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Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 2 «Υποστήριξη Κινηματογραφικών Αιθουσών για Ελληνικές Ταινίες», στο πλαίσιο του Προγράμματος Προώθησης και Διανομής Ελληνικού Κινηματογράφου.

Πρόκειται για μια νέα δράση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και έχει ως βασικό στόχο την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής ταινίας στην κινηματογραφική αίθουσα. Η Δράση 2 έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία και τη σύνδεση της ελληνικής παραγωγής με τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα, ενθαρρύνοντας την παρουσία και την προβολή ελληνικών ταινιών στο πρόγραμμα των αιθουσών και συμβάλλοντας στην προσέλκυση περισσότερων θεατών στον φυσικό χώρο του κινηματογράφου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 2 ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και η οικονομική ενίσχυση συνδέεται άμεσα με την πραγματική προσέλευση του κοινού. Η ενίσχυση υπολογίζεται απολογιστικά, βάσει των πιστοποιημένων επιλέξιμων εισιτηρίων ελληνικών ταινιών.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Επιλέξιμη περίοδος: εισιτήρια ελληνικών ταινιών που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2026.

Δικαιούχοι: ιδιοκτήτες και διαχειριστές κινηματογραφικών αιθουσών. Υποβάλλεται μία αίτηση ανά Α.Φ.Μ., η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κινηματογραφικές εγκαταστάσεις.

Ύψος ενίσχυσης: έως 0,70 ευρώ ανά επιλέξιμο πληρωμένο εισιτήριο, καθώς και ενδεχόμενο bonus, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 25.000 ευρώ ανά εγκατάσταση και σε 100.000 ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο (Α.Φ.Μ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων. Επιλέξιμα θεωρούνται αποκλειστικά τα πληρωμένα εισιτήρια κανονικής τιμής, αξίας από 2 ευρώ και άνω, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ελάχιστο αριθμό ελληνικών ταινιών και προβολών, τα εισιτήρια ανά τίτλο και τη διάρκεια προβολής κάθε ταινίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ: https://e-services.ekkomed.gr/

Για τους πλήρεις όρους της Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο Πρόγραμμα Προώθησης και Διανομής εδώ: https://www.ekkomed.gr/el/proothisi-dianomi-2026/ και για την σχετική Πρόσκληση ΕΔΩ .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2144110981 και 2144110991 καθώς και στο e-mail: distribution@ekkomed.gr

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