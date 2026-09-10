Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Επιστρέφει το Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του το 2023, το μέτρο αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Πλέον, μέσω του προγράμματος, σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους.

Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρείχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών.

Για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι περίπου επτά εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αναφερόμενος συνολικά στις δράσεις πρόληψης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αποκτά μόνιμο χαρακτήρα από το 2030 και επεκτείνεται με νέες δωρεάν εξετάσεις. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι για τον καρκίνο του δέρματος, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.

Διαβάστε ακόμη

Πόσα πληρώνουν οι πλούσιοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά τους ίχνη

Eκρηξη της πλαστικής χειρουργικής στους άνω των 60

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ