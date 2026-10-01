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Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα OpenGov.gr, η κεντρική διαδικτυακή πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης νομοσχεδίων και άλλων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, καταθέτοντας σχόλια και παρατηρήσεις.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτά Δεδομένα και Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας».

Δύο τρόποι συμμετοχής στις δημόσιες διαβουλεύσεις

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Η νέα πλατφόρμα προσφέρει πλέον δύο διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης, ανάλογα με το επίπεδο υπηρεσιών που επιθυμεί ο χρήστης.

Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ο πολίτης επιθυμεί αποκλειστικά να υποβάλει σχόλιο σε κάποιο νομοσχέδιο. Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet, η οποία παρέχει πρόσβαση σε περισσότερο προσωποποιημένες υπηρεσίες και ενημέρωση.

Τα νομοσχέδια και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση παρουσιάζονται πλέον με περισσότερο δομημένο τρόπο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα σχολιασμού ανά άρθρο, ενώ εμφανίζονται με σαφήνεια η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία ολοκληρώνεται κάθε διαβούλευση.

Προσωποποιημένη ενημέρωση ανά φορέα και θέμα

Σημαντικό μέρος της αναβάθμισης αφορά τη δυνατότητα εξατομίκευσης της εμπειρίας του χρήστη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν τους δημόσιους φορείς των οποίων τις πρωτοβουλίες επιθυμούν να παρακολουθούν.

Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπουργεία, γενικές γραμματείες, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιτροπές, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στους τομείς που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Μέσω της νέας ενότητας «Τα Ενδιαφέροντά μου», οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τους φορείς που έχουν επιλέξει και να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που ξεκινά νέα δημόσια διαβούλευση από τους συγκεκριμένους οργανισμούς.

Παράλληλα, προσφέρεται δυνατότητα περισσότερο στοχευμένης ενημέρωσης μέσω αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, ώστε οι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν συγκεκριμένες θεματικές ανεξαρτήτως του φορέα που πραγματοποιεί τη διαβούλευση.

Στην ενότητα «Τα σχόλιά μου» συγκεντρώνεται το ιστορικό συμμετοχής κάθε χρήστη, τόσο ως προς τα σχόλια που έχει υποβάλει όσο και ως προς τις δημόσιες διαβουλεύσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος.

Τεχνητή Νοημοσύνη για την επεξεργασία των σχολίων

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ανανεωμένου OpenGov.gr είναι η ενσωμάτωση, για πρώτη φορά, δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία επεξεργασίας των σχολίων που καταθέτουν οι πολίτες.

Τα νέα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, την ομαδοποίηση και την κωδικοποίηση των σχολίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των δημόσιων διαβουλεύσεων. Στόχος είναι να καταστεί ευκολότερη η επεξεργασία μεγάλου όγκου παρατηρήσεων και προτάσεων, ιδιαίτερα σε νομοσχέδια που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον και χιλιάδες παρεμβάσεις πολιτών.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται τα σχόλια που κατατίθενται στις δημόσιες διαβουλεύσεις να μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, περιορίζοντας παράλληλα τον χρόνο που απαιτείται για την ταξινόμηση και επεξεργασία τους.

Ανοικτά δεδομένα για ερευνητές και προγραμματιστές

Η αναβάθμιση επεκτείνεται και στην πρόσβαση στα δεδομένα των διαβουλεύσεων. Τα σχετικά στοιχεία διατίθενται πλέον ανοικτά μέσω προγραμματιστικής διεπαφής Open API, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής τους.

Μέσω της συγκεκριμένης υποδομής, τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιούνται από ερευνητές, προγραμματιστές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και πολίτες, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται σε δημόσια δεδομένα.

Πρόσβαση από κινητό και διασύνδεση με τα συστήματα του Δημοσίου

Το ανανεωμένο OpenGov.gr είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές, ακολουθώντας την ενιαία εμπειρία χρήσης που εφαρμόζεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ψηφιακή προσβασιμότητα, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία της πλατφόρμας, ώστε η συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις να μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από ένα ενιαίο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διαλειτουργεί με βασικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, το πληροφοριακό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων και το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου.

Μέσω αυτών των διασυνδέσεων επιδιώκεται ο περιορισμός της χειροκίνητης καταχώρισης στοιχείων, η μείωση του διοικητικού φόρτου και, ταυτόχρονα, η ελαχιστοποίηση πιθανών λαθών, δημιουργώντας μια περισσότερο αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των δημόσιων διαβουλεύσεων.

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