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Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε θέματα προστασίας και αισθητικής του περιβάλλοντος, οικολογίας, καθώς επίσης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Μ’ αρέσει που μιλάμε αυτές τις ημέρες για την -απολύτως αναμενόμενη, κατά τη γνώμη μου- επιμονή της Βρετανίας να μη μας γυρίσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Και εδώ αποδεικνύεται ότι ένας ασυνείδητος βοθρατζής με τα στραβά μάτια ή όχι της πιο παραδοσιακής ελληνικής μπισκοτοβιομηχανίας της χώρας πέταγε έξω από το εργοστάσιό τους στην Ιερά Οδό τα βιομηχανικά απόβλητά τους στον Κηφισό. Πόση ντροπή;

Ετσι, χωρίς έλεγχο, χωρίς παραστατικά (όταν βρήκαν τον βοθρατζή) και κυριολεκτικά για μια χούφτα δολάρια που λένε, αφού μια βιομηχανία με τζίρο 245 εκατ. ευρώ και κέρδη καμιά δεκαριά εκατ. ευρώ θα μπορούσε να ελέγξει πολύ καλύτερα τα συστήματα διαχείρισης και απόρριψης των αποβλήτων της. Γιατί, απ’ ό,τι αποδείχτηκε, ο μεταφορέας έπαιρνε τα βιομηχανικά απόβλητα «υψηλής οξύτητας», πέταγε τα μισά στον Κηφισό και τα άλλα μισά τα πήγαινε στην ΕΥΔΑΠ και τα πέταγε μαζί με τα βοθρολύματα των σπιτιών. Και μιλάμε για τόνους βιομηχανικών λυμάτων όχι μόνο της συγκεκριμένης βιομηχανίας, αλλά και ενός ολόκληρου νοσοκομείου, του «Αττικόν».

Εδώ, λοιπόν, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα την πληρώσει ο βοθρατζής, ο οποίος διέπραττε καραμπινάτη παρανομία, εκτός αν κι αυτός πει ότι έφταιγε ο οδηγός του αυτοκινήτου που τα πέταγε στον Κηφισό, η βιομηχανία δηλώσει άγνοια και μεταμέλεια αναφορικά με τον πλημμελή έλεγχο των αποβλήτων και όλα… μέλι γάλα με τα λύματα.

Για την ώρα, κατασχέθηκε το βυτιοφόρο και επεβλήθη πρόστιμο 2.840 ευρώ στον ιδιοκτήτη του και 1.348 ευρώ στον οδηγό. Τρομερό, έτσι; Να δούμε, λοιπόν, αν αυτοί που θα την πληρώσουν με ένα εξευτελιστικό πρόστιμο θα είναι ένας βοθρατζής και ο οδηγός του για μια υπόθεση ρύπανσης χιλιάδων τόνων βιομηχανικών αποβλήτων, επί σειρά ετών, μιας τεράστιας βιομηχανίας.

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του σημερινού φύλλου του «Πρώτου Θέματος» όσον αφορά την κατάσταση όπου βρίσκονται σήμερα τόσο ο Κηφισός όσο και άλλα ποτάμια της χώρας από περιβαλλοντικής πλευράς. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση της απόρριψης τοξικών αποβλήτων στον Κηφισό την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, ήταν όντως σταγόνα στον ωκεανό.

Επιστημονικές μελέτες (της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων ή του ΕΛΚΕΘΕ) περιγράφουν μια τρομακτική υποβάθμιση των ποταμιών της χώρας λόγω ρύπανσης. Στον Κηφισό άζωτο και φώσφορο, μεταξύ πολλών άλλων, στον Πηνειό επιμένει η ρύπανση από τις τεράστιες ποσότητες αγροχημικών, φυτοφαρμάκων και αστικών αποβλήτων που παρέσυρε ο “Daniel”, ενώ σε Αξιό, Αλιάκμονα και αλλού εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων αλλά και νιτρορύπανση. Αυτό που δείχνουν οι έρευνες των επιστημόνων, με την ηλεκτρική αγωγιμότητα και το Ph να χτυπάνε κόκκινο στις μετρήσεις (το Ph δείχνει την οξύτητα, όπως παράνομη ρίψη βιομηχανικών οξέων, ενώ η αγωγιμότητα φανερώνει την παρουσία διαλυμένων αλάτων και χημικών) και το διαλυόμενο οξυγόνο να φτάνει στο μηδέν, όσο το COD και το άζωτο κορυφώνονταν κάθε φορά που έβρεχε (το διαλυόμενο οξυγόνο είναι ο κρισιμότερος δείκτης ζωής. Οταν πέφτει στο μηδέν, τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Το COD και το άζωτο δείχνουν αστικά λύματα και χημικά απόβλητα), ήταν κοινό μυστικό. Ο Κηφισός άλλαζε σύσταση και γέμιζε από νεκρά ψάρια κάθε φορά που έβρεχε».

Τίθεται, λοιπόν, για μία ακόμη φορά το ερώτημα πόσο επαρκής είναι η νομοθεσία για τέτοιου είδους οικολογικά εγκλήματα και γιατί δεν θεσπίζεται το απλούστερο και πιο ασφαλές μέτρο για να μη συμβαίνει εύκολα αυτό. Να ελέγχονται οι διαδικασίες και οι ποσότητες από τον πελάτη στον μεταφορέα και στην ΕΥΔΑΠ, δηλαδή να πρέπει να ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες αρχές περιβάλλοντος για τους τόνους που παραδίδει ο πρώτος, μεταφέρει ο δεύτερος και απορρυπαίνει ο τρίτος. Για να μην καταλήγουν τα κάθε είδους λύματα τελικά στα ρέματα, στα ποτάμια και στη θάλασσα.