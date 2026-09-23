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Την ήδη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση του Κηφισού, αλλά και τους κινδύνους που δημιουργούν νέες ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων, επισημαίνει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι οι ρύποι μεταφέρονται μέσω του ποταμού στον Σαρωνικό και συνδέοντας το ζήτημα με τη δημόσια υγεία.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων, μεταξύ των οποίων μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο.

Όπως εξήγησε, η υφιστάμενη ρύπανση οφείλεται κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος τόσο για τα υπόγεια νερά όσο και για τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τελευταία επιβεβαιωμένη απόρριψη στον Κηφισό. Σύμφωνα με τον καθηγητή, επρόκειτο για όξινο και ανεξέλεγκτο φορτίο, το οποίο, πέρα από τους ρύπους που περιείχε το ίδιο, είναι πιθανό να έχει κινητοποιήσει μέταλλα που βρίσκονταν ήδη στο περιβάλλον του ποταμού, εντείνοντας την υφιστάμενη επιβάρυνση.

Ο κ. Σαρηγιάννης επισήμανε παράλληλα ότι οι ρύποι που βρίσκονται στον Κηφισό μεταφέρονται στον Σαρωνικό, γεγονός που, όπως τόνισε, καθιστά το πρόβλημα ευρύτερο και το συνδέει με τη δημόσια υγεία.

«Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης»

Κατά τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ο Κηφισός χρειάζεται μια εκτεταμένη προσπάθεια εξυγίανσης, η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αντιμετώπιση των ήδη καταγεγραμμένων εστιών ρύπανσης.

Απαιτείται παράλληλα συνολική διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά τη φθινοπωρινή περίοδο, όταν αυξάνεται ο κίνδυνος πιθανών υπερχειλίσεων.

Μεγάλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, καθώς και στο ύψος του Ρουφ.

Έλεγχος όλων των φρεατίων γύρω από τον Κηφισό

Ο κ. Σαρηγιάννης έθεσε ως άμεση προτεραιότητα τον έλεγχο όλων των φρεατίων ομβρίων στη ζώνη γύρω από τον Κηφισό, με τη χρήση φορητών αναλυτών για τη μέτρηση του pH και της αγωγιμότητας.

Παράλληλα, πρότεινε να πραγματοποιηθεί διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παράνομης ή μη προβλεπόμενης διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα σημεία που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου θα πρέπει επίσης να εγκατασταθούν σφραγισμένα φρεάτια με «έξυπνους» αισθητήρες, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερος και συστηματικότερος έλεγχος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, τέλος, στην ανάγκη αυστηροποίησης των κυρώσεων για τις παράνομες απορρίψεις. Όπως εξήγησε, το ύψος του προστίμου θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης των αποβλήτων.

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