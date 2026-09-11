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Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε ξανά στο επίκεντρο τη συζήτηση για τη χρήση εναλλακτικών και μη επαρκώς τεκμηριωμένων ιατρικών πρακτικών, με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για θεραπείες που, όπως επισημαίνει, δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για τους πολίτες.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΑΕ αναφέρεται στο περιστατικό που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, σημειώθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο με την ονομασία Stem Cell Clinic, επισημαίνοντας ότι η χρήση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (stem cells) συχνά παρουσιάζεται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην επιστημονική πραγματικότητα.

Όπως εξηγεί η Εταιρεία, τα στελεχιαία ή αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών έχουν συγκεκριμένο και αποδεδειγμένο ρόλο: μπορούν να ανανεώνουν το αίμα και χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένες νοσοκομειακές συνθήκες για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών σε ασθενείς με λευχαιμίες και άλλα σοβαρά αιματολογικά νοσήματα.

Η ΕΑΕ υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα κύτταρα «αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και κανέναν άλλο ιστό του σώματος», ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση τους δεν έχει επιστημονικά αποδειχθεί και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

Οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη χρήση της πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και στην πλασμαφαίρεση, τη διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Η ΕΑΕ σημειώνει ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μία ιατρική πράξη που πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό, σε νοσοκομειακό περιβάλλον και από εξειδικευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείται κυρίως από αιματολόγους και νευρολόγους για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, μέσω της απομάκρυνσης παθολογικών αντισωμάτων από το αίμα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, τα τελευταία χρόνια η μέθοδος έχει συνδεθεί στη δημόσια συζήτηση με υποσχέσεις για «αποτοξίνωση», ευεξία και μακροζωία, χωρίς όμως να υπάρχουν κλινικές μελέτες που να τεκμηριώνουν τέτοιους ισχυρισμούς.

Η ΕΑΕ προειδοποιεί ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια ακίνδυνη διαδικασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα, με συχνότερες την υπόταση και τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Η προειδοποίηση προς τις αρχές από το 2019

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι είχε ήδη επισημάνει τους κινδύνους από τη διάδοση μη αποδεδειγμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα, με επιστολή της το 2019 προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το υπουργείο Υγείας.

Στην επιστολή εκείνη είχε ζητήσει την άμεση διερεύνηση δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, την ενίσχυση των ελέγχων και την επίσημη ενημέρωση των πολιτών για τους πιθανούς κινδύνους.

Η ΕΑΕ επαναφέρει σήμερα το αίτημα για αυστηρότερη εποπτεία, ζητώντας από την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν σαφή ενημέρωση για την επιστημονική τεκμηρίωση κάθε θεραπείας που διαφημίζεται ως «αναγεννητική».

Παράλληλα, καλεί τους ιατρικούς συλλόγους να ελέγχουν την επιστημονική επάρκεια και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών που ζητούν άδεια λειτουργίας ιατρείων, ενώ ζητά από τις επιστημονικές ενώσεις να ενημερώνουν δημόσια για τις αποδεδειγμένες και μη αποδεδειγμένες πρακτικές.

Το μήνυμα προς τους πολίτες είναι σαφές: πριν επιλέξουν οποιαδήποτε θεραπεία που υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα, θα πρέπει να αναζητούν πληροφορίες από θεσμικές και επιστημονικές πηγές και όχι από διαφημιστικές προβολές.

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