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Για σωρεία κακουργηματικών αλλά και πλημμελημάτων ασκήθηκε ποινική κατά των 59 εμπλεκόμενων στην υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης των φούρνων «Χωριάτικο» με τη ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Οι 59 κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες :

1. Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

2. Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ,

3. Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ,

4. Συνέργεια στη φοροδιαφυγή,

5. Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα),

6. Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ,

7. Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση,

8. Ληστεία από κοινού,

9. Απάτη από κοινού (πλημμέλημα),

10. Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και

11. Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.

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