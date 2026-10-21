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Με τη σύλληψη της διεθνούς διαιτητή Βάσως Τσαρούχα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίστηκαν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση που προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στο ελληνικό μπάσκετ. Η διαιτητής επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε ταξιδέψει για αγώνα του EuroCup, και συνελήφθη από αστυνομικούς που την περίμεναν στο αεροδρόμιο.

Η Τσαρούχα οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου είχαν ήδη μεταφερθεί άλλοι συλληφθέντες για την υπόθεση των φερόμενων ως χειραγωγημένων αγώνων.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και προσώπων που συνδέονταν με τη διαιτησία.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης είχαν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις, ενώ συνολικά είχαν εκδοθεί έξι εντάλματα. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση δεκάδων αγώνων, με τη Δικαιοσύνη να εξετάζει ενδεχόμενες πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες δεν αποτελούσαν απόδειξη ενοχής, καθώς η δικαστική διερεύνηση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Λιόλιος, οι διαιτητές και ο συνεργάτης που αναζητούνταν

Η είδηση που προκάλεσε την αρχική αναστάτωση έγινε γνωστή νωρίς το μεσημέρι, όταν ανακοινώθηκε ότι είχε εκτελεστεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ακολούθησαν πληροφορίες για αντίστοιχες διαδικασίες σε βάρος τεσσάρων προσώπων που συνδέονταν με τη διαιτησία: της Βάσως Τσαρούχα, του Πέτρου Παπαπέτρου, του Ηλία Κορομηλά και του Αναστάσιου Πηλοΐδη.

Το έκτο ένταλμα αφορούσε τον Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του προέδρου της Ομοσπονδίας, ο οποίος παρέμενε αναζητούμενος με βάση τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί.

Τα εντάλματα είχαν εκδοθεί ύστερα από εισαγγελική έρευνα για καταγγελλόμενες αξιόποινες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν προηγουμένως κληθεί να δώσουν εξηγήσεις, χωρίς να ανταποκριθούν στις σχετικές κλήσεις.

Ακολούθησε η άσκηση ποινικής δίωξης και η διαβίβαση της δικογραφίας σε ανακριτή.

Οι συλληφθέντες επρόκειτο να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να ζητήσουν, εφόσον το επιθυμούσαν, προθεσμία για τις απολογίες τους.

Οι οκτώ μαρτυρίες που άνοιξαν τον δρόμο της έρευνας

Η υπόθεση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Η αφετηρία της εντοπίστηκε σε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και τον πρόεδρό της.

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν καταθέσεις από οκτώ μάρτυρες, δύο από τους οποίους θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικοί για τη διερεύνηση των καταγγελιών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονταν να είχαν προσωπική γνώση περιστατικών πιθανής χειραγώγησης αναμετρήσεων.

Υπήρξαν επίσης πληροφορίες ότι δύο μάρτυρες είχαν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα στο πλαίσιο των καταγγελλόμενων πρακτικών και προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές.

Στη δικογραφία εντάχθηκαν γραπτά μηνύματα, καταθέσεις και άλλα στοιχεία, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν οργανωμένες παρεμβάσεις στην εξέλιξη αγώνων.

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Οι καταγγελίες αφορούσαν αναμετρήσεις διαφορετικών επιπέδων, από την κορυφαία κατηγορία έως εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα.

Οι 50 αγώνες και τα 820.000 ευρώ

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ήταν ότι στο μικροσκόπιο των ερευνητών είχαν τεθεί περίπου 50 αγώνες μπάσκετ.

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις που εξετάζονταν περιλαμβανόταν και ένας αγώνας στο εξωτερικό, γεγονός που διεύρυνε το πεδίο της έρευνας.

Το υλικό που είχε συγκεντρωθεί αφορούσε περιστατικά της περιόδου 2016-2026, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχε επιβεβαιωθεί χειραγώγηση σε κάθε αναμέτρηση που ελεγχόταν.

Η διερεύνηση είχε ως αντικείμενο πιθανές παρεμβάσεις στη διαιτησία και στα αποτελέσματα, καθώς και ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές που συνδέονταν με αυτές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η πληροφορία για τον εντοπισμό 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο κατοικίας διαιτητή στην Κατερίνη.

Το χρηματικό ποσό βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών και εξετάστηκε ως στοιχείο της υπόθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν είχε δοθεί επαρκής εξήγηση για την προέλευσή του.

Ωστόσο, ο εντοπισμός των χρημάτων δεν αποδείκνυε από μόνος του ότι προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα. Το ζήτημα παρέμεινε αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης.

Η έκτακτη συνεδρίαση και η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Οι εξελίξεις οδήγησαν την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Τα μέλη ενημερώθηκαν για τη δικαστική διαδικασία που αφορούσε τον χώρο του αθλήματος, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε μια σύντομη ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία ανέφερε ότι θα παρακολουθούσε την υπόθεση μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και των θεσμικών διαδικασιών, χωρίς να προχωρήσει σε αναλυτική τοποθέτηση επί των καταγγελιών.

Η αντίδραση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της και των υπόλοιπων προσώπων, σε μια συγκυρία που δημιουργήθηκαν σοβαρά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της διοίκησης.

Οι παρεμβάσεις Γιαννακόπουλου και η ένταση στον χώρο του μπάσκετ

Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αντέδρασε με διαδοχικές δημόσιες τοποθετήσεις.

Είχε προηγηθεί παρέμβασή του στις 16 Οκτωβρίου, όταν είχε προαναγγείλει σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και είχε αναφερθεί στην επιλογή της νομικής οδού για την αντιμετώπιση ζητημάτων που είχε καταγγείλει.

Μετά τη δημοσιοποίηση των συλλήψεων, προχώρησε σε αιχμηρές αναρτήσεις, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις ως δικαίωση των θέσεών του.

Αργότερα την Τετάρτη εξέδωσε νέα, εκτενή δήλωση, στην οποία περιέγραψε την προσωπική του αντιπαράθεση με παράγοντες του αθλήματος.

Αναφέρθηκε σε πρόστιμα, απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα, μηνύσεις και δικαστικές διενέξεις, ενώ υποστήριξε ότι είχε υποστεί μακροχρόνια πίεση εξαιτίας των καταγγελιών του.

Ειδική αναφορά έκανε στις δικαστικές αντιπαραθέσεις του με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνδέοντας τις σημερινές εξελίξεις με παλαιότερες δημόσιες καταγγελίες του για τη διαιτησία και τη διοίκηση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνθηκε δικαίωση και ανακούφιση, αλλά και οργή για όσα υποστήριξε ότι είχε αντιμετωπίσει.

Παράλληλα, ζήτησε αλλαγές στον χώρο του αθλήματος, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για πρόσωπα και καταστάσεις που είχε καταγγείλει στο παρελθόν.

Οι χαρακτηρισμοί του αποτέλεσαν δική του δημόσια αξιολόγηση των εξελίξεων και όχι δικαστικό συμπέρασμα για την ενοχή οποιουδήποτε κατηγορουμένου.

Η επόμενη ημέρα της δικαστικής διαδικασίας

Η Τετάρτη ολοκληρώθηκε με πέντε συλληφθέντες, ένα ένταλμα που παρέμενε σε εκκρεμότητα και μια εκτεταμένη δικογραφία για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί ανέδειξαν το εύρος της έρευνας, χωρίς όμως να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι επιμέρους ευθύνες.

Η συνέχεια μεταφέρθηκε πλέον στη Δικαιοσύνη, όπου θα εξετάζονταν οι κατηγορίες, οι μαρτυρίες, το οικονομικό υλικό και οι εξηγήσεις των εμπλεκομένων.

Για το ελληνικό μπάσκετ, η υπόθεση δημιούργησε μια σοβαρή θεσμική δοκιμασία, καθώς έθεσε στο επίκεντρο την ακεραιότητα των διοργανώσεων, τη λειτουργία της διαιτησίας και την αξιοπιστία των θεσμών.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον τι θα αποδειχθεί από τη δικαστική διερεύνηση και ποιες από τις σοβαρές καταγγελίες θα μπορούσαν να τεκμηριωθούν στη συνέχεια, σε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που θα συνεχίσει να ρίχνει τη σκιά του στο ελληνικό μπάσκετ.