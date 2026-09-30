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Tελειώνει ο χρόνος για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Τα μεσάνυχτα εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους ,πριν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «κλειδώσει» τα οριστικά στοιχεία.

Η βασική καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με τον σχεδιασμό να τοποθετεί την πληρωμή μεταξύ 25 και 30 Νοεμβρίου. Ήδη, πιστώθηκαν δύο ενοίκια για μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Η επιστροφή δεν απαιτεί την υποβολή ξεχωριστής αίτησης. Η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.

Για να μη χαθεί η επιστροφή, οι δικαιούχοι οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι τα δεδομένα στο έντυπο Ε1 είναι απολύτως ακριβή.

Συγκεκριμένα, πρέπει να ελεγχθούν:

Οι κωδικοί 811-816 (ποσό ενοικίου κύριας κατοικίας για το 2025).

-Οι κωδικοί 817-822 (φοιτητική στέγη).

Οι κωδικοί 081-087 (αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης).

Αν εντοπιστεί λάθος ποσό, λανθασμένος ΑΦΜ εκμισθωτή ή πρόβλημα στο μισθωτήριο, μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου του 2025, με πλαφόν τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία (συν 50 ευρώ ανά παιδί) και ισόποσο όριο για τη φοιτητική στέγη.

Τα 4 κρίσιμα σημεία

Ορθή αναγραφή της ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας στους κωδικούς 811-816 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και της ετήσιας δαπάνης για την πληρωμή ενοικίων φοιτητικής στέγης παιδιών στους κωδικούς 817-822 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Οι διορθώσεις γίνονται με διαγραφή όλων των στοιχείων που είχαν καταχωρηθεί αρχικά στον πίνακα 6 (ΑΦΜ ιδιοκτήτη, εμβαδόν ακινήτου, μήνες ενοικίασης μέσα στο 2025, αριθμός παροχής ρεύματος, αριθμός μισθωτηρίου και ποσό ενοικίου) και με επαναδήλωσή τους με διορθωμένα πλέον μόνο τα ποσά των ενοικίων, ώστε να εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 τα χρήματα που πληρώθηκαν συνολικά το 2025, σε ετήσια βάση, για την εξόφληση ενοικίων κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, κατά περίπτωση. Ορθή αναγραφή της δαπάνης ενοικίων σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μισθωτήρια με αντισυμβαλλόμενους είτε έναν ιδιοκτήτη και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές, είτε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες, και έναν ενοικιαστή είτε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές. Ορθός τρόπος υπολογισμού της επιστροφής ενοικίου. Η ετήσια δαπάνη ενοικίου του προηγούμενου έτους εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους αυτού και το ποσό της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν, για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 το μηνιαίο μίσθωμα της κύριας κατοικίας ήταν 400 ευρώ (συνολικά 2.400 ευρώ) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο έγινε μετακόμιση σε νέα κύρια κατοικία, με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ (συνολικά 2.700 ευρώ), το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για κύρια κατοικία ανέρχεται 5.100 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου θα ανέλθει σε 425 ευρώ (5.100 ευρώ /12 = 425 ευρώ). Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ενοικιαστής πρέπει να δηλώσει στη δήλωση Ε1 ξεχωριστά για κάθε ακίνητο τα ενοίκια, που κατέβαλε συνολικά το 2025, για να πάρει το σύνολο της επιστροφής που δικαιούται. Απαραίτητη για κάθε μίσθωση και η δήλωση του αριθμού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στον αντίστοιχο κωδικό του πίνακα 6 του Ε1. Για κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας μέσα στο 2025 πρέπει να έχει δηλωθεί αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους κωδικούς 081, 082 ή και 083 του πίνακα 6 ο αριθμός της σχετικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην Α.Α.Δ.Ε. Επίσης για κάθε μίσθωση φοιτητικής κατοικία μέσα στο 2025 πρέπει να δηλωθεί αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους κωδικούς 084, 085 ή και 086 του πίνακα 6 ο αριθμός της σχετικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην Α.Α.Δ.Ε.

Τροποποιητική

Αν εντοπιστεί λάθος ποσό, λανθασμένος ΑΦΜ εκμισθωτή ή πρόβλημα στο μισθωτήριο, μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου του 2025, με πλαφόν τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία (συν 50 ευρώ ανά παιδί) και ισόποσο όριο για τη φοιτητική στέγη. Στη φοιτητική κατοικία, το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται επίσης στα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Ωστόσο, το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς η χορήγηση της ενίσχυσης προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών και, στην περίπτωση της κύριας κατοικίας, περιουσιακών κριτηρίων.

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