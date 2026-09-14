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Γνωστοποιήθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου, με τις πληρωμές να γίνονται σταδιακά και να διαφοροποιούνται ανά Ταμείο.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 24/09 προγραμματίζεται η καταβολή των κύριων συντάξεων για τους συνταξιούχους των:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 28/09 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων για:

ΙΚΑ

Δημόσιο

Τράπεζες

ΟΤΕ

ΝΑΤ

ΔΕΗ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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