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Σε αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τα έξοδα κηδείας προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, με τη νέα εφαρμογή να τίθεται σε λειτουργία από τις 6 Οκτωβρίου 2026 στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Για να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα, η υφιστάμενη ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Οκτωβρίου 2026. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, επομένως, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας μέχρι να ενεργοποιηθεί η αναβαθμισμένη πλατφόρμα.

Με τη λειτουργία του νέου συστήματος αλλάζει και ο τρόπος υποβολής των απαραίτητων παραστατικών. Συγκεκριμένα, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται με τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.) της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, προβλέπεται ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των γραφείων τελετών με τα δεδομένα του Γ.Ε.ΜΗ., ενισχύοντας την αυτοματοποίηση των σχετικών ελέγχων μέσα από το νέο πληροφοριακό σύστημα.

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να φροντίσουν εγκαίρως για την ορθή υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και παραστατικών, ενόψει της μετάβασης στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

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