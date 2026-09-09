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Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «20 Minuten». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή.
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Δεν έχει επίσης γίνει σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται δίπλα του και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.
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