιών.

Η Σιέρα Τζόρνταν, η οποία εργάζεται σε επιχείρηση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το σχολείο, περιέγραψε στο CNN πώς η συνηθισμένη εικόνα των παιδιών που παίζουν και γελούν στο διάλειμμα αντικαταστάθηκε από ασθενοφόρα, περιπολικά και διασώστες.

Όπως ανέφερε, δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της τόσους πολλούς αστυνομικούς συγκεντρωμένους σε ένα σημείο. Μία συνάδελφός της, η οποία περπατούσε έξω από το κατάστημα, άκουσε πυροβολισμούς περίπου στη 1 το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό τους.

«Είναι απολύτως σπαρακτικό», δήλωσε η Τζόρνταν.

Ο πρώην δήμαρχος του Μπεντ, Τζεφ Ίγκερ, χαρακτήρισε το μακελειό «αδιανόητο», εξηγώντας ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μετακομίσουν στην πόλη ακριβώς επειδή θεωρείται ασφαλής και διαθέτει σχολεία στα οποία τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν περπατώντας.

«Δεν μπορείς να φανταστείς ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί εδώ», είπε στο CNN, σημειώνοντας ότι το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια και ότι η σχολική περιφέρεια είχε επενδύσει σημαντικά στην ασφάλειά του.

Στις έρευνες το FBI – Ισχυρή αστυνομική παρουσία τις επόμενες ημέρες

Στην έρευνα συμμετέχει και το FBI, με τον διευθυντή του, Κας Πατέλ, να επιβεβαιώνει μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στο σημείο και συνδράμουν τις τοπικές Αρχές.

«Θα θέσουμε στη διάθεσή τους όλους τους πόρους που χρειάζονται», ανέφερε ο Πατέλ.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, ανακοίνωσε ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σχολείο για τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της επίθεσης.

«Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια που μπορώ να σας πω για να κάνω αυτή την κατάσταση καλύτερη. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε πως θα πραγματοποιήσουμε μια ενδελεχή έρευνα», δήλωσε.

«Θα χρειαστεί να στηριχθούμε ο ένας στον άλλον»

Η δήμαρχος του Μπεντ, Μέλανι Κέμπλερ, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις μνήμης για τα θύματα, ώστε η τοπική κοινωνία να τιμήσει τους ανθρώπους που χάθηκαν και να ξεκινήσει τη δύσκολη διαδικασία διαχείρισης του πένθους.

«Όπως κι αν αισθάνεστε αυτή τη στιγμή — θυμό, θλίψη, απόγνωση ή ακόμη και μούδιασμα — όλα αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά. Τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί να στηριχθούμε ο ένας στον άλλον», ανέφερε.

Τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε και ο γερουσιαστής του Όρεγκον Ρον Γουάιντεν, δηλώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες ακόμη μίας ένοπλης επίθεσης σε αμερικανικό σχολείο.

Ο Γουάιντεν άσκησε παράλληλα κριτική στους Ρεπουμπλικανούς για το ζήτημα της οπλοκατοχής, διερωτώμενος: «Για ακόμη μία φορά πρέπει να αναρωτηθούμε πόσα σχολεία πρέπει να δεχθούν πυροβολισμούς προτού οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνήσουν να αναλάβουν δράση για τον περιορισμό της ένοπλης βίας».

Η 36η επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολικό χώρο από την αρχή του έτους

Η τραγωδία στο Silver Rail Elementary School αποτελεί το 36ο περιστατικό πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ από την αρχή του 2026, σύμφωνα με ανάλυση του CNN που βασίζεται σε καταγραφές των οργανισμών Gun Violence Archive, Education Week και Everytown for Gun Safety.

Η νέα επίθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ένοπλης βίας στα αμερικανικά σχολεία, με τις εικόνες αστυνομικών δυνάμεων, ασθενοφόρων και γονέων που αναζητούν τα παιδιά τους να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Για την κοινότητα του Μπεντ, η οποία μέχρι την Πέμπτη θεωρούσε ένα τέτοιο περιστατικό αδιανόητο, η τραγωδία αφήνει πίσω της τέσσερις νεκρούς, δύο ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους και εκατοντάδες οικογένειες αντιμέτωπες με τις συνέπειες της επίθεσης.

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