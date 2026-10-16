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Διπλό όφελος μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που θα συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις έως το τέλος του 2026, καθώς πέρα από την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου για το αφορολόγητο και την αποφυγή του σχετικού προστίμου, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν και το φορολογητέο εισόδημά τους.

Το ισχύον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν δύο διαφορετικά κίνητρα. Από τη μία πλευρά, συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δαπάνες οδηγούν σε έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ από την άλλη ορισμένες κατηγορίες αποδείξεων, κυρίως από τον χώρο της υγείας, υπολογίζονται διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Τα συγκεκριμένα μέτρα παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος του 2026, ενώ το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την παράτασή τους και για το 2027, μαζί με πιθανές αλλαγές στα κίνητρα που συνοδεύουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Πώς λειτουργεί η έκπτωση φόρου μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παραμένει ενεργή η πρόσθετη φορολογική έκπτωση για όσους εξοφλούν ηλεκτρονικά συναλλαγές με 20 κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κλάδους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Η συνολική αξία αυτών των συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 30%, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Το πραγματικό όφελος διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου, καθώς όσο υψηλότερη είναι η φορολογική επιβάρυνση τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η εξοικονόμηση.

Οι πληρωμές που αναγνωρίζονται πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, όπως:

κάρτες πληρωμών,

e-banking,

IRIS,

ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallet),

PayPal.

Οι 20 κατηγορίες επαγγελματιών που δίνουν έκπτωση στο εισόδημα

Για να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο κίνητρο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις ηλεκτρονικών πληρωμών από συγκεκριμένους κλάδους.

Στη λίστα περιλαμβάνονται:

Κτηνιατρικές υπηρεσίες Υδραυλικοί, ψυκτικοί και τεχνικοί συντήρησης θέρμανσης Ηλεκτρολόγοι Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος και τοποθέτησης πλακιδίων Ξυλουργικές εργασίες Τοποθέτηση στεγών, παραθύρων λαμαρίνας και συναφείς εργασίες Εργασίες σκυροδέματος Υπηρεσίες ταξί Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς Υπηρεσίες κηδειών Υπηρεσίες μασάζ Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας Καθαρισμός και οικιακές υπηρεσίες Ανάπτυξη φωτογραφιών Σχολές χορού Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή Διάφορες υπηρεσίες αναψυχής Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, με εξαίρεση τις νοσοκομειακές δραστηριότητες Νομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Τα όρια της έκπτωσης και οι περιορισμοί

Η μείωση του εισοδήματος αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο που πραγματοποιεί τις πληρωμές και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον ή στη σύζυγο.

Επίσης, αν το ποσό της έκπτωσης υπερβεί το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ, το επιπλέον ποσό δεν αξιοποιείται.

Υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός περιορισμός: το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό πραγματικό εισόδημα του φυσικού προσώπου από:

μισθωτή εργασία και συντάξεις,

επιχειρηματική δραστηριότητα,

ακίνητη περιουσία.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και οι δαπάνες που δικαιούνται έκπτωση ανέρχονται σε 5.000 ευρώ, η έκπτωση θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

Οι αποδείξεις υγείας που αυξάνουν την κάλυψη του αφορολογήτου

Ξεχωριστό όφελος προσφέρουν οι αποδείξεις από επαγγελματίες υγείας, καθώς συνεχίζουν να υπολογίζονται διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Το μέτρο αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται σε:

ιατρούς ,

, οδοντιάτρους ,

, ορθοδοντικούς ,

, και άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας.

Η αξία των συγκεκριμένων αποδείξεων πολλαπλασιάζεται λογιστικά για τον υπολογισμό του 30% του ετήσιου εισοδήματος που απαιτείται να καλυφθεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Έτσι, μια απόδειξη από γιατρό ύψους 50 ευρώ υπολογίζεται ως 100 ευρώ, ενώ μια ηλεκτρονική πληρωμή για ιατρική υπηρεσία αξίας 100 ευρώ προσμετράται ως 200 ευρώ για την κάλυψη του ορίου.

Στο τραπέζι η παράταση των κινήτρων και το 2027

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την επέκταση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και για το φορολογικό έτος 2027, καθώς θεωρείται ότι ενισχύουν τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και περιορίζουν τα περιθώρια φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, βρίσκονται υπό εξέταση πιθανές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κίνητρα, με στόχο το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τις ψηφιακές συναλλαγές.

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