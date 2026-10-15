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Αλλάζει το καθεστώς πληρωμών στις παραδόσεις δεμάτων από εταιρείες courier, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ανεξαρτήτως του ύψους της συναλλαγής.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Τετάρτη και προβλέπει ότι οι πληρωμές κατά την παράδοση αγαθών από εταιρείες ταχυμεταφορών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά.

Η ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί από τις αρχές Νοεμβρίου, εφόσον ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό η ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τι προβλέπεται για τις εταιρείες που δέχονται μετρητά

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από κυρώσεις για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που δεν θα τηρούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Συγκεκριμένα, εάν μια εταιρεία courier αποδεχθεί πληρωμή με μετρητά κατά παράβαση της διάταξης, θα της επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Για παράδειγμα, σε συναλλαγή αξίας 50 ευρώ, το προβλεπόμενο πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Η υποχρέωση θα ισχύει ανεξάρτητα από το ποσό της πληρωμής, επομένως δεν προβλέπεται γενικό κατώτατο όριο κάτω από το οποίο θα επιτρέπονται οι συναλλαγές με μετρητά.

Ποιοι πολίτες θα εξαιρούνται από το νέο μέτρο

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων από την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Οι δικαιούχοι των εξαιρέσεων δεν προσδιορίζονται ακόμη στη διάταξη, καθώς θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Για τον καθορισμό τους θα ληφθούν υπόψη, κατ’ αναλογία, οι εξαιρέσεις που ισχύουν σήμερα για την υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δαπανών στο πλαίσιο της κάλυψης του απαιτούμενου ποσού δαπανών για φορολογικούς σκοπούς.

Πότε ολοκληρώνεται η διαβούλευση και πότε θα ισχύσει

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ώστε να ενεργοποιηθούν στη συνέχεια οι νέες υποχρεώσεις.

Μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας και την έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών αποφάσεων, οι προβλέψεις αποτελούν μέρος του προτεινόμενου πλαισίου και δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ.

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