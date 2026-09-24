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Η αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες έφερε τις πρώτες παραγγελίες καυσόξυλων, με αρκετά νοικοκυριά να ξεκινούν την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο, αναζητώντας παράλληλα τις πιο συμφέρουσες επιλογές στην αγορά.

Η ζήτηση έχει ήδη αρχίσει να ενισχύεται τόσο στην Αττική όσο και στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν αρκετούς κατοίκους να θέσουν ξανά σε λειτουργία ξυλόσομπες, τζάκια και λέβητες.

Από 120 ευρώ το κυβικό οι τιμές στην Αττική

Οι πρώτες παραγγελίες έχουν ξεκινήσει, ενώ οι έμποροι αναμένουν μεγαλύτερη κινητικότητα όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Ο έμπορος καυσόξυλων Γιώργος Πασχαλίδης ανέφερε ότι η ζήτηση άρχισε να καταγράφεται ήδη από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Η μέση τιμή στην Αττική διαμορφώνεται περίπου στα 150 ευρώ ανά κυβικό, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των προμηθευτών είναι σημαντικές. Οι χαμηλότερες τιμές ξεκινούν από περίπου 120 ευρώ το κυβικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και τα 170 ευρώ.

«Ο κόσμος, εάν κάνει έρευνα αγοράς, θα δει ότι οι τιμές ξεκινούν και από τα 120 ευρώ», σημείωσε ο κ. Πασχαλίδης.

Όπως εξήγησε, ένα νοικοκυριό που διαθέτει ενεργειακό τζάκι μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών θέρμανσης για τον χειμώνα με περίπου τέσσερα έως πέντε κυβικά ξύλων, με το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται κοντά στα 500 ευρώ, ανάλογα με την τιμή αγοράς και την κατανάλωση.

Ποια καυσόξυλα επιλέγουν οι καταναλωτές

Οι πιο δημοφιλείς επιλογές των καταναλωτών είναι η δρυς, η οξιά, το πεύκο, το έλατο και το πουρνάρι, ενώ η ελιά συγκαταλέγεται στις ακριβότερες κατηγορίες ξυλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Πασχαλίδη, η δρυς παραμένει μία από τις πρώτες επιλογές, καθώς χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια καύσης και μπορεί να συμβάλει σε πιο οικονομική κατανάλωση.

Στους 10 βαθμούς η θερμοκρασία στην Καστοριά

Ιδιαίτερα διαφορετική είναι η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη οδηγήσει αρκετά νοικοκυριά στην ενεργοποίηση των συστημάτων θέρμανσης.

Στην Καστοριά, ο υδράργυρος υποχώρησε στους 10 βαθμούς Κελσίου από τις πρωινές ώρες, με ξυλόσομπες και λέβητες να μπαίνουν ξανά σε λειτουργία.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, οι κάτοικοι της περιοχής συνηθίζουν να προμηθεύονται καυσόξυλα από την άνοιξη, ακόμη και από τον Απρίλιο ή τον Μάιο, λόγω του ιδιαίτερα ψυχρού και παρατεταμένου χειμώνα.

Φέτος, ωστόσο, αρκετά νοικοκυριά ανέβαλαν τις αγορές τους έως τα τέλη Αυγούστου, λόγω των οικονομικών πιέσεων.

Ο έμπορος ξυλείας Δημήτρης Τσουλούφιας ανέφερε ότι η ζήτηση στην Καστοριά αυξήθηκε απότομα το τελευταίο διάστημα, μετά την ξαφνική αλλαγή του καιρού.

Οι τιμές στην περιοχή κινούνται μεταξύ 150 και 160 ευρώ τον τόνο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Οι επιχειρήσεις ξυλείας έχουν ήδη αυξήσει τους ρυθμούς προετοιμασίας και παράδοσης των παραγγελιών, ενώ οι έμποροι επισημαίνουν ότι υπάρχει επάρκεια διαθέσιμης ξυλείας.

Η ανησυχία, ωστόσο, παραμένει έντονη για τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες και η χειμερινή περίοδος διαρκεί περισσότερο σε σύγκριση με πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

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