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Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη (14/10), με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχής αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην Κατηγορία 3 (Σημαντική), προβλέποντας πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Πού και πότε θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα σήμερα

Η κακοκαιρία ξεκινά από τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά μετατοπίζεται προς τα ανατολικά, με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ να προσδιορίζουν τις ώρες κατά τις οποίες αναμένονται οι μεγαλύτερες εντάσεις.

Από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική, όπου προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Από το απόγευμα, το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, με επίκεντρο τη Μαγνησία, και την Εύβοια. Η ΕΜΥ προειδοποιεί ειδικά για αυτές τις περιοχές, καθώς οι καταιγίδες δεν θα είναι μόνο ισχυρές, αλλά θα παρουσιάσουν και μεγάλη διάρκεια.

Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους.

Από τις βραδινές ώρες θα επηρεαστεί επίσης η Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ αργά τη νύχτα οι ισχυρές καταιγίδες θα φτάσουν στα Δωδεκάνησα. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, γενικά μικρότερης έντασης και διάρκειας, σύμφωνα με το Meteo.

Τσατραφύλλιας: Έως 150 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας και των Σποράδων, καθώς και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα συνολικά ύψη βροχής σε διάστημα 48 ωρών ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιοστά, ενώ ορισμένα προγνωστικά σενάρια ανεβάζουν τις ποσότητες ακόμη και στα 130 με 150 χιλιοστά.

Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τα συνήθη επίπεδα βροχόπτωσης του Οκτωβρίου. Ενδεικτικά, στον Βόλο καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 65 χιλιοστά βροχής σε ολόκληρο τον μήνα, στη Σκιάθο 75 χιλιοστά και στη Χαλκίδα 60 χιλιοστά.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα πιο έντονα προγνωστικά σενάρια, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε δύο ημέρες βροχή που αντιστοιχεί σε περισσότερο από έναν μήνα.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει, πάντως, ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ύψος της βροχής. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ραγδαιότητα και η διάρκεια των φαινομένων, η κατάσταση του εδάφους και η δυνατότητα των υποδομών αποστράγγισης να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Ιδιαίτερα στο Πήλιο, στις Σποράδες και στην Εύβοια, η επιμονή των καταιγίδων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Αττική: Από πότε αναμένονται οι καταιγίδες και πόσο θα βρέξει

Στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση κατά τη διάρκεια της Τρίτης, με νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη προειδοποίηση της ΕΜΥ, το διάστημα στο οποίο αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες είναι από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι τα συνολικά ύψη βροχής στην Αττική μπορεί να κυμανθούν κατά τόπους μεταξύ 20 και 50 χιλιοστών. Σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν εντονότερες καταιγίδες, δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 60 έως 80 χιλιοστά.

Για σύγκριση, η Αθήνα δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 50 χιλιοστά βροχής σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες ποσότητες που εμφανίζονται στα προγνωστικά σενάρια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε δρόμους και περιοχές με ανεπαρκή απορροή των ομβρίων.

Σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση του Meteo, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ, θα στραφούν σε βόρειους μετά το μεσημέρι και θα ενισχυθούν στα 3 έως 5 μποφόρ μετά το απόγευμα.

Τετάρτη: Επιμένουν οι καταιγίδες στις πιο ευάλωτες περιοχές

Η Τετάρτη (14/10) αναμένεται επίσης δύσκολη, ιδιαίτερα για τις περιοχές που θα έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής από την προηγούμενη ημέρα.

Στη Χαλκιδική, τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες. Αντίθετα, στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια οι καταιγίδες θα επιμείνουν έως το απόγευμα, αυξάνοντας την πιθανότητα συσσώρευσης νερού στο έδαφος και επιβάρυνσης των δικτύων απορροής.

Στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές βροχές αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Το Meteo προβλέπει ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης θα αρχίσει σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της χώρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσουν ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο – Πιθανά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι η ενίσχυση των ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, από το βράδυ της Τρίτης θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό. Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Στο Ιόνιο, το Meteo προβλέπει ότι οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 5 με 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές καθυστερήσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων ή απαγορευτικά απόπλου. Δυσκολίες δεν αποκλείονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε νησιωτικά αεροδρόμια που επηρεάζονται από τους ισχυρούς πλευρικούς ανέμους.

Πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την υπόλοιπη χώρα

Η έλευση του βαρομετρικού χαμηλού θα συνοδευτεί από σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν γενικά τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 με 27 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Meteo, στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 19, στη Θεσσαλία από 13 έως 20 και στην Ήπειρο από 10 έως 18 βαθμούς.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο αναμένονται θερμοκρασίες από 11 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 18, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από 14 έως 22, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.

Την Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν γενικά τους 20 με 22 βαθμούς.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Αντίστοιχα, η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, κοντά σε ρέματα και χειμάρρους, αλλά και σε χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, ακόμη και αν τη δεδομένη στιγμή δεν εκδηλώνεται ισχυρή βροχόπτωση, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα. Επίσης, συνιστάται να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να αποφεύγουν την παραμονή κοντά σε δέντρα, στύλους και κατασκευές που ενδέχεται να υποστούν ζημιές.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της περιορισμένης ορατότητας, της πιθανής συσσώρευσης νερού στο οδόστρωμα και των ισχυρών ριπών ανέμου, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται και στους υπόγειους χώρους που είναι ευάλωτοι σε πλημμύρες.

Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία

Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, όταν προβλέπεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι μπορεί να διατηρηθούν στο Αιγαίο ακόμη και μετά την εξασθένηση των καταιγίδων.

Η ΕΜΥ έχει γνωστοποιήσει ότι το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού θα ανανεωθεί σε 12 ώρες, βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.

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