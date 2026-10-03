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Σοβαρές δυσκολίες προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις εντονότερες επιπτώσεις να καταγράφονται στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

‼️🚨‼️Κακοκαιρία 🌧️ – Κρήτη: Νύχτα αγωνίας για τα έντονα φαινόμενα – 🆘Μήνυμα 112: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» έως το απόγευμα του Σαββάτου – Στο επίκεντρο ⚠️Ανώγεια, ⚠️Ζωνιανά και ⚠️Οροπέδιο ⚠️Λασιθίου. Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από το 112 και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε επικίνδυνες περιοχές, ενώ τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί λόγω θυελλωδών ανέμων. — Ε🇬🇷Λ🇬🇷Λ🇬🇷Α🇬🇷Σ (@GRHellasGR) October 2, 2026



Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε σειρά περιστατικών, προχωρώντας συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

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