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Μεγάλη καταστροφή προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη στο κτήριο στην περιοχή της Πλάκας, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, το οποίο κατέρρευσε, όπως δείχνουν πλάνα από drones.

Όπως δείχνουν οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής, προκαλώντας ζημιές και σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα.

Από το ισχυρό ωστικό κύμα που προκλήθηκε μετά την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτήρια της περιοχής.

Τζαμαρίες σε γειτονικά σπίτια έσπασαν από την ένταση της έκρηξης, ενώ φθορές καταγράφηκαν και σε σταθμευμένα ΙΧ, με κατοίκους και περίοικους να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρό κρότο που αναστάτωσε την «καρδιά» της Αθήνας.

Το βασικότερο σενάριο για την έκρηξη στην Πλάκα

Αυτή την ώρα στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της εστίας φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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