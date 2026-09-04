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Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επί ποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. ενόψει των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορειών έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, ημέρα εγκαινίων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό.

Ο φετινός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνους των προηγούμενων χρόνων, με το βάρος να πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ σημαντική θα είναι και η ενίσχυση από αστυνομικές υπηρεσίες όμορων νομών. Παράλληλα, η Κρατική Ασφάλεια, αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα με το αντικείμενο ευθύνης τους.

Από αέρος, drones της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, που θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου η επιχειρησιακή εικόνα να είναι συνεχής για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Στο πλαίσιο της αποτρεπτικής πολιτικής, θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Ισχυρές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης» αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί- ένας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κι ένας στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν ήδη από σήμερα, Παρασκευή, με σειρά συγκεντρώσεων που θα κορυφωθούν το Σάββατο, ημέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού και των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ.

Τον «χορό» των κινητοποιήσεων άνοιξαν και φέτος οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας (ΠΟΕΔΗΝ) με συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ στις 11.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ, στο ΥΜΑΘ.

Στις 18:00, στον Λευκό Πύργο, θα δώσουν «ραντεβού» οι ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 18:30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του Νοσοκομείου Παπανικολάου από την ΕΝΙΘ.

Το κύριο μέρος των κινητοποιήσεων αναμένεται αύριο, Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα, στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και της ΑΔΕΔΥ. Την ίδια ώρα, στην Καμάρα, απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να εξελιχθούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, γεγονός που θα προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές μεταβολές.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης, με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων να βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Όπως έγινε γνωστό, το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από τις 15:00, το Σάββατο, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, καθώς δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου, Μ. Ανδρόνικου.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδικών αξόνων. Από ανατολικά προς δυτικά, μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, και Ολυμπιάδος. Από δυτικά προς ανατολικά, οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού, καθώς και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας θα βρίσκεται με το σύνολο της δύναμής της στους δρόμους, ενώ σε κομβικές διασταυρώσεις θα τοποθετηθούν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Κλειστοί οκτώ σταθμοί του Μετρό

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν το Σάββατο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 15:00, λόγω των κινητοποιήσεων, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών και συγκεκριμένα των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός«, «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης». Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση στο κέντρο.

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