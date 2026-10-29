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Με την παρουσία των πρώτων 30 κατηγορουμένων στα δικαστήρια ανοίγει σήμερα ο κύκλος των απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», που φέρεται να συνδέεται με ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα παράνομων δραστηριοτήτων, από φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος έως μαστροπεία, απάτες και ληστεία.

Συνολικά 59 πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Η ογκώδης δικογραφία, που εκτείνεται σε εκατοντάδες σελίδες, περιγράφει ένα δίκτυο με δραστηριότητα σε πολλά επίπεδα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε εξασφαλίσει πρόσβαση ακόμη και σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς, προκειμένου να ενημερώνεται εγκαίρως για επικείμενους ελέγχους και ενέργειες των Αρχών.