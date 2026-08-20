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Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν πλέον την αίτησή τους χωρίς περιορισμό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας πλατφόρμας στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, όσοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού σχεδιάστηκε με βασικό στόχο να ενισχυθούν οι διακοπές εντός Ελλάδας, αλλά και να κατανεμηθεί καλύτερα η τουριστική δραστηριότητα τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Η επιδίωξη είναι περισσότεροι προορισμοί να επωφελούνται από την τουριστική κίνηση και πέρα από τους μήνες της θερινής αιχμής.

Περισσότερη επιδότηση για ταξίδια εκτός υψηλής περιόδου

Μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του νέου «Τουρισμός για Όλους» είναι η αυξημένη βαρύτητα που δίνεται στις διακοπές οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός της παραδοσιακά υψηλής τουριστικής περιόδου.

Ειδικότερα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται για ταξίδια που θα πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενισχύοντας έτσι τη ζήτηση σε περιόδους που συνήθως καταγράφεται χαμηλότερη τουριστική κίνηση.

Παράλληλα, προβλέπονται υψηλότερα ποσά ενίσχυσης για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους χειμερινούς ή ενδιάμεσους μήνες. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να στηριχθούν περισσότερο οι προορισμοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να περιοριστεί η υπερσυγκέντρωση του τουρισμού στους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Αλλαγές υπάρχουν και στα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος, καθώς τα νέα όρια είναι υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η διεύρυνση αυτή επιτρέπει σε περισσότερα νοικοκυριά να διεκδικήσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο επιτρεπόμενο εισόδημα ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ, αυξημένο κατά 2.000 ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα, όπου ήταν 31.000 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση των κριτηρίων για τις πολύτεκνες και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται αύξηση του ανώτατου εισοδηματικού ορίου κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, όταν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς να τίθεται ανώτατο πλαφόν.

Πότε θα γίνουν οι διακοπές

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να ενισχυθεί η τουριστική δραστηριότητα πέρα από μία μόνο περίοδο.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Ιουνίου 2027, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδότηση μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η δεύτερη περίοδος θα συνεχιστεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027, επεκτείνοντας έτσι τη χρονική διάρκεια αξιοποίησης του προγράμματος μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι νέοι ωφελούμενοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα έχει προκύψει από την πρώτη διαδικασία, δηλαδή από την κλήρωση του Αυγούστου 2026.

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