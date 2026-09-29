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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποκάλυψε την Τρίτη ένα εγκληματικό δίκτυο που πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημίες έως και 300 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές.

Περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι συμμετείχαν στην έρευνα «Troja» της EPPO, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 160 έρευνες σε 19 ευρωπαϊκές χώρες και συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την EPPO, το δίκτυο συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από μεταχειρισμένα εξαρτήματα στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια τα καθάριζε και τα επανασυσκεύαζε, προτού τα στείλει στην Ολλανδία. Αργότερα, οι συσκευές μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλεύεται καθεστώς ΦΠΑ που προορίζεται για μεταχειρισμένα προϊόντα, σύμφωνα με το Politico. Η EPPO ανέφερε ότι τα κινητά πωλούνταν ως καινούργια και, ως εκ τούτου, ο φόρος θα έπρεπε να επιβάλλεται επί ολόκληρης της τιμής πώλησης και όχι μόνο επί του περιθωρίου κέρδους.

Το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε απώλειες εσόδων από ΦΠΑ άνω των 30 εκατ. ευρώ σε αρκετές χώρες της ΕΕ, εκ των οποίων τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη WELT, οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 10.000 έως 15.000 συσκευές σε αποθήκη στο Κρέφελντ, στη δυτική Γερμανία.

Οι έφοδοι της EPPO ακολούθησαν προηγούμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Οι αρχές που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Troja» ερευνούν επίσης υποψίες για λαθρεμπόριο, παραβιάσεις εμπορικών σημάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

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