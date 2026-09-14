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Νέα δεδομένα για την επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια φέρνει η νέα κρατική απόφαση, η οποία εξειδικεύει τόσο τον τρόπο υπολογισμού όσο και τη διαδικασία καταβολής της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης.

Το μέτρο αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στην ελληνική περιφέρεια, ακόμη και αν η υπηρεσία τους αφορά μόνο μέρος του έτους αναφοράς. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ουσιαστικά έως δύο μηνιαία μισθώματα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, η απόφαση αλλάζει τα εισοδηματικά όρια της γενικής επιστροφής ενοικίου και αποσαφηνίζει ποια νοικοκυριά θεωρούνται μονογονεϊκές οικογένειες για την εφαρμογή του μέτρου.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Η ειδική οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Έτσι, εάν ένας εργαζόμενος κατέβαλε συνολικά 6.000 ευρώ σε ενοίκια μέσα στο έτος, δικαιούται ενίσχυση 1.000 ευρώ.

Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις κύριας κατοικίας, τα ποσά των ενοικίων προστίθενται και η επιστροφή υπολογίζεται επί του συνόλου. Αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει για όσους διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν.

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός όταν ο εργαζόμενος δικαιούται ταυτόχρονα και τη γενική επιστροφή ενοικίου. Σε αυτή την περίπτωση, η ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος από τα δύο μέτρα δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το ανώτατο όριο να προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Χωρίς αίτηση – Αυτόματα οι διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ

Κομβικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση από τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των δηλώσεων μίσθωσης.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης θα αποστέλλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών που υπηρέτησαν στην περιφέρεια. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τις δηλωμένες μισθώσεις.

Μεταξύ άλλων, θα ελέγχεται εάν η κατοικία που μισθώνει ο δικαιούχος βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσε κατά το αντίστοιχο έτος.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των χρημάτων είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης θα πρέπει επίσης να έχει αναγραφεί στη φορολογική δήλωση του ενοικιαστή για το αντίστοιχο ενοίκιο κύριας ή και δευτερεύουσας κατοικίας.

Εφόσον έχει προηγηθεί τροποποίηση της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ο αριθμός μπορεί να συμπεριληφθεί ακόμη και μέσω εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

Πότε θα καταβάλλονται τα χρήματα

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Ειδικά για την ενίσχυση του 2025, η οποία αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024, προβλέπεται πληρωμή έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία όσων υπηρετούσαν κατά το 2024, ενώ για την ενίσχυση του 2026 θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και υγειονομικών που υπηρέτησαν το 2025.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρεί παράλληλα σε διασταύρωση των στοιχείων της μίσθωσης με τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών. Το ποσό της ενίσχυσης θα προκύπτει από τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα, ενώ προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση όταν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ του συμβατικού ενοικίου και του ποσού που έχει δηλωθεί από τον εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το ποσό που εμφανίζεται στη φορολογική του δήλωση.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόζονται και τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Το ανώτατο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Ως μονογονεϊκή θεωρείται, για τις ανάγκες του μέτρου, η οικογένεια που αποτελείται αποκλειστικά από έναν γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, είτε πρόκειται για ανήλικα είτε για ενήλικα τέκνα που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

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