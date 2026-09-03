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Η προστασία από τα κουνούπια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς αυξάνονται τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος δεν αφορά πλέον μόνο αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές. Η παρουσία του έχει καταγραφεί και σε αστικά περιβάλλοντα, γεγονός που καθιστά την πρόληψη απαραίτητη ακόμη και μέσα στις πόλεις.

Το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποφυγή των τσιμπημάτων, αλλά και ο περιορισμός των σημείων όπου τα κουνούπια μπορούν να αναπαραχθούν. Στάσιμα νερά, ανοιχτά δοχεία, πιατάκια γλαστρών και υδρορροές μπορούν να μετατραπούν σε μικρές εστίες ανάπτυξης πληθυσμών κουνουπιών μέσα σε αυλές, μπαλκόνια και κήπους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ώρες κατά τις οποίες είναι πιο δραστήρια τα κουνούπια που συνδέονται με τη μετάδοση του ιού.

Τα κουνούπια Culex και οι ώρες μεγαλύτερης δραστηριότητας

Σε αντίθεση με την εντύπωση που συχνά επικρατεί, το κουνούπι τίγρης δεν αποτελεί τον κύριο φορέα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η μετάδοση συνδέεται κυρίως με κουνούπια του γένους Culex.

Η δραστηριότητά τους αυξάνεται κυρίως από το απόγευμα και το σούρουπο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, επομένως αυτές οι χρονικές ζώνες απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή από όσους βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο κύκλος μετάδοσης ξεκινά όταν ένα κουνούπι τραφεί από πτηνό που έχει ήδη μολυνθεί από τον ιό. Στη συνέχεια μπορεί, μέσω ενός νέου τσιμπήματος, να μεταδώσει τον ιό σε άνθρωπο ή άλλο ζώο.

Οι περισσότερες λοιμώξεις παραμένουν ασυμπτωματικές ή προκαλούν ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ένα μικρότερο ποσοστό περιπτώσεων η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρότερα, επηρεάζοντας το νευρικό σύστημα και προκαλώντας, μεταξύ άλλων, εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Το στάσιμο νερό ως βασικός παράγοντας κινδύνου

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών αρχίζει πριν αυτά ενηλικιωθούν. Η απομάκρυνση των πιθανών σημείων αναπαραγωγής αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού τους.

Ακόμη και πολύ μικρές ποσότητες νερού μπορεί να είναι αρκετές για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης προνυμφών.

Για τον λόγο αυτό χρειάζεται συστηματικός έλεγχος σε πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, βαρέλια, δοχεία, υδρορροές, ποτιστήρια και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να συγκρατεί νερό.

Όσα δοχεία δεν χρειάζονται θα πρέπει να αδειάζουν τακτικά, ενώ εκείνα που πρέπει να παραμένουν στον χώρο είναι προτιμότερο να καλύπτονται σωστά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται μετά από βροχοπτώσεις ή συχνό πότισμα, καθώς μικρές ποσότητες νερού μπορούν να παραμείνουν για ημέρες σε σημεία που περνούν εύκολα απαρατήρητα.

Οι φυσικές λύσεις δεν αντικαθιστούν την προστασία

Πολλές αυτοσχέδιες μέθοδοι παρουσιάζονται ως αποτελεσματικές απέναντι στα κουνούπια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ξύδι, ο καφές, τα αιθέρια έλαια και διάφορα αρωματικά φυτά.

Βασιλικός, μέντα, δυόσμος, λεβάντα, δεντρολίβανο και θυμάρι συχνά τοποθετούνται σε μπαλκόνια ή κήπους με την προσδοκία ότι θα κρατήσουν τα κουνούπια μακριά.

Ωστόσο, τέτοιες επιλογές δεν θεωρούνται από μόνες τους αξιόπιστη μέθοδος προστασίας από τα τσιμπήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τα αποδεδειγμένα μέτρα πρόληψης.

Αντίστοιχα, αυτοσχέδιες παγίδες με νερό, ζάχαρη και μαγιά δεν αποτελούν ασφαλή λύση ελέγχου του πληθυσμού. Αν μάλιστα το νερό παραμείνει για μεγάλο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος το ίδιο το δοχείο να μετατραπεί σε νέα εστία αναπαραγωγής.

Σίτες, κουνουπιέρες και εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά

Η ατομική προστασία παραμένει βασικό στοιχείο πρόληψης. Οι σίτες σε πόρτες και παράθυρα, οι κουνουπιέρες και τα εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα τσιμπήματος.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, είναι επίσης σκόπιμο να περιορίζεται, όπου είναι δυνατό, η πολύωρη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Η πρόληψη στηρίζεται τελικά σε έναν συνδυασμό ενεργειών: μείωση των σημείων αναπαραγωγής, περιορισμός της έκθεσης και συστηματική χρήση αξιόπιστων μέσων προστασίας.

Η συστηματική πρόληψη ως καλύτερη άμυνα

Η παρουσία κουνουπιών σε μια περιοχή δεν σημαίνει ότι όλα είναι φορείς του ιού. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των περιστατικών καθιστά σημαντικό να εφαρμόζονται σταθερά μέτρα προστασίας, χωρίς να δημιουργείται ψευδής αίσθηση ασφάλειας από μη τεκμηριωμένες λύσεις.

Ο τακτικός έλεγχος σε μπαλκόνια, αυλές, κήπους και υδρορροές, η απομάκρυνση στάσιμου νερού και η χρήση κατάλληλων εντομοαπωθητικών μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά τον κίνδυνο έκθεσης.

Η αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου ξεκινά έτσι από μικρές καθημερινές κινήσεις, οι οποίες όταν εφαρμόζονται συστηματικά μπορούν να μειώσουν τόσο την παρουσία των κουνουπιών όσο και την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.

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