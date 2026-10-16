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Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες. Την ίδια ημερομηνία προβλέπεται να καταβληθεί και η επιστροφή διπλού ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις της ειδικής ρύθμισης για το φορολογικό έτος 2025.

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ουσιαστική ενίσχυση των εργαζομένων που υπηρετούν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένα έξοδα στέγασης.

«Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης καταβολής επιστροφής δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Όπως είχαν ανακοινώσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη πληρωμή αφορούσε τα μισθώματα του 2024 και πραγματοποιήθηκε με απευθείας πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενίσχυσης ανήλθε σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας χιλιάδες εργαζομένους στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια.

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