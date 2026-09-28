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Τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, που περιλαμβάνουν ακόμη και ακραία τοξικές ουσίες όπως ο φώσφορος, καταλήγουν κάθε χρόνο στον Κηφισό. Η υπόθεση της απόρριψης των βιομηχανικών λυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου στις αρχές της εβδομάδας έφερε ξανά στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα της υποβάθμισης των ποταμιών της χώρας, αφού αντιμετωπίζονται ως «αγωγοί» για να χαθούν τελικά στη θάλασσα ή στον υδροφόρο ορίζοντα τεράστιοι όγκοι λυμάτων, χωρίς κόστος διαχείρισης για εκείνους που τα παράγουν.

Επιστημονικές μελέτες, όπως της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), περιγράφουν μια τρομακτική κατάσταση στα ποτάμια της χώρας λόγω ρύπανσης.

Στον Κηφισό, άζωτο και φώσφορο, μεταξύ πολλών άλλων, στον Πηνειό επιμένει η ρύπανση από τις τεράστιες ποσότητες αγροχημικών, φυτοφαρμάκων και αστικών αποβλήτων που παρέσυρε ο «Daniel», ενώ σε Αξιό, Αλιάκμονα και αλλού εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων αλλά και νιτρορρύπανση.

Οι έρευνες στον Κηφισό

Στον Κηφισό οι έρευνες των επιστημόνων δείχνουν ότι η ηλεκτρική αγωγιμότητα και το Ph χτυπάνε «κόκκινο» στις μετρήσεις. Το pH δείχνει την οξύτητα, όπως παράνομη ρίψη βιομηχανικών οξέων, ενώ η αγωγιμότητα φανερώνει την παρουσία διαλυμένων αλάτων και χημικών.

Από την άλλη το διαλυόμενο οξυγόνο (ο κρισιμότερος δείκτης ζωής) φτάνει στο μηδέν όσο το COD και το άζωτο κορυφώνονται κάθε φορά που βρέχει. Οταν πέφτει στο μηδέν, τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Το COD και το άζωτο δείχνουν αστικά λύματα και χημικά απόβλητα) Με λίγα λόγια, ο Κηφισός άλλαζε σύσταση και γέμιζε από νεκρά ψάρια κάθε φορά που έβρεχε.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποίησε μηνιαίες δειγματοληψίες από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022 σε πέντε σταθμούς, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές.

Το αποτέλεσμα: η ποιότητα των υδάτων ως προς τα νιτρικά χαρακτηρίζεται επισήμως «κακή» με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα Υδατα, ενώ για το αμμώνιο κυμαίνεται από μέτρια έως κακή. Τα νιτρικά κινήθηκαν από 1,7 έως 18,7 mg/L, με μέσο όρο 7,6. Η αιχμή καταγράφηκε στον σταθμό του Ποδονίφτη, με μέσο όρο 9,5 mg/L έναντι 6,2 στο άνω τμήμα του ποταμού. Το διαλυμένο οξυγόνο έπεσε έως τα 3,6 mg/L.

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