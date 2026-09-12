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Παρά την ολοκλήρωση της κύριας περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, για χιλιάδες φορολογούμενους οι υποχρεώσεις απέναντι στην Εφορία δεν έχουν τελειώσει. Μέχρι το τέλος του 2026 παραμένουν ανοιχτές αρκετές φορολογικές εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων αναδρομικά εισοδήματα, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων και φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις και πρόστιμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, πάντως, η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά για προηγούμενα έτη θα πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η υποχρέωση αφορά το έτος στο οποίο ανάγεται κάθε αναδρομικό ποσό και όχι το έτος κατά το οποίο καταβλήθηκε. Για κάθε διαφορετικό φορολογικό έτος απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος εισέρχεται στον λογαριασμό του στο myAADE και επιλέγει το έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά.

Για παράδειγμα, εάν τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2025 αφορούν εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει ως έτος υποβολής το 2024 και στη συνέχεια την επιλογή «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς και, αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, η δήλωση πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Πότε πληρώνεται ο πρόσθετος φόρος

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Εφόσον προκύπτει πρόσθετος φόρος, η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2027.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων, ενώ οι συνταξιούχοι μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις.

Σημαντικό είναι ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά και υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές

Μία ακόμη σημαντική εκκρεμότητα αφορά όσους επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσω χρηματικών γονικών παροχών.

Για να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα ποσά κατά τον υπολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης, οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για φορολογούμενους που πραγματοποίησαν αγορές ή δαπάνες οι οποίες αυξάνουν το τεκμαρτό τους εισόδημα και κινδυνεύουν να φορολογηθούν για μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που πραγματικά δήλωσαν.

Δηλώσεις αποβιωσάντων από τους κληρονόμους

Φορολογικές υποχρεώσεις υπάρχουν και για τους νόμιμους κληρονόμους φορολογουμένων που απεβίωσαν. Οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος για τα ποσά που αποκτήθηκαν από τον αποβιώσαντα μέσα στο 2025 και μέχρι την ημερομηνία θανάτου του.

Η υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων για το φορολογικό έτος 2025 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της myAADE, από την εφαρμογή για τις δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3.

Προϋπόθεση για να προχωρήσει ηλεκτρονικά η διαδικασία είναι να έχει προηγουμένως ενημερωθεί σωστά το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων.

Για την ενημέρωση του μητρώου απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή της δήλωσης.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους εξ αδιαθέτου όσο και τους εκ διαθήκης κληρονόμους, οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη τακτοποίηση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης.

Η προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον εμπίπτουν στις σχετικές προϋποθέσεις.

Η σωστή και έγκαιρη υποβολή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αλλαγή φορολογικής κατοικίας επηρεάζει το εύρος των εισοδημάτων που φορολογούνται στην Ελλάδα και τις σχετικές υποχρεώσεις απέναντι στη φορολογική διοίκηση.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν μεταφέρει το κέντρο των φορολογικών τους συμφερόντων εκτός Ελλάδας πρέπει να βεβαιωθούν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σωστά και ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα μέχρι το τέλος του έτους.

Οι τελευταίες φορολογικές εκκρεμότητες του 2026

Το γεγονός ότι έκλεισε η βασική περίοδος φορολογικών δηλώσεων δεν σημαίνει, επομένως, ότι έκλεισαν και όλοι οι φορολογικοί λογαριασμοί. Για αρκετές κατηγορίες πολιτών, η 31η Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί κρίσιμη προθεσμία.

Αναδρομικά, τεκμήρια, δηλώσεις αποβιωσάντων και κατοίκων εξωτερικού συνθέτουν τις βασικές εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιηθούν εγκαίρως. Η έγκαιρη υποβολή όχι μόνο αποτρέπει περιττές επιβαρύνσεις, αλλά δίνει και τη δυνατότητα αξιοποίησης προβλεπόμενων ρυθμίσεων για την εξόφληση τυχόν πρόσθετου φόρου.

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