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Πέντε κρίσιμες προθεσμίες με την Εφορία θα πρέπει να έχουν κατά νου συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων έως το τέλος του 2026, με τις πρώτες ημερομηνίες να εκπνέουν ήδη μέσα στον Σεπτέμβριο.

Τις εκκρεμότητές τους καλούνται να τακτοποιήσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά, ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα, κληρονόμοι, φορολογούμενοι που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό, αλλά και όσοι επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια μέσω χρηματικής γονικής παροχής.

1. Αναδρομικά: Τροποποιητικές δηλώσεις έως 31 Δεκεμβρίου

Η προθεσμία αφορά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ και άλλους φορολογουμένους που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά προηγούμενων ετών.

Όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο ανάγεται το εισόδημα και όχι για τη χρονιά κατά την οποία εισπράχθηκε. Για παράδειγμα, αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2025 αλλά αφορούν το 2023 δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το 2023.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του myAADE, με επιλογή του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Εάν τα αναδρομικά αφορούν περισσότερες χρονιές, απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος.

Μετά την υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και ο πρόσθετος φόρος που ενδεχομένως προκύψει πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2027. Για αναδρομικά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων ανεργίας και συγκεκριμένων αμοιβών γιατρών του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι, εφόσον η δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα.

2. Γονικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχουν κινηθεί και όσοι επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια μέσω χρηματικής γονικής παροχής.

Αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου, αποπληρωμή δανείου και ετήσια τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το πραγματικό. Μία από τις δυνατότητες κάλυψης της διαφοράς είναι η χρηματική γονική παροχή.

Όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιο ποσό για τα τεκμήρια του 2026 πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη μεταφορά των χρημάτων μέσω τραπεζικού συστήματος και τη σχετική φορολογική διαδικασία. Η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ, όπου υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

Κρίσιμο είναι η μεταφορά των χρημάτων να μη γίνει μετά την αλλαγή του έτους, εφόσον το ποσό προορίζεται για την κάλυψη τεκμηρίων του 2026.

3. Δηλώσεις αποβιωσάντων

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο και οι νόμιμοι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν μέσα στο 2025.

Οι κληρονόμοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος για τα εισοδήματα που απέκτησε από την αρχή του 2025 έως την ημερομηνία θανάτου του. Η διαδικασία για τα τελευταία φορολογικά έτη πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με την ημερομηνία θανάτου και η καταχώριση των νόμιμων κληρονόμων. Στη συνέχεια η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω του myAADE. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι ή δεν έχει ενημερωθεί το Μητρώο, καθώς χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά η δήλωση.

4. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Η 31η Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί επίσης προθεσμία για φορολογουμένους που μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης δεν πρέπει να συγχέεται με τη διαδικασία αναγνώρισης της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας από την ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια και δικαιολογητικά.

Όσοι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό πρέπει επομένως να ελέγξουν ότι η μεταβολή έχει ολοκληρωθεί σωστά στο φορολογικό μητρώο και ότι δεν υπάρχει εκκρεμής δήλωση εισοδήματος.

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αμφισβήτηση του τεκμαρτού

Οι πιο άμεσες προθεσμίες αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που θεωρούν ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους προσδιόρισε η Εφορία είναι υψηλότερο από τα πραγματικά τους κέρδη.

Για την πλειονότητα των επαγγελματιών, η προθεσμία συμπλήρωσης του ειδικού ερωτηματολογίου εκπνέει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ και προϋποθέτει ότι κατά την υποβολή του Ε1 έχουν επιλεγεί οι κωδικοί 443-444, με τους οποίους ζητείται φορολογικός έλεγχος ώστε να αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό.

Η αμφισβήτηση δεν αποτελεί απλή αίτηση επανυπολογισμού. Με την επιλογή του ελέγχου, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει τραπεζικούς λογαριασμούς, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και δαπάνες διαβίωσης. Στο ερωτηματολόγιο ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του επαγγελματία και του νοικοκυριού του. Γι’ αυτό, πριν από την αίτηση, πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πραγματική οικονομική εικόνα.

Οι βασικές ημερομηνίες είναι συνεπώς 22 και 29 Σεπτεμβρίου για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος και 31 Δεκεμβρίου για αναδρομικά, δηλώσεις αποβιωσάντων, κατοίκους εξωτερικού και κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως ποια υποχρέωση τους αφορά, καθώς οι εκπρόθεσμες ενέργειες μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επιφέρουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

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