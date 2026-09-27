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Μια νέα δυνατότητα δίνει η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κατάσχεση ακινήτου λόγω οφειλών προς την Εφορία, επιτρέποντας την πώληση του ακινήτου χωρίς να απαιτείται πρώτα η πλήρης αποπληρωμή του χρέους.

Η αλλαγή αφορά περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης έχει ήδη εντοπίσει αγοραστή, όμως η ύπαρξη της κατάσχεσης εμποδίζει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Μέσω της νέας διαδικασίας, η πώληση μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη μείωση της οφειλής, καθώς μέρος του τιμήματος κατευθύνεται απευθείας προς την εξόφληση των χρεών.

Η απόφαση Α.1158/2026 καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο οφειλέτης για να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταβίβασης. Με τον τρόπο αυτό, το Δημόσιο διατηρεί την προστασία των συμφερόντων του, ενώ ο ιδιοκτήτης αποκτά τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός ακινήτου που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένο.

Στην πράξη, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται πλέον να εξασφαλίσει εκ των προτέρων ολόκληρο το ποσό της οφειλής για να απελευθερώσει το ακίνητο. Η ίδια η πώληση δημιουργεί τη ρευστότητα που απαιτείται για την καταβολή μέρους των χρεών.

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό αίτημα του οφειλέτη μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Για να ολοκληρωθεί η αποδέσμευση του ακινήτου, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω των οφειλών, της ειδικής βεβαίωσης οφειλής.

Πώς υπολογίζεται το ποσό που πηγαίνει στην Εφορία

Κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί το τίμημα της πώλησης. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αξία του ακινήτου ώστε να αποφεύγονται μεταβιβάσεις σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από την πραγματική αξία, οι οποίες θα περιόριζαν το ποσό που μπορεί να εισπράξει το Δημόσιο.

Σε περιπτώσεις όπου η κατάσχεση έχει επιβληθεί αρκετά χρόνια πριν, μπορεί να απαιτείται νέα αποτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή, ώστε να υπάρχει επικαιροποιημένη εικόνα της εμπορικής αξίας.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσό που έχει προσδιοριστεί για την κάλυψη των οφειλών δεν καταβάλλεται στον πωλητή. Ο συμβολαιογράφος παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το αποδίδει απευθείας στην ΑΑΔΕ.

Το ύψος της παρακράτησης δεν είναι ίδιο για όλους τους οφειλέτες. Διαμορφώνεται ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης, όπως η φορολογική συμπεριφορά του ιδιοκτήτη και οι δυνατότητες είσπραξης του υπόλοιπου ποσού από τη Φορολογική Διοίκηση.

Το ελάχιστο ποσό παρακράτησης από την πώληση

Η νέα διαδικασία προβλέπει και ένα κατώτατο όριο προστασίας των εσόδων του Δημοσίου. Κατά κανόνα, το ποσό που θα αποδοθεί στην Εφορία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολοίπου της κατάσχεσης.

Εξαίρεση υπάρχει όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι ήδη πλήρως διασφαλισμένες μέσω εγγυήσεων ή εμπράγματων ασφαλειών.

Για παράδειγμα, εάν το υπόλοιπο της κατάσχεσης ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να καταβάλει πρώτα ολόκληρο το ποσό ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην πώληση.

Μπορεί να υποβάλει αίτημα άρσης της κατάσχεσης για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση και, με βάση το ελάχιστο όριο του 25%, τουλάχιστον 25.000 ευρώ θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την ΑΑΔΕ. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης, η παρακράτηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Η πώληση δεν διαγράφει το υπόλοιπο χρέος

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης δεν σημαίνει ότι η συνολική οφειλή του φορολογούμενου εξαφανίζεται. Το ποσό που παρακρατείται από το τίμημα μειώνει το χρέος, αλλά το υπόλοιπο εξακολουθεί να βαρύνει τον οφειλέτη.

Έτσι, εάν μια οφειλή ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και από την πώληση του ακινήτου αποδοθούν στην Εφορία 25.000 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό των 75.000 ευρώ παραμένει απαιτητό.

Η νέα διαδικασία επιδιώκει να αντιμετωπίσει ένα πρακτικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί φορολογούμενοι: ακίνητα με εμπορική αξία και ενδιαφερόμενους αγοραστές παρέμεναν ουσιαστικά «παγωμένα» εξαιτίας της κατάσχεσης.

Με τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης για συγκεκριμένη μεταβίβαση, οι ιδιοκτήτες αποκτούν πρόσβαση σε μια λύση που επιτρέπει την αξιοποίηση της περιουσίας τους, ενώ παράλληλα η Εφορία εξασφαλίζει άμεση είσπραξη μέρους των απαιτήσεών της.

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