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Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται σχεδόν καθημερινά σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας μια έντονη συζήτηση σχετικά με τους λόγους αυτής της τάσης και το πόσο ακόμα θα συνεχιστεί.

Το παγκόσμιο sell-off έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ περισσότεροι από τους μισούς από τους 173 ερωτηθέντες σε μια έρευνα της Markets Pulse την περασμένη εβδομάδα προβλέπουν ότι οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ θα φτάσουν το 6% μέχρι το τέλος του έτους.

Το κόστος δανεισμού, από την Ιαπωνία έως τη Γαλλία, καταγράφει επίσης νέα ρεκόρ, συμβάλλοντας στην άνοδο της απόδοσης του δείκτη Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000. Τα παγκόσμια ομόλογα έχουν χάσει 2,7% φέτος, ενώ οι μετοχές σημείωσαν κέρδη 13%.

Ακολουθούν 10 λόγοι για τους οποίους παρατηρείται πτώση στα παγκόσμια ομόλογα σύμφωνα με το Bloomberg:

Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη

Οι επενδυτές συνήθως στρέφονται προς τα ομόλογα όταν οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. Αυτή τη στιγμή, η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά και η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τον πόλεμο με το Ιράν και τα αυξημένα κόστη δανεισμού. Η παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ισχυρή, με τους δείκτες του μεταποιητικού τομέα να υποδεικνύουν την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων ετών στις μεγάλες οικονομίες.

Αυτή η ανθεκτικότητα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων, ενώ παράλληλα δίνει στους επενδυτές λόγο να προτιμούν τις μετοχές έναντι των ομολόγων. Ο πληθωρισμός είναι αρνητικός για τα ομόλογα, καθώς υπονομεύει την αξία των τοκομεριδίων και των πληρωμών κεφαλαίου που θα λάβουν οι επενδυτές στο μέλλον.

Αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει αυτό που η Goldman Sachs Group Inc. χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού πετρελαίου που έχει σημειωθεί ποτέ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent έχουν φτάσει τα 126,41 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η σύγκρουση έχει διακόψει τη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που με τη σειρά του έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ και, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, διατηρεί τις γενικές πιέσεις στις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Αυξήσεις επιτοκίων

Η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σηματοδοτούν ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%.

Οι κεντρικές τράπεζες της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας έχουν επίσης προχωρήσει σε αυξήσεις για να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ενώ οι επενδυτές αποτιμούν πλέον αυξήσεις επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Hyperscalers

Ο αγώνας για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχει πυροδοτήσει μια έκρηξη δανεισμού που επιτείνει την πλημμύρα χρέους που πλήττει τις αγορές. Οι εταιρείες έχουν εκδώσει ομόλογα αξίας άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως για τη χρηματοδότηση τεχνολογικών επενδύσεων φέτος. Μεγάλο μέρος αυτού του ποσού αφορά τις ΗΠΑ.

Αυτό αναγκάζει δανειολήπτες κάθε είδους — συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων και εταιρειών που χρηματοδοτούν συγχωνεύσεις και εξαγορές — να ανταγωνίζονται όλο και πιο σκληρά για την προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές.

Δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται εν μέσω επίμονων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της απροθυμίας των κυβερνήσεων να τα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά. Το χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε πρόσφατα τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά.

Αμυντικές δαπάνες

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, ωθούμενες από τον πόλεμο με το Ιράν, τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις ευρύτερες τάσεις επανεξοπλισμού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Η Ιαπωνία

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αδύναμου γιεν και οι αρχές πιθανόν πωλούν ξένα ομόλογα για να συμβάλουν στην επίλυσή του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα παγκόσμια ομόλογα, αν και η επιθυμία να προστατευθούν τα κρατικά ομόλογα θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ βοήθησαν το Τόκιο να στηρίξει το γιεν.

Εμπορικοί πόλεμοι

Ο συνεχιζόμενος εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πληθωριστικού κινδύνου, καθώς οι υψηλότεροι δασμοί καθιστούν τα εισαγόμενα αγαθά πιο ακριβά και απειλούν να διατηρήσουν τις πιέσεις στις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό με τη σειρά του ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ασκεί περισσότερη ανοδική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων.

Αλλαγή ιδιοκτησίας

Στην περίπτωση των κρατικών ομολόγων, η βάση των αγοραστών έχει μετατοπιστεί όλο και περισσότερο από τη Fed και τις ξένες κεντρικές τράπεζες προς εγχώριους και ξένους ιδιώτες επενδυτές, όπως τα hedge funds.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Economics, το μερίδιο των κρατικών ομολόγων που κατέχουν η Fed και οι ξένες κεντρικές τράπεζες ως ποσοστό του ΑΕΠ των ΗΠΑ μειώθηκε κατά περίπου 12 και 8 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, από το 2020.

Αποταμιεύσεις

Η παγκόσμια πλεονάζουσα αποταμίευση που συνέβαλε στην καταστολή του κόστους δανεισμού για δεκαετίες έχει πλέον λήξει.

Οι τρεις δυνάμεις που προκάλεσαν επίμονη υπερβάλλουσα παγκόσμια αποταμίευση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση — η δημοσιονομική λιτότητα, η απομόχλευση στις ΗΠΑ και οι κινεζικές εξαγωγές — έχουν πλέον εξαλειφθεί ή περιοριστεί από τον προστατευτισμό, σύμφωνα με την Oxford Economics.

Αυτές οι τάσεις εμφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες χρειάζονται τεράστια ποσά κεφαλαίου, αναγκάζοντας για άλλη μια φορά τους δανειολήπτες να αγωνιστούν σκληρά για να εξασφαλίσουν κεφάλαια από τους επενδυτές και ωθώντας τις αποδόσεις προς τα πάνω.

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