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Η επανεκκίνηση του μετροπόντικα της Γραμμής 4 στην Κυψέλη απομακρύνεται, καθώς οι καθιζήσεις και οι ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτήρια της περιοχής επιβάλλουν νέο γύρο τεχνικών ελέγχων και παρεμβάσεων.

Με το TBM ακινητοποιημένο από τις αρχές Μαΐου, η συζήτηση δεν περιορίζεται πια στην αποκατάσταση των ρωγμών και των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτήρια. Στο τραπέζι μπαίνει ακόμη και η δυνατότητα προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων, εφόσον το επιθυμούν, όταν το μηχάνημα θα περνά κάτω από τις πολυκατοικίες της περιοχής.

Τα πρώτα πορίσματα των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρότι είναι έτοιμα αναμένονται τις επόμενες μέρες και θα κρίνουν τόσο τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα κτήρια όσο και τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της διάνοιξης.

Η Γραμμή 4 έχει ήδη μεταθέσει επισήμως τον χρόνο ολοκλήρωσής της για το 2032 και η πεντάμηνη ακινησία του TBM προσθέτει ακόμη μία σοβαρή αβεβαιότητα στο χρονοδιάγραμμα.

Η πρόταση για προσωρινή μετακίνηση

Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί και το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων ανέδειξε στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Όπως είπε, από την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό προκύπτει ότι σε αρκετές πολυκατοικίες απαιτούνται άμεσες εργασίες στήριξης.

Ο κ. Κουτρουλάρης μετέφερε, μάλιστα, τη σύσταση για απομάκρυνση των κατοίκων για διάστημα 10 έως 15 ημερών, όταν ο μετροπόντικας θα διέρχεται κάτω από κτήρια που θα έχουν προηγουμένως ενισχυθεί. Δεν πρόκειται για απόφαση εκκένωσης, αλλά για μία προληπτική επιλογή που αναδεικνύει το βάρος της κατάστασης και την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Στο ίδιο πνεύμα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους της ζώνης υψηλού κινδύνου, οι οποίοι αισθάνονται ανασφάλεια, να μετακινηθούν προσωρινά σε άλλες κατοικίες με ευθύνη του αναδόχου. Έθεσε ως άμεση προτεραιότητα τα κτήρια που βρίσκονται πάνω από το σημερινό σημείο ακινησίας του μηχανήματος και ζήτησε να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι αναγκαίες ενισχύσεις στατικότητας.

Η πίεση προς την Ελληνικό Μετρό αυξάνεται, καθώς δεν έχουν ακόμη παραδοθεί ούτε οι ενδιάμεσες εκθέσεις του ΤΕΕ (οι τελικές εκθέσεις προσδιορίζονται προς τα τέλη του έτους), το οποίο πραγματοποιεί αυτοψίες στα κτήρια με ζημιές. Χωρίς αυτές, δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εικόνα ούτε για τις εργασίες αποκατάστασης ούτε για τις προϋποθέσεις ασφαλούς επανεκκίνησης του TBM.

Νέο πρωτόκολλο πριν από την επανεκκίνηση

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος παραδέχθηκε ότι κατά τη διέλευση του TBM μετά την πλατεία Κυψέλης υπήρξαν αστοχίες, παρότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ήταν γνωστά και είχαν αποτυπωθεί στις μελέτες. Οι καθιζήσεις έφθασαν σε επίπεδα πολλαπλάσια των ορίων ασφαλείας, γεγονός που ενεργοποίησε το πρωτόκολλο επιφυλακής και οδήγησε στη διακοπή της εκσκαφής.

Η θέση του υπουργείου είναι ότι ο μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά, εάν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτήρια —τόσο στα πέντε που βρίσκονται πάνω από το σημερινό σημείο του μηχανήματος όσο και σε όσα ακολουθούν στη διαδρομή— θα περιοριστούν σε απολύτως ανεκτά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί από την κοινοπραξία νέο πρωτόκολλο για τη συνέχιση της διάνοιξης.

Στη ζώνη επιρροής του έργου στην πληγείσα περιοχή βρίσκονται συνολικά 87 πολυκατοικίες. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 35, ενώ για 14 κτήρια στα οποία καταγράφηκαν προβλήματα έχει ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ. Ο κ. Ταχιάος εκτίμησε ότι από τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει λόγος εκκένωσης οικοδομών, υπάρχει όμως ανάγκη άμεσων επεμβάσεων σε αρκετές από αυτές, με δαπάνες του αναδόχου.

Η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία ΑΒΑΞ–Ghella–Alstom υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που σταμάτησε το TBM, δεν έχουν καταγραφεί νέες ανησυχητικές μετακινήσεις. Η παρακολούθηση της σήραγγας και της επιφάνειας γίνεται σε 24ωρη βάση με εκατοντάδες όργανα και χιλιάδες αισθητήρες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων, το γεγονός ότι οι μετακινήσεις δεν συνεχίζονται δεν αναιρεί τις ήδη καταγεγραμμένες παραμορφώσεις ούτε την ανάγκη ενίσχυσης όπου αυτή κριθεί απαραίτητη.

Η τεχνική «ομπρέλα» μπροστά από το TBM

Η τεχνική πρόταση της κοινοπραξίας για την επανεκκίνηση του TBM έχει αξιολογηθεί από την Ελληνικό Μετρό, η οποία έχει ήδη διατυπώσει παρατηρήσεις. Η τελική μεθοδολογία δεν έχει εγκριθεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να συνδεθεί με τα πορίσματα για τα κτήρια και με ένα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης κατά τη νέα φάση της διάνοιξης.

Στην κατεύθυνση που εξετάζεται περιλαμβάνεται η εφαρμογή της τεχνικής forepoling, μιας προεκσκαφικής υποστήριξης που λειτουργεί σαν προστατευτική «ομπρέλα» πάνω από το επόμενο τμήμα της σήραγγας. Μέσω διατρήσεων και ενέσεων τσιμεντοκονιάματος ενισχύεται το έδαφος πριν από την προώθηση του μηχανήματος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετακινήσεων στην επιφάνεια.

Η «ομπρέλα» αυτή εκτιμάται ότι θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 20 μέτρων μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής. Ο μετροπόντικας θα προχωρά σε μικρότερα και αυστηρά ελεγχόμενα βήματα, της τάξης των 15 μέτρων, και στη συνέχεια θα σταματά ώστε να επαναλαμβάνεται η προενίσχυση για το επόμενο τμήμα.

Το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιλογή της τεχνικής λύσης, αλλά και οι δικλίδες που θα τη συνοδεύουν: πώς θα μετριέται η αποτελεσματικότητα κάθε παρέμβασης, ποια όρια θα ενεργοποιούν νέο συναγερμό και τι θα συμβαίνει αν οι ενδείξεις αποκλίνουν από τις προβλέψεις. Μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις και να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στα κτήρια, η επανεκκίνηση του μετροπόντικα θα παραμένει σε εκκρεμότητα.

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