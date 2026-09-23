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Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Την αναβολή αιτήθηκε η υπεράσπιση, καθώς ο συνήγορος του 40χρονου κατηγορούμενου δήλωσε κώλυμα λόγω ασθενείας. Στο αίτημα εναντιώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος αντί αναβολής ζήτησε να διακοπεί η δίκη.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα με την πρόεδρο να επισημαίνει προς όλες τις πλευρές ότι «λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση, δεν μπορεί να τρενάρει…». Η πλευρά του θύματος απάντησε στην επισήμανση ότι «καμία ευαισθησία δεν έχει» για να λάβει από έδρας απάντηση. «Γιατί το λέτε αυτό κύριε συνήγορε; Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποιοι αστυνομικοί», ανέφερε η πρόεδρος.

Ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε μεταγωγή και ήταν απών από το εδώλιο.

Η υποστήριξη της κατηγορίας τόνισε στο δικαστήριο ότι ο καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τέλεση «ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που να σχετίζεται με την ψυχική υγεία του, κρατείται φυλασσόμενος στο ψυχιατρείο των φυλακών.

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